После челябинского метеорита таким явлением сложно кого-нибудь удивить. Но так близко ни один гость из космоса к Новороссийску еще не подлетал. Жители города начали снимать происходящее на видео, а ученые выяснили, что болид упал в районе города-героя.

- 30 января в 18:48 мы зафиксировали падение метеорита, - говорит Александр Иванов, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ. – После этого попробовали рассчитать его траекторию и место падения. Делали это по видео и сообщениям очевидцев. Наши расчеты приблизительные. Выяснили, что небесное тело могло упасть где-то в районе Новороссийска. Искать метеорит не имеет смысла. Судя по роликам в интернете, масса космического гостя не больше 100 граммов. Пока он долетел до земли, скорее всего, успел превратиться в камень не более 5 сантиметров. На нашу планету так каждый день падает около 300 тонн космических тел, и на Кубани это обычный случай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/690168" frameborder="0"></iframe> На Новороссийск упал метеорит.

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