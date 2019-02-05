В Новороссийске поймали вандала, который разрушил инсталляцию на набережной

В начале года в городе-герое активизировались вандалы. Они за время новогодних каникул три раза оторвали руку у фигуры Деда Мороза, а вот Снегурочку обезглавили. Потом подростки похитили девять 200-килограммовых шаров и скинули в море. И вот сейчас новая напасть – молодой человек раздолбал инсталляцию «Я люблю Новороссийск», которая стояла на набережной. Достопримечательность пробыла нетронутой около 5 месяцев, ночью конструкция светилась и привлекала собой горожан и туристов.

ФОТО: Соцсети

- Инцидент произошел вечером 4 февраля, - рассказывает Наталья Рашковецкая, глава Центрального внутригородского района. – Ее разрушил 22-летний парень, которого попросили покинуть один из ресторанов неподалеку. Молодой человек вел там себя неадекватно и затем решил спустить всю злость на инсталляции «Я люблю Новороссийск». Но на этом не кончилось, он пробрался на закрытую территорию 34 причала, там его поймали сотрудники транспортной полиции. Свои действия парень никак не комментирует. Завтра получим результаты анализов на алкоголь и наркотическое опьянение, тогда все станет понятно. Весь материальный ущерб вандал компенсирует полностью. Инсталляцию демонтировали и отвезли на ремонт, скоро она снова появится на набережной.

ФОТО: Соцсети

По словам Натальи Рашковецкой насчет шаров, которые кинули в море, родители подростков компенсировали ущерб городу пока только за 2 шара, скоро новые конструкции установят на свои места. Сейчас все городские памятники и общественные места усиленно патрулирует полиция вместе с сотрудниками администрации с 20 часов до полуночи.

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В Новороссийске трижды ломали руки Деду Морозу, а у Снегурочки отвалилась голова

Новороссийск во время прошедших каникул был празднично наряжен. Чего стоит только яркая елка на главной площади с иллюминацией в 10 тысяч лампочек. А помимо этого город украшали новогодние фигуры. Но, видимо, не всем горожанам они пришлись по нраву. Вандалы неоднократно нападали на Деда Мороза и Снегурочку, пострадали даже декоративные часы [читайте далее].