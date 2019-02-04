«Ой, пистолет выронил»: краснодарские блогеры проверили, как горожане реагируют на оружие

В одном из краснодарских торгово-развлекательных центров двое молодых людей сняли пранк-видео. Пранк - это розыгрыш, главной целью которого является вывести «жертву» на эмоции, получить яркую ответную реакцию.

В ролике один из парней спокойно разгуливает мимо магазинов. Но, как только к нему приближались другие посетители, прямо перед их носом он ронял пистолет на пол. При этом молодой человек делал вид, будто оружие выпало у него из кармана случайно, и тут же спешил поднять его и спрятать обратно в куртку.

Все это время за ним по пятам ходил его товарищ, снимавший реакцию людей на камеру. Для розыгрыша парни выбирали в основном сверстников, пожилых людей побоялись обидеть. Но, что удивительно, почти во всех случаях посетители оставались равнодушными. А в соцсетях, куда парни выложили ролик, шутку вообще не оценили.

- На самом деле плохих мыслей у нас не было, пугать, шокировать никого не собирались. Во время съемки видео мы не столько хотели разыграть, сколько проверить бдительность людей, как они поступят в такой ситуации. Эдакий социальный эксперимент, - рассказывает «КП» - Кубань» краснодарский блогер Арно Бабаджанян. - Но в итоге никто из посетителей не забил тревогу. Кто-то просто молча шел дальше, кто-то - смеялся. Мы даже разыграли подобную сцену перед охранником. В финальный ролик этот эпизод не попал, но мужчина в форме тоже проигнорировал «парня с оружием», просто отвернулся в другую сторону.

Пранк в краснодарском ТЦ Видео: instagram.com/_baa_01_.

По словам блогера, пистолет с собой они взяли игрушечный. Сделан он из обычного пластика, потому парни спокойно смогли его пронесли через металлоискатель.

Стоит сказать, розыгрыш краснодарских блогеров - еще цветочки по сравнению с тем, как порой шутят пранкеры в других регионах страны. Один из самых известных - Эдвард Бил, который ведет канал на Youtube. Надеть на ничего не подозревающую жертву черный мусорный пакет, облить себя кока-колой на пешеходном переходе посреди спешащих пешеходов - он сделает все, чтобы раскрутить свое имя.

В полиции же говорят - если пранкеры не нарушают действующее законодательство, а их шутки не несут негативных последствий для окружающих, то наказывать их не за что.

- Действительно, за розыгрыши не предусматривается какая-либо ответственность, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Но, если результатом розыгрыша стал факт причинения другому лицу, даже неумышленно, какого-либо вреда здоровью, организаторов могут привлечь к ответственности. Например, за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности грозит максимальное наказание до 6 месяцев ареста.

А если пранк вышел из-под контроля и повлек смерть одной из «жертв» розыгрыша, то в данном случае предусматривается наказание — максимальный срок до двух лет лишения свободы.

Кстати, если в пранках блогер использует предмет, похожий на пистолет, то сотрудники полиции могут провести проверку, как инициативно, так и на основании заявлений граждан. Если выяснится, что оружие настоящее, а у пранкера нет разрешения, то его тоже могут привлечь к ответственности.

- Не стоит забывать, что в случае нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, что не редко можно увидеть в видеороликах с пранками, правонарушитель может быть привлечен к ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». За это блогеры могут получить до 15 суток административного ареста, - добавляет Артем Коноваленко. - Если последствия более существенны, тогда предусмотрена уголовная ответственность за хулиганство, в виде лишения свободы вплоть до семи лет.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Сочи блогеры разыграли местных таксистов

Двое известных youtube-блогера решили подшутить над водителями в городе-курорте и «сломать здешние тарифы на поездки». Один из них изображал клиента, который спрашивал, за сколько его смогут подвезти.

Развод таксистов в Сочи Видео: instagram.com/kaha_video.

А в это время второй подходил, слушал цены, которую запрашивал таксист, и делал более выгодное предложение. Настолько низкой была цена, что некоторые водители с шашечками агрессивно восприняли новичка.