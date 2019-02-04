На Кубани опробовали первые в мире таблетки от бесплодия

Пилюли не от, а для беременности. Казалось бы, фантастика, но нет - это разработка российских врачей, аналогов которой еще нет. Да и вряд ли смогут создать! Мы уже опередили заморских ученых, запатентовав и запустив лекарство в производство. В Краснодаре нанотаблетку протестировали на себе 24 молодые женщины, большинство из которых после этого смогли стать мамами.

Почините ген беременности!

Стать счастливыми родителями для многих семей - мечта, которая не спешит воплощаться в реальность. Те, кто услышал от врача диагноз «бесплодие», находятся не на грани отчаяния, а за. Нередко пары возлагают надежды на дорогостоящее ЭКО. В случае неудачи люди идут по второму кругу, третьему и даже четвертому… Но чаще прощаются с мыслью о собственном малыше.

К счастью, на помощь пришла наука. Уникальный препарат, который уже можно найти в аптеках, создал Всеволод Киселев. Тот самый ученый, который разработал более эффективный аналог реакции Манту - Диаскинтест, благодаря которому сотни тысяч детей с ложноположительной реакцией Манту и их родители избегают стресса и самое главное - ненужного профилактического лечения.

Само средство начали производить еще 30 лет назад. Все это время группа ученых во главе с профессором Киселевым работала над препаратом для онкобольных. Но речь шла не об очередном аналоге уже имеющегося лекарства - светлые умы искали новый подход к проблеме. И нашли. Во время исследований выяснилось, что онкозаболевания влияют на ген, который подавляет способность клеток в нашем организме превращаться в раковые. Если его работа нарушена, то защитная функция отключается.

Само средство начали производить еще 30 лет назад.

И - эврика! - ученым удалось создать препарат, который «чинил» этот ген, таким образом не давая опухоли дальше развиваться. А еще спустя десятилетие исследователи решили проверить, а сможет ли этот препарат помочь пациентам с другим диагнозом.

- Как показывает практика, женщинам, обращающимся в репродуктивные центры, удается забеременеть лишь в 30% случаев - с помощью терапии и ЭКО. Мы задались вопросом, а что происходит с остальными пациентками? - рассказывает заместитель директора Института онкогинекологии и маммологии, член-корреспондент РАН Всеволод Киселев. - Решили узнать, воздействует ли наша разработка на клетки эндометрия (внутренняя слизистая оболочка матки. - Авт.). Он обладает очень важной функцией - рецептивностью. Попросту говоря, способностью захватить оплодотворенную яйцеклетку, чтобы начался рост эмбриона. За эту функцию отвечают два гена - HOXА10 и HOX11. Так вот, тогда мы взяли образцы эндометрия у пациенток, страдающих бесплодием, и почти во всех случаях эти гены «молчали». А «притихли» они из-за ферментов, которые в случае воспалительных «женских» заболеваний начинают портить ген.

Каждому замочку свой ключик

Но, к счастью, эти мутации не затрагивают структуру ДНК, а значит, избавиться от нездорового багажа можно. Разработанный препарат как раз-таки подавляет этот процесс. Настоящий прорыв в медицине!

- Вот представьте - есть замок, в который вставили неправильный ключ, и обломали его. Откроете вы дверь? Конечно, нет, - объясняет заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского медуниверситета, профессор Григорий Пенжоян. - С помощью препарата мы можем извлечь поломанный ключ и подобрать к замку правильный, чтобы открывать и закрывать дверь.

На рынок вывели сразу три препарата (по понятным причинам мы не указываем их названия. - Авт.), помогающие женщинам решить проблему бесплодия. Основные компоненты - хорошо известные в природе вещества, которые содержатся в растениях семейства крестоцветных (то есть в разных сортах капусты), а также в листьях одного из вида чаев.

Уникальные новинки проверяли долго и кропотливо сначала на мышах, чей организм максимально близок к человеческому. Затем на себе опробовали добровольцы, которым за эксперименты платят. И только потом ученые начали набирать группу пациентов. Краснодар стал первым городом-участником. Затем присоединились Москва и Казань.

