В Новороссийске резко подорожали школьные обеды

В начале года выросли цены на бензин, коммуналку и продукты. Не обошла стороной инфляция и школьные столовые. В новороссийских учебных заведениях пообедать стало дороже примерно на 67%. Родители недоумевают, отчего случился такой рост стоимости обедов. Если раньше перекус для ребенка обходился в среднем за 34 рубля, то сейчас его цена подскочила до 50-57 рублей.

- Питание в школах Новороссийска повысилось после конкурса среди подрядчиков на обслуживание школьных столовых, - говорит начальник управления образования города Елена Середа. - Эта цена сложилась в процессе торгов. В прошлом году питание было дешевле из-за того, что упала начальная максимальная цена контракта, а в 2019-м ее снова подняли. Ведь в школьное меню входит определенный перечень продуктов, который заложили в стоимость обеда.

По словам Елены Середы, в городе 50-57 рублей - это средняя цена перекуса в школе. Администрация доплачивает за питание каждого школьника 5 рублей, а 3400 детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, бюджет оплачивает обеды полностью.

В школах Новороссийска администрация платит 5 рублей за каждый обед ученика. ФОТО: Соцсети

Краснодар

Если в Новороссийске без подорожания не обошлось, то в краснодарских школах цена за обед осталась на прежнем уровне, только немного изменилась процедура соцподдержки из городского бюджета.

- Стоимость одного обеда в день для учеников с 1-го по 5-й класс - 67 рублей 50 копеек, 6-11-х классов - 77 рублей 50 копеек. Из них город компенсирует родителям 10 рублей 50 копеек, - рассказал директор департамента образования Краснодара Алексей Некрасов.

Если раньше родители и администрация отдельно оплачивали питание детей, то теперь всю сумму перечисляют подрядчику только родители, а государство платит им компенсацию.

- Причем компенсацию за питание родителям будут перечислять один раз в квартал на банковскую карту. 10 рублей 50 копеек умножат на количество обедов или завтраков. Для этого нужно отнести в бухгалтерию школы заявление на компенсацию и реквизиты банковского счета.

Где еще подорожало школьное питание?

Под раздачу инфляции попали школы Санкт-Петербурга.

- С 2019 года стоимость льготных завтраков - 59 рублей в день, обедов - 102 рубля, а комплексных обедов - 161 рубль, - сообщает сайт администрации Петербурга.

В 2018 году цены были немного ниже: завтрак подорожал на 3 рубля, а комплексный обед - на 7 рублей.

Решили поднять цену и в Пензе. Для начальной школы завтрак и обед стал дороже на 10 рублей - с 45 до 55 и с 65 до 75 рублей.

- Для среднего и старшего звена завтрак стал дороже на 10 рублей, а вот обед на 15 рублей, - сообщил заместитель начальника управления образования Пензы Федор Клемин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Роспотребнадзор хочет запретить школьникам приносить еду с собой

Новые правила школьного и детсадовского питания разработаны Роспотребнадзором и выложены для обсуждения на портале нормативно-правовых актов. Документ пока не принят, идет так называемая общественная экспертиза, то есть обсуждение (читайте далее).