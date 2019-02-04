2019-02-04T18:07:37+03:00
Звезды

Краснодарский рэпер PLC: «Не многие испытали на себе столько ненависти, сколько Децл»

Известный музыкант выразил соболезнования по поводу смерти Кирилла Толмацкого
Мирослава ЧЕРНАЯ
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На фото Децл (слева) и рэпер PLC.На фото Децл (слева) и рэпер PLC.
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Новость о смерти Кирилла Толмацкого, более известного как рэпер Децл, шокировала многих. Напомним, музыкант умер 3 февраля во время гастролей в Ижевске. Все произошло внезапно. После концерта в ижевском клубе около часа ночи Кириллу стало плохо. Артист сел в кресло и потерял сознание. К приезду медиков уже было поздно...

Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

Свои соболезнования приносят не только поклонники по всей России, но и коллеги по сцене. Так, например, краснодарский рэп-исполнитель PLC заявил, что смерть Децла - "еще один урок для всех нас".

- Любой, в любом возрасте, при любых обстоятельствах, - написал в своем Instagram участник шоу «Песни», при этом добавил. - Не многие испытали на себе столько ненависти, сколько Децл, только за то что он пел свою музыку. Сейчас мы рассыпаемся в признаниях. Но давайте наконец научимся делать это при жизни.

Краснодарский музыкант акцентировал внимание на том, что только после гибели люди начинают вспоминать об артисте, говорить о его таланте.

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Стала известна предварительная причина смерти Децла

В воскресенье, 3 февраля, стала известна предварительная причина смерти Децла. По словам концертного директора рэпера Павла Беленца, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью: у него остановилось сердце после выступления в Ижевске. (подробности)

Опубликовано видео последнего концерта Децла

Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов. (подробности)

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Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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