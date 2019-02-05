2019-02-05T13:08:37+03:00
Общество

«До этого дня в удачу не верил!»: В Краснодаре наградили победителя акции «Исполняем мечты»

Покупатель «Пятерочки» Василий Величко выиграл новенькую KIA RIO
Евгения СОРОКА
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В преддверии Нового года дети пишут письма Дед Морозу, а взрослые загадывают желания под бой курантов. А все потому, что этот праздник окутан атмосферой радости и волшебства. И чудеса случаются! Порой, когда их совсем не ждешь...

- Новый год – это прекрасная пора. Чтобы порадовать наших гостей в суетливый, но радостный период, торговая сеть «Пятерочка» решила исполнить желания! В магазинах по всей стране мы запустили масштабную всероссийскую акцию «Исполняем мечты», – говорит «Комсомолке» директор Северо-Кавказского дивизиона сети магазинов «Пятерочка» Евгений Скакалин. - Тем самым мы хотели привнести немного чуда в жизни наших постоянных гостей.

Принять участие во всероссийской акции «Исполняем мечты» мог любой желающий с 27 ноября по 15 января. Для этого необходимо было совершить покупку на сумму более 555 рублей и в личном кабинете нажать на кнопку «участвовать». Копить чеки необходимости не было – все данные о ваших шоппинге фиксировались на «Выручай-карту», и, таким образом, копились «шансы» на выигрыш.

И вот торговая сеть «Пятерочка» подвела итоги акции и вручила победителям подарки. Призы абсолютно разные: сертификаты в магазин бытовой техники, дополнительные баллы на карту, смартфоны, а главные призы – это автомобили и трехкомнатная квартира в Москве!

Победителем в Краснодаре стал 43-летний Василий Величко. Глава семейства, возвращаясь с работы, зашел в магазин на улице Петра Метальникова, 3 за продуктами и лакомствами для детей. На кассу принес полную корзинку. Но мог ли тогда мужчина представить, что ему улыбнется удача?

- Да, я тот самый счастливый обладатель нового автомобиля, - скромно улыбается Василий Величко. – Но, конечно, когда мне позвонили представители торговой сети и сказали, что выиграл, я не поверил. Я даже не рассчитывал победить, у кого из нас бывает предчувствие? Нам вообще с супругой редко везет - периодически приобретаем лотерейки, но каждый раз они «пустые». Теперь же в акциях «Пятерочки» буду участвовать еще активнее.

На самом деле «Выручай-карту» он оформил в другом магазине.

- Неподалеку от дома моей мамы недавно «Пятерочка» открылась и, по традиции, всем покупателям предлагали активировать карты, - признается победитель. - С тех пор каждый раз, когда шел в магазин, постоянно брал с собой карту, на которую начисляются баллы с каждой покупки. И именно ее номер компьютер определил выигрышными.

Стоит сказать, новая KIA для семьи Величко стала долгожданным подарком. Раньше Василий ездил на стареньком Nissan – авто скоро будет отмечать 20-летний юбилей. Глава семейства давно собирался поменять машину на более «свежую» модель, да все деньги собрать не получалось.

- Чаще семью баловать торопился. У меня же двое детей - трехлетняя Полина и 10-летний Родион, - добавляет счастливый отец. – Дочке пока невдомек, почему я такой довольный, а сыну уже не терпится прокатиться на нашей новой ласточке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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