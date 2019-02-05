2019-02-05T14:55:52+03:00
Общество

На Новороссийск упал метеорит

Небесное тело заметили в Сочи, Анапе, Абинске и даже в Северском районе [видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
Болид весил не более 100 граммов, после падения превратился в камень не больше 5 сантиметров. ФОТО: Скриншот видео с канала "Наша воля".Болид весил не более 100 граммов, после падения превратился в камень не больше 5 сантиметров. ФОТО: Скриншот видео с канала "Наша воля".
Изменить размер текста:

После челябинского метеорита таким явлением сложно кого-нибудь удивить. Но так близко ни один гость из космоса к Новороссийску еще не подлетал. Жители города начали снимать происходящее на видео, а ученые выяснили, что болид упал в районе города-героя.

- 30 января в 18:48 мы зафиксировали падение метеорита, - говорит Александр Иванов, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ. – После этого попробовали рассчитать его траекторию и место падения. Делали это по видео и сообщениям очевидцев. Наши расчеты приблизительные. Выяснили, что небесное тело могло упасть где-то в районе Новороссийска. Искать метеорит не имеет смысла. Судя по роликам в интернете, масса космического гостя не больше 100 граммов. Пока он долетел до земли, скорее всего, успел превратиться в камень не более 5 сантиметров. На нашу планету так каждый день падает около 300 тонн космических тел, и на Кубани это обычный случай.

На Новороссийск упал метеорит.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жителей Краснодарского края напугало падение «метеорита» ночью

Накануне вечером жителям Кубани было не до сна – многие надеялись увидеть северное сияние из-за мощной вспышки на Солнце [читайте далее].

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Тимашевском районе задержали мужчину, который незаконно выловил из водоема 180 килограммов рыбы
Мужчина продал украшения своей девушки и свозил ее на эти деньги в Домбай
ВТБ профинансировал лидера рынка круп быстрого приготовления
На Кубани проверят многоэтажки с газовым оборудованием
В Лабинском районе отец и сын отравились угарным газом
На Кубани иномарка влетела в электроопору и автомобиль ГАЗ
Проект «Россия – Моя история» вошел в пятерку лучших музеев России в 2018 году
В Сочи посетитель Сбербанка напал на сотрудника с ножом
В Анапе задержали четырех подозреваемых в хищении строительного оборудования
Сотрудник Новороссийской таможни обвиняется в получении взяток
В День открытых дверей онкологи проверили более тысячи человек
Житель Отрадненского района нашёл дикорастущую коноплю и изготовил наркотик
На Кубани 20-летнего парня могут посадить на 20 лет за оборот наркотиков
В 2019 году в Краснодаре планируют отремонтировать 382 многоэтажки