«Бригада врачей решила, что шансов нет, реанимацию проводила формально»: фельдшер «скорой» о том, как спасали Децла

Кирилла Толмацкого, больше известного как рэпер Децл, не стало 3 февраля. Печальную новость сообщил его отец Александр Толмацкий на своей странице в Facebook. А позже стало известно, что 35-летний Децл скончался в гримерке после выступления в ночном клубе Ижевска. У певца прихватило сердце, ему резко стало плохо, он упал замертво на пол. Как сообщают сотрудники ночного клуба, скорая ехала к Децлу около 20 минут. А когда появилось видео реанимации рэпера, даже далекие от медицины засомневались – а все ли так делали врачи?

Фельдшер скорой медицинской помощи в Краснодарском крае на условиях анонимности по пунктам рассказал, что не так сделали прибывшие на вызов врачи, которые безуспешно реанимировали Децла. Только так он согласился прокомментировать работу коллег.

1. Нет искусственной вентиляции легких

- За 49 секунд, конечно, мало, что понятно, но в этом отрывке действия фельдшера выглядят неубедительно, - первым делом сказал врач скорой помощи. – Хотелось бы еще увидеть, как медики приехали, с чего начали. Но судя по тем кадрам, которые есть, несколько пунктов не соблюдено. Например, не выполнено обеспечение проходимости верхних дыхательных путей. Это сделать можно путем интубации трахеи или же при помощи ларингеальной маски, или её аналогов. На худой конец допускается применение мешка Амбу с лицевой маской. Но эффективность и удобство лицевой маски ниже, чем у интубации или ларингеальной.

Попытки врачей спасти Децла попали на видео.

Если переводить с медицинского языка, то в гортань рэпера необходимо было ввести специальную трубку, по которой смог бы поступать воздух в организм для искусственной вентиляции легких.

- Эта трубка для воздуха обычно есть в каждом реанимобиле. Но и они могут закончиться. Ижевск не Москва, там может быть и дефицит. Например, в Краснодаре они есть, - говорит наш врач.

2. Не контролируют сердце

- Во-вторых, нет объективного контроля сердечной деятельности. А он осуществляется через подключенный кардиомонитор или же через дефибриллятор. Ни того, ни другого на видео не видно, - говорит врач.

То есть фельдшер должен был взять с собой и дополнительное оборудование, а не только ящик с лекарствами и измерителем давления.

3. Пауз много

- В-третьих, вижу паузы во время проведения СЛР (сердечно-легочной реанимации. – Прим. Авт), - вздыхает наш врач. – А ведь в этом случае остановки больше, чем на 6-7 секунд не допускаются. – Что же до аппарата искусственной вентиляции легких, то его обычно с собой не носят, но он должен быть в машине.

Под сомнение наш источник поставил и саму позицию спасателей.

4. Врачи махнули рукой

- Складывается впечатление, что бригада скорой понимала, в каком состоянии находится пострадавший, что шансов нет, поэтому реанимация проводилась формально, - говорит фельдшер скорой помощи. - Насколько я слышал, что от момента остановки сердца и до момента прибытия скорой, прошло около 20 минут, Будем реалистами, кора головного мозга столько не живёт. В среднем она «бьется» 4-6 минут и дальше уже необратимые изменения. И эти фельдшеры это знают, а сыграть на камеру они не планировали.

- Ижевск – город маленький. Если бы скорая приехала за семь минут, мозг Децла можно было бы спасти? – спрашиваю у специалиста.

- Если бы его сразу начали качать после остановки, тогда шанс был бы, - говорит он. – Но тут видно, что коллеги уже попрощались с пациентом.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

В зале не было медиков

Михаил Коневский, врач скорой помощи. Он оценил регламент оказания помощи Децлу и возможные нарушения бригады. Просмотрев видео - нарушений не нашёл, но заметил другое.

- Бригада в верхней одежде, это говорит о том, что они не дежурили в этом зале. Обычно на концертах есть медики. Получается, в этом зале их не было. А сама бригада по вызову не могла появиться в зале чрез 5-7 минут, это нереально. - говорит Михаил Коневский. - И если в гримерке не оказывалась первая медицинская помощь певцу, то и в дальнейшем вся реанимация просто бесполезна. Что касается оказываемой помощи, я ничего страшного не увидел. И чтобы кто-то из посторонних занимался непрямым массажем сердца – это не страшно. Мы тоже привлекаем посторонних, показываем, на какую точку грудной клетки надо нажимать. А мы в это время занимаемся другими процедурами. Но хочу сказать, что если дыхания нет, подключать кислородный аппарат бесполезно. Еще надо знать, отчего Децл умер, потому что остановка сердца – это следствие, а не причина. Возможно, был тромб. И это такая вещь, когда организм умирает мгновенно.

Михаил Коневский - врач скорой помощи оценил регламент оказания помощи Децлу 00:00 00:00

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