«Время не ждет»: Дизайнер и учительница из Краснодара бросили все и отправились в кругосветку

Вам когда-нибудь хотелось все бросить и уехать куда подальше? Именно так и поступили двое молодых людей из Краснодара и, кажется, не пожалели.

Алексею 29 лет, он работал дизайнером, сотрудничал с журналами и газетами. Его супруге Евгении – 25, она трудилась учителем истории в школе. После свадьбы летом 2017 года пара отправилась в свое первое самостоятельное путешествие по США.

- Туристическую путевку туда не возьмешь, поэтому пришлось планировать путешествие самим и нам это очень понравилось, - говорит Алексей. – Вернувшись, мы поняли, что хотим увидеть еще больше! И в это время мне попалась статья о паре, которая уехала в кругосветку автостопом. Я подумал, почему бы и нет? А Женя меня поддержала.

tomasnet Алексей и Женя планируют объехать весь мир

На подготовку у пары ушел год. Днем они работали, а вечерами листали карты, читали тысячи страниц о путешествиях автостопом, искали совета у опытных людей. Старт наметили на 1 июля 2018 года – в день первой годовщины своей свадьбы.

- Мыслей отказаться от этой идеи не было, ведь жизнь идет! На наших кольцах написано «время никого не ждет», это, к сожалению, единственный невосполнимый ресурс, которым нужно распорядиться с умом, - поделился Алексей. – За год накопить денег на кругосветку просто невозможно, поэтому мы решили выбрать суперэкономный режим.

Супруги посчитали, что должны жить на 10 долларов в день, за исключением Европы, где на сутки пришлось выделить по 15 евро. Ночевки – бесплатный каучсерфинг у местных жителей. Все равно сумма набежала приличная – порядка 12-14 тысяч долларов на годовое путешествие, но было бы желание! Год сборов ушел и на подготовку родителей.

tomasnet Водопады в Танзании

- Конечно, они не были в восторге от нашей идеи. Если родители Леши все же проявили понимание, то мои родители очень переживали. Говорили: «Вы что, сумасшедшие, какая Африка?». Мы им сначала говорили, что поедем на три месяца, когда они свыклись с этой мыслью – увеличили срок до полугода. Потом сдалась мама, а папа все еще против, но он видит, что мы справляемся. Каждый раз они предлагают нам вернуться домой, но, думаю, что они в глубине души хотят, чтобы мы закончили свой путь, - говорит Евгения.

«ЧТО ПОШЛО НЕ ПО ПЛАНУ? ВСЕ!»

Составляя план путешествия, ребята поняли, что проработать годовую поездку в деталях просто невозможно, потому он представлял собой список стран, которые они хотели бы посетить.

- С самого начала все пошло не по плану. Мы планировали начать с Германии, купили билеты до Берлина из Москвы, но… на пять минут опоздали на самолет! Пришлось купить билеты в Калининград и уже оттуда мы поехали в Польшу, где начался автостоп, - говорят путешественники. – Все было в новинку. Мы никогда раньше не занимались этим и не ночевали у чужих людей. А еще нам не всегда удается жить на 10 долларов. Всегда выбираем безопасность, а не экономию.

У Леши и Жени два рюкзака – примерно по 17 килограммов каждый. В них палатка, штаны, майки, ветровки, дождевики, ноутбук и камера.

tomasnet Краков

- Самое тяжелое - вода. Особенно в Африке без нее никуда, стоя у дороги, она уходит литрами, - делится Алексей. – Мы не брали ничего лишнего, но нужно иметь запас вещей, иначе будешь выглядеть неопрятно, со стиркой в дороге иногда бывают проблемы.

В дороге Леша и Женя отказались от работы, такое было их условие. Но расходы уже превышают плановые, поэтому супруги понимают, что на продолжение путешествия им придется найти денег.

- Если получится, то попробуем подработать на южноамериканском побережье или в США. Возможно, это нелегально, но куда деваться, - смеется Леша.

Впрочем, это очередные планы парочки, которые могут и не воплотиться в жизнь. Дорога не раз вносила свои коррективы в их расписание и забрасывала в Польшу и Хорватию, оттуда паромом в Италию.

tomasnet Автостоп с рюкзаками

- Мы хотели добраться до ЮАР, но нас отговорили водители, которые показывали фото расстрелянных грузовиков. Мы хотели из Африки попасть в США, но передумали и улетели в Бразилию. Мы даже пытались найти возможность бесплатно переплыть Атлантический океан и нашли ее, но нас не взяли на борт из-за того, что у нас нет удостоверений моряков, - продолжают путешественники, которые уже добрались до Аргентины.

