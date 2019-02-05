Глава Адыгеи поручил своевременно подписать соглашения с федеральным центром

Обсуждены первоочередные и перспективные задачи. Докладывая об основных социально-экономических индикаторах, премьер-министр РА Александр Наролин отметил, что в целом по итогам прошлого года наметилась положительная динамика по ряду направлений деятельности. Индекс промышленного производства за 2018 год составил 104,1% (к 2017 году), в основном за счет роста перерабатывающих производств. Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2018 года составил более 13,3 млрд. рублей, что также выше аналогичного уровня прошлого 2017 года.

В ходе совещания особое внимание уделено вопросам реализации национальных проектов, участия в федеральных программах. Мурат Кумпилов указал на важность своевременного заключения соглашений с федеральным центром.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

- Необходимо максимально использовать возможности федерального бюджета в рамках государственных программ, национальных проектов. Для этого нужно тщательно проработать все дорожные карты, учесть мероприятия, которые запланировали выполнить к 100-летию автономии Адыгеи, - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как сообщил премьер-министр РА Александр Наролин, работа ведется по 50 соглашениям, она должна быть завершена к 15 февраля. Отдельно рассматривался вопрос участия в проекте по созданию комфортной городской среды. Чтобы своевременно осуществить благоустройство и озеленение территорий, по поручению Мурата Кумпилова еще в прошлом году началась работа по формированию перечня работ и проектов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

На контроле республиканской власти остаётся капремонт дорог в муниципалитетах, реализация нового механизма по обращению с ТКО, выделение земельных участков под строительство жилья. Продолжается исполнение дорожной карты по обманутым дольщикам. В настоящее время в судебном порядке уже удовлетворены все требования участников долевого строительства к ООО «КС-Строй». Глава РА также потребовал от администраций муниципалитетов эффективного освоения средств, предусмотренных на обеспечение жильем детей-сирот.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Среди обсуждаемых вопросов - профилактика ОРВИ и гриппа. По информации министра здравоохранения РА Рустема Меретукова, в настоящее время наблюдается рост числа заболеваний ОРВИ и гриппом, однако показатель остается ниже эпидемического порога. Вместе с тем в республике проводятся необходимые ограничительные и профилактические мероприятия. Ситуация по заболеваемости ОРВИ в Адыгее находится под контролем, отмечен хороший уровень иммунизации. План по вакцинации перевыполнен.

В ходе совещания были рассмотрены текущие задачи по каждому министерству, даны определенные поручения. Главы Адыгеи потребовал исключить формальный подход при реализации всех программных мероприятий.