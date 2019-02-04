2019-02-04T22:05:53+03:00
Общество

В Сочи нарисовали граффити в память о Децле

Оно появилось на одном из зданий курорта [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: vk.com/youfeelmyskillФото: vk.com/youfeelmyskill
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В Сочи увековечили память о Децле. Его портрет появился на стене одного из зданий на Курортном проспекте города.

Это граффити, как и большинство работ в Сочи, рисовали двое художников из Витебска - Ян Кузьмин и Глеб Каштанов.

Фото: vk.com/youfeelmyskill

Фото: vk.com/youfeelmyskill

- Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству, - написали авторы портрета музыканта в своем Instagram после того, как закончили работу. - Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня.

Фото: vk.com/youfeelmyskill

Фото: vk.com/youfeelmyskill

Над портретом художники трудились весь день. На черном фоне авторы изобразили не только самого музыканта, но и сделали отсыл на его заглавную песню с первого альбома, которая сразу же стала фразой-девизом рэпера - «Кто ты?»

Большинство сочинцев уже успели оценить граффити витебских художников. Кроме того, порыв Яна Кузьмина и Глеба Каштанова одобрили пользователи сети и фанаты исполнителя.

Напомним, о смерти музыканта стало известно 3 февраля. Во время гастролей в Ижевске певцу стало плохо. Кирилл Толмацкий сел в кресло и потерял сознание. Спасти рэпера врачи уже не успели. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

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Стала известна предварительная причина смерти Децла

В воскресенье, 3 февраля, стала известна предварительная причина смерти Децла. По словам концертного директора рэпера Павла Беленца, Кирилл Толмацкий умер минувшей ночью: у него остановилось сердце после выступления в Ижевске. (подробности)

Опубликовано видео последнего концерта Децла

Запись была сделана в Ижевске, где рэпер выступал в ночь на 3 февраля. Именно после этого выступления у музыканта, по словам его концертного директора, остановилось сердце. На опубликованных кадрах Децл исполняет свой хит «Вечеринка», сделавший его популярным в начале 2000-х годов. (подробности)

Конфликт с отцом, марихуана и война с Бастой: что превратило жизнь Децла в трагедию

Для людей, родившихся в конце 70-х и в 80-е Децл, конечно, был важной фигурой. Рэп исполняли в России и до него, но он стал первой настоящей звездой, которую знала вся страна. С канала MTV (который тогда, в отсутствие всяких YouTube, смотрело огромное количество молодежи) он кричал: «Что ты сделал для хип-хопа в свои годы?» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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