- Кубанский медицинский университет всегда ищет новые методы лечения. Потому, когда мы узнали о программе наших московских коллег, с удовольствием присоединились, - говорит профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского медуниверситета Маргарита Андреева. - Мы выбрали пациенток с диагнозами «бесплодие», в том числе у кого были неудачные попытки ЭКО. Исключили тех, у кого были другие причины невынашивания ребенка (мужской фактор, позднее зачатие).

Как показывает практика, женщинам, обращающимся в репродуктивные центры, удается забеременеть лишь в 30% случаев.

Правда, нанотаблетки выписывали не всем. Прежде, врачи с ног до головы обследовали женщин и лабораторным путем выясняли, у кого этот самый ген «молчит». Исследование длилось месяц - проводят его только в столице. Каждую партию пробирок с биологическим материалом (соскоб слизистой оболочки матки. - Авт.) тщательно готовят перед транспортировкой - обрабатывают специальным составом, замораживают, а затем кладут в кювез. Малейшее нарушение условий хранения - считай, пропал драгоценный груз.

Как только результаты анализа были на руках у врача, пациенткам назначали пилюли от бесплодия. Кстати, это не гормональное средство и даже не лекарство, а биологически активная добавка. Потому длительное применение, по словам медиков, не вызывает каких-либо побочных эффектов.

Сам препарат нужно принимать 3 месяца. Именно за такой срок, по наблюдениям ученых, уходят повреждения ДНК, по истечении которых девушки - о, чудо! - видят долгожданные две полоски на тесте.

- Участницами нашей программы стали 24 пациентки. 11 из них забеременели и уже стали счастливыми мамами, остальные только готовятся к терапии. С каждой из них мы на связи, держим все на контроле, - продолжает Маргарита Андреева. - Важный момент - этот препарат мы назначаем пациенткам в качестве дополнения к ранее прописанной терапии. Все забеременевшие женщины - это именно те, кто прошел не только курс лекарственного лечения, но и пропил этот чудо-БАД.

Первый крик

Первооткрывательницей новой разработки в Краснодаре стала 23-летняя Ирина Банникова. Девушка вышла замуж в июне 2015 года, целый год пыталась забеременеть, но тщетно.

- Мне ставили диагнозы «поликистоз яичников» и «бесплодие». Консультировалась с несколькими специалистами - предлагали ложиться на операцию, чтобы удалить кисты, с каждым месяцем их становилось все больше. Но я решила повременить, - делится с «КП» Ирина. - Спустя время попала на прием к Маргарите Дарчоевне. Она прописала мне сначала витамины, а затем новое средство, которое надо было пропить в течение трех месяцев. В начале июня я купила несколько упаковок.

Первооткрывательницей новой разработки в Краснодаре стала Ирина Банникова, которая в 2017 году родила девочку.

Чувствовала Ирина себя прекрасно, никаких побочных эффектов не заметила.

- Через три месяца в августе закончила курс - и узнаю радостную новость - я жду кроху! Тот момент, когда муж узнал об этом, я не забуду никогда - так он рад был, просто светился от счастья! - вспоминает Ирина.

Беременность у Иры была спокойная, чувствовала в себе силы и продолжала заниматься привычными делами: хозяйничала по дому, гуляла, ходила на йогу. Портил настроение лишь легкий токсикоз, но недолго. Словом, все как у миллионов других женщин в ее положении. Спустя 9 месяцев точно в срок на свет появилась девочка. Назвали ее Машенькой.

- Сейчас ей год и восемь месяцев, - продолжает молодая мама. - Активная, общительная, постоянно улыбается. Ребенок абсолютно здоров! Мы с мужем не можем на нее наглядеться - это наше счастье!

Правда, несмотря на ошеломительные результаты, медики спешат напомнить, что новая разработка не панацея.

- Таблетка не поможет всем. Не бывает такого лекарства, которой вылечит всех, от всего и навсегда. Важно найти причины проблемы, - объясняет заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии Кубанского медуниверситета, профессор Григорий Пенжоян. - Сейчас мы понимаем, что мы можем извиняться за те ошибки, которые допускали нашли предки. Те особенности, которые были у бабушек, могут передаться внучкам. Но самое главное - мы можем многое исправить.

По словам Григория Пенжояна, новая разработка не панацея.

Несмотря на то, что отечественной фармакологии удалось сделать огромный шаг вперед, исследование продолжаются. Не исключено, что чудо-таблеткам найдут более широкое применение, и будущее на самом деле гораздо ближе, чем мы думаем.