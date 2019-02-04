«Для совместной жизни женщин, просьба, не беспокоить»: мотивом убийства двух пенсионеров на Кубани стала гомофобия

Почти месяц потребовался следователям, чтобы найти убийцу двух мужчин в поселке Ильском Северского района. На днях правоохранительные органы задержали 23-летнего местного жителя Александра Фет-Оглы. И у них есть основания полагать, что это именно он расправился с 70-летним Владимиром Дубенцовым и его 64-летним сожителем Николаем Галдиным.

На первом же допросе молодой человек рассказал, что засиделся у односельчан за рюмкой-другой накануне Рождества. Но версия о том, что разгоряченные выпитым, оба начали делать гостю неоднозначные сексуальные намеки, будет еще тщательно проверяться. По крайней мере, все на это надеются! Однако на этапе предварительного следствия именно гомофобия является основным мотивом преступления. Из нищего дома пенсионеров не унесли даже их скромную пенсию в десяток тысяч рублей.

Было предположение, что Фет-Оглы - местный казак с героическим прошлым ликвидатора крымского наводнения. Но районный казачий атаман эту информацию резко опроверг.

- Я уже написал гневное письмо за то, что кто-то причислил его к казакам, - заявил "КП" - Кубань" Александр Дедов. - Во-первых, он с уголовным прошлым, во-вторых, ему во время наводнения было 16 лет. Кто его пустил бы туда?

Атаман добавил, что им (казакам) глубоко безразлично, кто в районе гей, а кто нет.

- Мы просто живем по законам божьим, - подытожил он.

Зато срок за кражу из квартиры Фет-Оглы, действительно, уже мотал. Несмотря на столь юный возраст.

Потерпевшей по уголовному делу признана двоюродная сестра погибшего Владимира Дубенцова Елена. Именно она 10 января первой вошла в дом на улице Пролетарской, где произошло двойное убийство.

- Мы позвонили Лене, потому что накануне выпал снег, а следов у дома никаких не было, - рассказывали соседи Владимира и Николая. - Значит, никто не выходил оттуда уж пару дней как.

Следователи позже описали картину, которая предстала глазам женщины.

- У одного из них была разможжена голова тяжелым предметом, другого - несколько раз ударили чем-то острым по шее, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - После осмотра помещения и трупов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Потом выяснится, что преступник пытался замести следы, имитируя поджог. Но пламя по какой-то причине так и не разгорелось, оставив только страшные следы на теле одной из жертв.

Сама Елена общаться с журналистами отказывается. Слишком много внимания к судьбам несчастных мужчин, объясняют знакомые. Но известно, что они познакомились много лет назад по объявлению. Владимир искал того, кто скрасил бы его одинокую жизнь. Только мужчину! Николай откликнулся.

- У Владимира никогда не было семьи, - продолжают соседи. - А Коля приехал, по-моему из Каневского района. У них, действительно, были романтические отношения.

Владимир работал учителем начальных классов пока не ушел с работы "по инвалидности".

Односельчане, конечно, такой союз не приветствовали. Но достоинства каждого из этой странной пары не умоляют. Николай вел быт идеально. В домишке, хоть и стареньком, всегда царили чистота и уют.

Примечательно, что пару лет назад убитый Владимир Дубенцов обращался в администрацию Северского района за улучшением жилищных условий.

- Положено ли членам семьи умерших ветеранов-инвалидов переселение из ветхого жилья? Отец умер, не дождавшись переселения, теперь жду я, его сын, - задавал он насущный вопрос через местную газету.

Сейчас для подтверждения версий следователи назначили ряд экспертиз, в числе которых будет и восстановление картины произошедшего на месте преступления. Расследование убийства продолжается.