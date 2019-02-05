2019-02-05T18:04:35+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» не включил Мамаева в заявку на плей-офф Лиги Европы

14 февраля «горожане» сыграют в 1/16 финала турнира с «Байером»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Павел Мамаев на судебном заседанииПавел Мамаев на судебном заседанииФото: Михаил ФРОЛОВ
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«Краснодар» в плей-офф Лиги Европы обойдется без помощи Павла Мамаева, который продолжает находиться в СИЗО. Клуб не включил полузащитника в заявку на весеннюю часть турнира, о чем сообщает официальный сайт УЕФА.

14 и 21 февраля «горожане» в 1/16 финала встретятся с немецким «Байером». Первый матч пройдет в Краснодаре.

Скриншот страницы "Краснодара" на сайте УЕФА

Скриншот страницы "Краснодара" на сайте УЕФА

Напомним, что после драки в центре Москвы в октябре и возбуждения уголовного дела в отношении Мамаева, ФК «Краснодар» заявил, что будет искать возможности расторжения контракта с футболистом.

А «Зенит», напротив, включил в заявку на плей-офф Лиги Европы нападающего Александра Кокорина. Команде из Санкт-Петербурга предстоит сыграть против турецкого «Фенербахче».

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Известные российские футболисты вот уже почти 4 месяца под стражей в «Бутырке» (СИЗО №2). Напомним, что в ночь с 8-го на 9 октября 2018 года они устроили адскую гулянку. Со стриптизом, алкоголем и драками. Сначала досталось водителю ведущей «Первого канала» Сергею Соловчуку(подробности).

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- У нас недавно появилось неутешительное медицинское заключение из Российского футбольного союза. Это заключение еще жестче, чем у врачей «Зенита»: у Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава ноги на искусственный, - сообщил адвокат (подробности).

МНЕНИЕ

Почему футболисты должны сидеть в СИЗО за мой счет?

Действительно странно: нашкодившие футболисты отсидели под арестом два месяца, для показательной порки достаточно, но их отправляют обратно в СИЗО до 8 февраля (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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