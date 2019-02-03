2019-02-03T09:47:13+03:00
Общество

«Если малыши говорят, что хотят в детсад, значит, я работаю не зря»: лучший воспитатель Кубани трудится в Новороссийске

На Кубани определили самого-самого сотрудника дошкольного учреждения
Ольга СУХОВА@kp_kuban
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Елена Богачкова. Фото: admkrai.krasnodar.ruЕлена Богачкова. Фото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодаре наградили участников регионального конкурса «Воспитатель года». До этого несколько месяцев они готовились к финалу – проводили открытые занятия в детсадах, писали программы и вот, лучшие из лучших собрались в столице Кубани. Уже жюри выбирало, кто из них достоен звания «Воспитатель года».

- По итогам заданий определились шесть лидеров, набравших максимальное количество баллов. Они получили ценные подарки и дипломы. – пояснили организаторы конкурса. - . Лауреатами краевого профессионального конкурса признаны: инструктор Усть-Лабинской начальной школы «Детство без границ» Павел Беляков, учитель-логопед детского сада комбинированного типа №33 из Ейска Анна Захарова, инструктор по физической культуре краснодарского детского сада №174 Евгений Корчагин, педагог по изобразительной деятельности детсада № 34 Геленджика Татьяна Кривогуз и воспитатель детского сада №5 Красноармейского района Мария Лебедь.

А вот звание «Воспитатель года» получила педагог из Новороссийска Елена Богачкова. Она пришла из школы, где несколько лет проработала учителем начальных классов.

- Радуюсь, когда ребята на выходных говорят родителям, что хотят в детский сад. Значит, я работаю не зря, – говорит Елена Богачкова.

Любимые книги воспитателя – «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери и «Белый клык» Джека Лондона.

- Эти произведения заставляют задуматься о любви, жизни, найти путь истиный. – говорит воспитатель. .

Теперь Елена Богачкова будет представлять Краснодарский край на всероссийском конкурсе воспитателей. Он пройдет в Московской области в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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