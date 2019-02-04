2019-02-04T09:52:56+03:00
Здоровье

На Кубани опробовали первые в мире таблетки от бесплодия

Чудо-препарат протестировали на себе 24 молодые женщины, большинство из которых после этого смогли стать мамами [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Маленькая Маша - долгожданный первенец в семье Банниковых.Маленькая Маша - долгожданный первенец в семье Банниковых.
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Пилюли не от, а для беременности. Казалось бы, фантастика, но нет - это разработка российских врачей, аналогов которой еще нет. Да и вряд ли смогут создать! Мы уже опередили заморских ученых, запатентовав и запустив лекарство в производство. В Краснодаре нанотаблетку протестировали на себе 24 молодые женщины, большинство из которых после этого смогли стать мамами.

Почините ген беременности!

Стать счастливыми родителями для многих семей - мечта, которая не спешит воплощаться в реальность. Те, кто услышал от врача диагноз «бесплодие», находятся не на грани отчаяния, а за. Нередко пары возлагают надежды на дорогостоящее ЭКО. В случае неудачи люди идут по второму кругу, третьему и даже четвертому… Но чаще прощаются с мыслью о собственном малыше.

К счастью, на помощь пришла наука. Уникальный препарат, который уже можно найти в аптеках, создал Всеволод Киселев. Тот самый ученый, который разработал более эффективный аналог реакции Манту - Диаскинтест, благодаря которому сотни тысяч детей с ложноположительной реакцией Манту и их родители избегают стресса и самое главное - ненужного профилактического лечения.

Само средство начали производить еще 30 лет назад. Все это время группа ученых во главе с профессором Киселевым работала над препаратом для онкобольных. Но речь шла не об очередном аналоге уже имеющегося лекарства - светлые умы искали новый подход к проблеме. И нашли. Во время исследований выяснилось, что онкозаболевания влияют на ген, который подавляет способность клеток в нашем организме превращаться в раковые. Если его работа нарушена, то защитная функция отключается.

Само средство начали производить еще 30 лет назад.

Само средство начали производить еще 30 лет назад.

И - эврика! - ученым удалось создать препарат, который «чинил» этот ген, таким образом не давая опухоли дальше развиваться. А еще спустя десятилетие исследователи решили проверить, а сможет ли этот препарат помочь пациентам с другим диагнозом.

- Как показывает практика, женщинам, обращающимся в репродуктивные центры, удается забеременеть лишь в 30% случаев - с помощью терапии и ЭКО. Мы задались вопросом, а что происходит с остальными пациентками? - рассказывает заместитель директора Института онкогинекологии и маммологии, член-корреспондент РАН Всеволод Киселев. - Решили узнать, воздействует ли наша разработка на клетки эндометрия (внутренняя слизистая оболочка матки. - Авт.). Он обладает очень важной функцией - рецептивностью. Попросту говоря, способностью захватить оплодотворенную яйцеклетку, чтобы начался рост эмбриона. За эту функцию отвечают два гена - HOXА10 и HOX11. Так вот, тогда мы взяли образцы эндометрия у пациенток, страдающих бесплодием, и почти во всех случаях эти гены «молчали». А «притихли» они из-за ферментов, которые в случае воспалительных «женских» заболеваний начинают портить ген.

Каждому замочку свой ключик

Но, к счастью, эти мутации не затрагивают структуру ДНК, а значит, избавиться от нездорового багажа можно. Разработанный препарат как раз-таки подавляет этот процесс. Настоящий прорыв в медицине!

- Вот представьте - есть замок, в который вставили неправильный ключ, и обломали его. Откроете вы дверь? Конечно, нет, - объясняет заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского медуниверситета, профессор Григорий Пенжоян. - С помощью препарата мы можем извлечь поломанный ключ и подобрать к замку правильный, чтобы открывать и закрывать дверь.

На рынок вывели сразу три препарата (по понятным причинам мы не указываем их названия. - Авт.), помогающие женщинам решить проблему бесплодия. Основные компоненты - хорошо известные в природе вещества, которые содержатся в растениях семейства крестоцветных (то есть в разных сортах капусты), а также в листьях одного из вида чаев.

Уникальные новинки проверяли долго и кропотливо сначала на мышах, чей организм максимально близок к человеческому. Затем на себе опробовали добровольцы, которым за эксперименты платят. И только потом ученые начали набирать группу пациентов. Краснодар стал первым городом-участником. Затем присоединились Москва и Казань.

