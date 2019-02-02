За три года краснодарские квартиры сжались на одну комнату

Забудьте про дворцы, где люди могли неделями друг с другом не встречаться. Забудьте про сталинские квартиры, где до потолков не дотянутся. Все это в прошлом. Сейчас те времена, когда подавляющее большинство живет в квартирах и лишь немногие – в домах.

Причем, эти самые квартиры становятся все меньше по площади, но все больше по количеству на одном этаже.

Сейчас больше чем десятью соседями мало кого можно удивить. Зайдите в ту же хрущевку. Сколько там квартир на этаже? Четыре.

Если посмотреть на Краснодар, то его рынок недвижимости уникален тем, что спрос на объекты высок даже в непростые экономические периоды. К недвижимости на курортах частенько прицениваются москвичи и питерцы, не говоря уже о жителях других городов-миллионников.

Всего по Кубани стройка идет в 31 населенном пункте, однако 80% всего объема сооружают в Краснодаре, Сочи и Анапе.

СПРОС РОЖДАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Этот экономический закон знает каждый старшеклассник. Строительные фирмы так тем более. Вот задачка: нужно подать как можно больше квартир людям, у которых все меньше денег? Первый ответ – ипотека. Но, что делать, когда у людей она либо уже есть, либо заем попросту не дают? Второй ответ – уменьшать квадратуру квартиры.

Так вот. За последние два года в крае средний размер квартир в новых домах претерпел значительные изменения. Если еще в конце 2015 года этот параметр находился на уровне 63 квадратных метров, то к началу 2019 года средняя площадь квартир в новостройках снизилась до 45,5 квадратных метра. При этом, если взять только проекты, которые стартовали в 2018 году, то средняя площадь оказалась еще ниже - около 44,5 квадратов. То есть разница в 18,5 квадратных метров. Это, по сути, полноценная жилая комната.

- Снижение площадей квартир, по нашему мнению, является попыткой строительных компаний соответствовать запросам и возможностям покупателей. Надо понимать, что доходы большинства россиян сейчас весьма ограничены, поэтому покупатели жилья из всех без исключения регионов пытаются найти предложения, которые имеют максимально оптимальное сочетание всех параметров квартиры, - так прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» аналитик агентства недвижимости «Мандарин» Василий Калашников.

На сегодняшний день самая маленькая квартира, которую можно найти в новостройке, уместилась всего в 20,5 квадратных метров. Как бы еще через 5-7 лет мы все не переселились в кладовки…