В Новороссийске охранники ТРЦ побили двух 15-летних школьниц и протащили их по лестнице

Вечером 31 января сестры отдыхали в одном из торгово-развлекательных центров города. По словам очевидцев, неожиданно на фуд-корте начался конфликт с криками-воплями. Охранники попросили подростков покинуть ТРЦ, те поначалу отреагировали на просьбу секьюрити, но затем началась словесная перебранка, которая кончилась тем, что охране пришлось применить силу к подросткам, затем их поволокли по лестнице к представителю УПДН.

- Мои дети, как и любые другие, не всегда бывают цветочками, - говорит Анна Заярнюк, мама школьниц. – Но это не повод охранникам распускать руки. Юля и Наташа 31 января отдыхали на фуд-корте одного из ТРЦ города. В это время к ним подошли охранники и попросили уйти, мол, вы не кушаете и занимаете зря места людей, которые сейчас заказывают обед. Мои девочки ушли оттуда. Но по пути Юля увидела на детской площадке свою подругу и побежала с ней поздороваться, а Наташа осталась ее ждать. К Наталье снова подошли охранники и просили поторопиться. Дочь звала Юлю, чтобы та скорее возвращалась. Затем секьюрити стали в грубой форме требовать уйти. Потом ребенка толкнули, она ударилась об игровой автомат. Но на этом не закончилось, ее еще впечатали в бетонную стену. Она пыталась вырваться и звала на помощь. На крик сестры прибежала Юля и получила в челюсть кулаком от охранника. Затем их потащили по лестнице на 6 этаж в помещение охраны. Девочки сопротивлялись. Мы зафиксировали побои, вот-вот получим справки. Хотим идти в суд.

Девушек волокли по лестнице. ФОТО: Скриншот видео очевидца

По словам матери, напали двое мужчин, один из них был начальником смены. Во время потасовки очевидцы вызвали полицию. Правоохранители забрали девочек. Стоит отметить, подростки являются членами военно-патриотического казачьего общества.

- Не знаю, как такое могло произойти, - говорит заместитель атамана СКО Приморского округа Новороссийска Константин Багро. – Девчонки хорошие, плохого сказать не могу. Во всех наших мероприятиях всегда участвуют. Хотя я с аналогичной ситуацией сам сталкивался в этом ТРЦ. Ко мне так же подходили охранники, когда я сидел за столом и ничего не ел, и просили уйти, мол, занимаю места тех, кто хочет перекусить. В таких случаях показываю им билет в кино, и они отстают. Но вообще это очень странно.

По-другому на ситуацию смотрит начальник частной охранной организации, которая обслуживает торгово-развлекательный комплекс.

- 17 января эти девочки участвовали в массовой драке на прилегающей территории ТРЦ, - говорит Олег Голиков. - У меня есть записи камер этого случая. 18 января полиция задержала девушек и составила протокол об административном нарушении. Они матерились и курили в общественном месте. Последние 3 месяца вообще подростки в городе как-то вызывающе себя ведут. Но с сестрами-близняшками мы сталкиваемся не первый раз. С того случая они постоянно провоцировали охрану. 31января одна из сестер отдыхала с подружкой на фуд-корте. Девушка начала двигать мебель и материться. Ей сделали замечание, а она за это послала охранника на три буквы. Подростков попросили покинуть помещение. Одна ушла, а вторая пошла на детскую площадку, где находилась ее родная сестра, надела наушники и начала орать посреди зала. К ней снова подошел охранник и попросил покинуть ТРЦ. Школьница оттолкнула его, ей сказали, что у нас на 6 этаже сидит представитель УПДН, вы задержаны, нужно пойти и составить протокол административного нарушения. Ее хотели взять, за это девушка ударила охранника два раза по лицу, в итоге увели школьницу через детскую площадку с криками на весь центр. В это время на одного из секьюрити запрыгнула родная сестра. Близняшек вывели на лестницу, они успокоились. Когда девушки увидели, что их начали снимать, тут же начали играть на камеру: кричать, падать на лестницу и т.д. Когда кино сняли, они тут же встали и спокойно прошли по коридору. Камера это зафиксировала. С сотрудником УПДН составили очередной протокол о нарушении, и подростков увели.

Как нам прокомментировали пресс-службе УМВД Новороссийска, сообщение о конфликте в торговом центе поступило в полицию вечером 31 января. По данному факту проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

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