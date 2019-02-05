В Адыгее для жителей сел снизили тариф на вывоз мусора

С начала 2019 года Адыгея перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. «Мусорная реформа» ударила по кошелькам сельских жителей. Ежемесячный тариф составил 98,81 рубля с человека для многоквартирных домов и 101,34 рубля для частных. Единым региональным оператором выступило ООО «Экоцентр».

Региональные власти отчитались, что реформа прошла без сбоев, а для обращений жителей открыли две горячие линии. Спустя месяц после нововведений в республике нашли возможность снизить тарифы для села.

- Региональным оператором принято решение об изменении величины оплаты за вывоз ТКО в сельской местности и снижении тарифа для сельских поселений примерно на 30 рублей - до 70 рублей с человека ежемесячно. Данный тариф начинает действовать с 1 января 2019 года, - сообщают в пресс-службе главы Адыгеи.

При этом тариф останется разным для многоквартирных и частных домов, а в городах и поселках городского типа стоимость коммунальной услуги останется прежней.

ecocenter_adygeya Новые тарифы на вывоз мусора в Адыгее

- В станице Ханской и ауле Козет установлены тарифы, которые действовали до 2019 года, - 82,77 рубля (МКД и ИЖД) и 85,67 рубля (ИЖД), соответственно. Изменения коснулись и особой зоны. В Абадзехском, Даховском и Каменномостском сельских поселениях ежемесячная стоимость услуги регоператора составит 70 рублей с человека. В Майкопе снижена цена до 70 рублей для жителей хуторов Веселый и Косинов, поселков Подгорный, Родниковый и Северный, Адыгейске - аула Гатлукай и хутора Псекупс, в Теучежском районе - ауле Тугургой. Кроме того, ежемесячная стоимость услуги 70 рублей установлена для жителей частного сектора в Старобжегокайском сельском поселении, - уточняет оператор.

О проблемах с вывозом мусора жителей Адыгеи просят сообщать по номеру диспетчерской службы: 8-962-868-14-62. А на горячей линии по номеру 8-800-707-05-08 можно узнать информацию не только о вывозе мусора, но и о тарифе.