ФК «Краснодар» не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы

«Краснодар» в плей-офф Лиги Европы обойдется без помощи Павла Мамаева, который продолжает находиться в СИЗО. Клуб не включил полузащитника в заявку на весеннюю часть турнира, о чем сообщает официальный сайт УЕФА.

14 и 21 февраля «горожане» в 1/16 финала встретятся с немецким «Байером». Первый матч пройдет в Краснодаре.

Скриншот страницы "Краснодара" на сайте УЕФА

Напомним, что после драки в центре Москвы в октябре и возбуждения уголовного дела в отношении Мамаева, ФК «Краснодар» заявил, что будет искать возможности расторжения контракта с футболистом.

А «Зенит», напротив, включил в заявку на плей-офф Лиги Европы нападающего Александра Кокорина. Команде из Санкт-Петербурга предстоит сыграть против турецкого «Фенербахче».

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