ХЛЕБ, СЫР И ВЕТЧИНА

В паспортах у пары уже очень много виз. В России они получили только две – одну на въезд в США, другую для шенгенской зоны.

- В Африке границы очень условны, можно пробраться и так. Конечно, если поймают, будут проблемы с законом, поэтому мы их оформляем на границе. Стоит это 50 долларов. Заплати – и в путь! Южная Америка для россиян почти вся безвизовая, пока есть вопрос только с Мексикой, мы хотим пересечь границу пешком и получить ее на въезде. Еще вопрос с Китаем, говорят, что нельзя получить визу из другого государства, попробуем обратиться в консульство, - рассказывает Алексей.

Из-за режима экономии пара в дороге питается весьма скромно.

tomasnet Экватор в Кении

- В Европе было сложнее всего – покупали самую дешевую ветчину, сыр и хлеб. Шесть бутербродов хватает, чтобы перекусить – это примерно пять баксов. Когда есть возможность, конечно, готовим. В Африке была другая проблема – в Эфиопии нет супермаркетов вообще, люди питаются очень скудно и есть это почти невозможно. В Танзании и Замбии все гораздо лучше, а в Бразилии никаких проблем – даже цены как в России! – делится впечатлениями Женя.

МИР ПОЛОН УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ!

В путешествии пара из Краснодара находится уже семь месяцев, за это время они успели многое увидеть. Африка произвела на них огромное впечатление.

- Национальный парк в Кении – это потрясающе! Все, как в фильмах – жирафы, зебры, львы. Мы провели полтора месяца в Танзании и жили в доме с видами на Килиманджаро. В Бразилии невероятно красивые дикие пляжи, а водопад Игуасу заставил нас открыть рты и молчать несколько часов. Пустыня Намиб просто безумное место, где, оказывается, бывает очень холодно – температура опускается до ноля, - говорят путешественники.

Но кругосветка это не только красивые фотографии в инстаграме.

mesuri Килиманджаро

- Обратная сторона, конечно, есть. Это не так просто как кажется. Ты каждый день не знаешь, что произойдет с тобой завтра. Времени на отдых практически нет, нужно добывать еду и воду, проводить много часов в пути, стоять у обочины, ночевать в палатке, разговаривать с людьми об одном и том же, - рассказывает Алексей.

Темы для бесед с водителями и хозяевами ночлега стандартные – работа, семья, путешествие. Пара признается, что иногда просто хочется помолчать.

ДИКАЯ ДИКАЯ АФРИКА

tomasnet Автостоп в Африке

Путешествие по Африке оказалось пока самой трудной частью кругосветки.

- Мы были в населенных пунктах, где никогда не видели белых людей. На нас показывали пальцами, кричали и хлопали. Причем взрослые и дети ведут себя одинаково, машины притормаживают даже. Выглядит это, конечно, диковато. Людям там очень не хватает воспитания, на наш взгляд, - поделился Алексей.

Ему даже пришлось отбиваться от слишком откровенных комплиментов в адрес Жени.

- Аборигены там не агрессивные, но очень прямолинейные. Могут подойти и начать трогать тебя, это абсолютная норма, - добавляет он.

В Эфиопии парочка путешественников оказалась на границе боевых действий.

mesuri Пустыня Намиб

- Мы и не знали, что там идет гражданская война. Нас подобрали трое местных ребят и повезли на юг через линию фронта практически, там следы от взрывов, вооруженные люди. Мы оказались в приграничном селении, и, к счастью, в эти дни у них было перемирие из-за религиозного праздника. Нам удалось быстро оттуда вырваться, но это было весьма экстремально, - признается Леша.

За семь месяцев в пути молодых людей всего однажды обокрали. Они оставили рюкзаки в доме у принимающей их девочки и решили переночевать в саду. Поутру в кошельке не нашлось 100 долларов и швейцарского ножа.

- Но в целом люди чаще всего встречаются хорошие и готовы помочь. Правда, о мерах предосторожности забывать не стоит. На наших телефонах мы заклеили логотипы с яблоком, потому что они стоят как примерная годовая зарплата местных жителей. Один раз они заметили это, и пришлось рассказывать историю, как я три года копил себе на дорогой телефон, а потом быстро менять тему, - говорит Алексей. – Никаких украшений не носим, даже обручальные кольца не брали.

mesuri Жирафы в национальном парке

Иногда путешествие дарит приятные сюрпризы. В Ботсване ребят приютила местная владелица отелей, которая им дала номер по соседству с резиденцией британской королевской семьи. Причем подобрала она их посреди саванны, где, как оказалось, водятся дикие львы.