- Кубанский медицинский университет всегда ищет новые методы лечения. Потому, когда мы узнали о программе наших московских коллег, с удовольствием присоединились, - говорит профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского медуниверситета Маргарита Андреева. - Мы выбрали пациенток с диагнозами «бесплодие», в том числе у кого были неудачные попытки ЭКО. Исключили тех, у кого были другие причины невынашивания ребенка (мужской фактор, позднее зачатие).

Как показывает практика, женщинам, обращающимся в репродуктивные центры, удается забеременеть лишь в 30% случаев.

Как показывает практика, женщинам, обращающимся в репродуктивные центры, удается забеременеть лишь в 30% случаев.

Правда, нанотаблетки выписывали не всем. Прежде, врачи с ног до головы обследовали женщин и лабораторным путем выясняли, у кого этот самый ген «молчит». Исследование длилось месяц - проводят его только в столице. Каждую партию пробирок с биологическим материалом (соскоб слизистой оболочки матки. - Авт.) тщательно готовят перед транспортировкой - обрабатывают специальным составом, замораживают, а затем кладут в кювез. Малейшее нарушение условий хранения - считай, пропал драгоценный груз.

Как только результаты анализа были на руках у врача, пациенткам назначали пилюли от бесплодия. Кстати, это не гормональное средство и даже не лекарство, а биологически активная добавка. Потому длительное применение, по словам медиков, не вызывает каких-либо побочных эффектов.

Сам препарат нужно принимать 3 месяца. Именно за такой срок, по наблюдениям ученых, уходят повреждения ДНК, по истечении которых девушки - о, чудо! - видят долгожданные две полоски на тесте.

- Участницами нашей программы стали 24 пациентки. 11 из них забеременели и уже стали счастливыми мамами, остальные только готовятся к терапии. С каждой из них мы на связи, держим все на контроле, - продолжает Маргарита Андреева. - Важный момент - этот препарат мы назначаем пациенткам в качестве дополнения к ранее прописанной терапии. Все забеременевшие женщины - это именно те, кто прошел не только курс лекарственного лечения, но и пропил этот чудо-БАД.

Первый крик

Первооткрывательницей новой разработки в Краснодаре стала 23-летняя Ирина Банникова. Девушка вышла замуж в июне 2015 года, целый год пыталась забеременеть, но тщетно.

- Мне ставили диагнозы «поликистоз яичников» и «бесплодие». Консультировалась с несколькими специалистами - предлагали ложиться на операцию, чтобы удалить кисты, с каждым месяцем их становилось все больше. Но я решила повременить, - делится с «КП» Ирина. - Спустя время попала на прием к Маргарите Дарчоевне. Она прописала мне сначала витамины, а затем новое средство, которое надо было пропить в течение трех месяцев. В начале июня я купила несколько упаковок.

Первооткрывательницей новой разработки в Краснодаре стала Ирина Банникова, которая в 2017 году родила девочку.

Первооткрывательницей новой разработки в Краснодаре стала Ирина Банникова, которая в 2017 году родила девочку.

Чувствовала Ирина себя прекрасно, никаких побочных эффектов не заметила.

- Через три месяца в августе закончила курс - и узнаю радостную новость - я жду кроху! Тот момент, когда муж узнал об этом, я не забуду никогда - так он рад был, просто светился от счастья! - вспоминает Ирина.

Беременность у Иры была спокойная, чувствовала в себе силы и продолжала заниматься привычными делами: хозяйничала по дому, гуляла, ходила на йогу. Портил настроение лишь легкий токсикоз, но недолго. Словом, все как у миллионов других женщин в ее положении. Спустя 9 месяцев точно в срок на свет появилась девочка. Назвали ее Машенькой.

- Сейчас ей год и восемь месяцев, - продолжает молодая мама. - Активная, общительная, постоянно улыбается. Ребенок абсолютно здоров! Мы с мужем не можем на нее наглядеться - это наше счастье!

Правда, несмотря на ошеломительные результаты, медики спешат напомнить, что новая разработка не панацея.

- Таблетка не поможет всем. Не бывает такого лекарства, которой вылечит всех, от всего и навсегда. Важно найти причины проблемы, - объясняет заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского медуниверситета, профессор Григорий Пенжоян. - Сейчас мы понимаем, что мы можем извиняться за те ошибки, которые допускали нашли предки. Те особенности, которые были у бабушек, могут передаться внучкам. Но самое главное - мы можем многое исправить.

По словам Григория Пенжояна, новая разработка не панацея.

По словам Григория Пенжояна, новая разработка не панацея.

Несмотря на то, что отечественной фармакологии удалось сделать огромный шаг вперед, исследование продолжаются. Не исключено, что чудо-таблеткам найдут более широкое применение, и будущее на самом деле гораздо ближе, чем мы думаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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