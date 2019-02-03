В Краснодаре Децл купил недорогую рубашку и говорил, что хочет уехать жить на остров

3 февраля не стало Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл. Печальную новость сообщил его отец Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. А позже стало известно, что Децл скончался в гримерке после выступления в ночном клубе Ижевска.

Рэпер много гастролировал и обычно выступал в ночных клубах. В 2015 году приезжал и в Краснодар. Певца пригласили на перезапуск одного из клубов на улице Красноармейской.

- До этого Кирилл лет семь не был в нашем городе, - рассказывает сайту «КП»-Кубань» арт-директор ночного клуба Иван Кадет. – Он сразу согласился приехать в Краснодар, долго с ним переговоры не вели. Причем общались не через менеджера, а напрямую с рэпером. Децл должен был приехать вместе с ди-джеем, но у того что-то случилось и Кирилл был один. Он крутил сеты и пел. Людей тогда много пришло на его концерт, больше 400.

Децл в краснодарском клубе в той самой рубашке, которую купил в местном магазине. Фото: Иван Кадет

В Краснодар тогда рэпер приехал после очередных гастролей из Сибири.

- Пока мы за ним ехали, в городе были пробки, Децл сел в кафе в аэропорту, пил чай и раздавал автографы, - рассказывает Иван. – У него не было звездной болезни, это был обычный человек – улыбчивый, общительный. По дороге на концертную площадку он попросил завести его в вейп-магазин. В Краснодаре тогда была одна точка, где продавали девайсы с его лого, который Децл сам разработал. И когда он зашел в салон, конечно же его узнали посетители, так Кирилл сам ко всем подошел и поздоровался. Настолько простой был.

В гримерку к себе не просил ничего особенного. Лишь бутылку хорошего коньяка и бутерброды.

- В гостинице жил в номере люкс, но завтраки к себе в номер не просил, ходил в ресторан при отеле, - продолжает Иван. – Сейчас многие говорят, что его сгубили наркотики. Знаете, я в это не верю. Когда Децл приезжал в Краснодар, он не курил ничего запрещенного, да и вообще только дымил вейпом. А еще новости были, что первым о его смерти сообщил отец. С ним Кирилл вообще не общался, у них ведь конфликт был. О нем певец и нам рассказывал. Вроде как Децл был обижен на отца за то, что тот ушел из семьи. Еще жаловался, что дома редко бывает. У него ведь график очень плотный был, спал по три-четыре часа в стуки, все время в разъездах. Говорил, что жена забывает, как он выглядит, в месяц мог только раза два дома появляться. Говорил, что вот заработает чуть-чуть денег, уедет жить на остров. Но планов у Децла тогда много было, он альбом записывал, мечтал новые песни исполнять.

Децл в Краснодаре в 2015 году. Фото: Иван Кадет

На сцену ночного клуба в Краснодаре Децл вышел в новой рубашке, которую купил в обычном сетевом магазине городского торгового центра. Причем долго не выбирал, взял первую попавшуюся и даже не померил. Стоила она не дороже 1500 рублей.

- Свою испачкал, новая нужна, - сказал тогда организаторам гастролей певец. Платил сам за нее.

Сам концерт прошел хорошо, а вот когда пришло время улетать, возникли проблемы. Тогда авиакомпания, которой Децл должен был лететь, обанкротилась, и «Аэрофлот» увозил народ своими бортами.

- Когда мы приехали в аэропорт, очередь за билетами была дикая, пришлось уговаривать сотрудниц авиакомпании, чтобы нашли билет на ближайший рейс. Они узнали Децла, даже автографы попросили и в итоге нашли ему место в самолете, чуть ли не последнее оставалось, - рассказывает Иван Кадет. – Мы хотели еще раз привезти рэпера к себе в клуб в прошлом году, но тогда наше заведение закрыли на месяц из-за скандала на улице, и идею эту мы отложили. Теперь уже больше никогда не увидим Децла. Хороший был человек, простой и совеем не звездный…

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