А в Кении пару поселил бизнесмен, у которого собственная фабрика мороженого, которую он им показал и вдоволь накормил. А однажды даже пришлось гостевать у местного криминального авторитета.

В АРГЕНТИНЕ ДУМАЮТ, ЧТО ВСЕ РУССКИЕ ГАНГСТЕРЫ

mesuri Танзания

Большинство жителей Африки прекрасно относятся к России и россиянам.

- Они знают нашего президента и говорят, что хотели бы себе такого лидера. У кого-то знакомые учились в Советском Союзе или в России, в общем, представление о нас довольно хорошее, - говорят ребята.

А вот в Аргентине стереотипы о россиянах оказались очень необычными.

- Мы не понимали, почему так сложно передвигаться автостопом. Нам сказали, что люди боятся, что у нас может быть оружие и наркотики. Я сначала думал, что так они шутят, но теперь понял, что нет. Как не странно, но у русских тут репутация - гангстеров. Когда узнают про то, что мы русские, сразу косятся на наши огромные рюкзаки. Иногда спрашивают, не убивали ли мы людей, - удивляется Алексей.

Ребята шутят, что если у них и бывает желание кого-то убить, то только друг друга.

- Находиться 24 часа в сутки на протяжении семи месяцев – то еще испытание! Если есть вариант посидеть в разных комнатах, то расходимся. Но мы понимаем, что завтра нам вместе продолжать этот путь, и ближе человека у каждого из нас нет. Мы научились лучше чувствовать друг друга и разделять все радости и тяготы этого путешествия, а ссоры улаживаются за 10 минут, - говорят молодожены.

О ПЛАНАХ

tomasnet Алексей и Евгения

Сейчас Леша и Женя находятся в Аргентине и едут в самый южный город планеты под названием Ушуайя.

- Думаю, что еще год полтора будем в пути. В планах – Чили, Перу, Мексика, США, а оттуда в Азию – Китай, Таиланд, Индия. Но как будет на самом деле – не знаем, поживем-увидим! – говорят ребята.

Алексей признался, что пока не думал о возвращении в Краснодар.

- Я не знаю, что произойдет, когда мы вернемся. Думаю, появится еще одна грандиозная идея. А еще я пишу книгу и, надеюсь, смогу ее выпустить хотя бы для себя, - поделился он.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Первый – нужно готовиться к тому, что это не туристическая поездка по путевке, а настоящий хардкор. Многие бросали подобные путешествия через два-три месяца.

Второй – накопите побольше денег. Мы не верим в рассказы о том, что кто-то без денег смог совершить кругосветку. Средства нужны на визы, ночлег, въезды в национальные парки.

Третий – соберите максимально легкий рюкзак. Идеальный вес – 7-8 килограмм. Не жалейте денег на хорошую и легкую палатку, вам ее придется долго носить.

tomasnet Аргентина

Четвертый – помните о безопасности. Будьте начеку, не теряйте бдительности, даже если вы уверены, что все идет хорошо. Не экономьте чрезмерно на питании, иначе можно заболеть, а лечение обойдется еще дороже.

Пятый – не забудьте солнцезащитный крем.

Бонусный совет. Не теряйте времени! Оно не ждет.

СКОЛЬКО СТОИТ КРУГОСВЕТКА

За полгода путешествия Леша и Женя потратили 484 000 рублей. Из них 130 тысяч ушло на еду, 43 тысячи на билеты на автобусы, поезда и электрички, которыми приходится иногда пользоваться. 109 тысяч ушло на отели и гостиницы, наибольшие расходы пара понесла в Европе. Еще 42 тысячи ушло на сим-карты, интернет-кафе, билеты в национальные парки, средства гигиены. На визы ушло порядка 30 тысяч рублей, а на перелеты между континентами – 130 тысяч рублей.

- Можно конечно питаться лапшой, ходить по 15 километров в жару и жить на улице. Но все это может потом плохо кончиться. Без хорошего питания организм после кругосветки будет умирать, знаю из первых уст. Спать на улице тоже не весело, думаю, вы понимаете. Не платить за вход в нацпарки тоже иногда чревато, можно попасть в тюрьму. Мы все же поставили наше здоровье и жизнь на первое место, - признаются краснодарцы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

7 месяцев в пути

17 000 километров

17 стран

150 машин автостопом