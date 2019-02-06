Куда сходить 14 февраля 2019 года в Краснодаре: праздничные мероприятия и лучшие места для отдыха

День влюбленных не за горами. Мы расскажем, куда сходить 14 февраля 2019 года в Краснодаре. Если, конечно, вы еще не решили, где и как провести этот день.

На концерт Ани Лорак

14 февраля 2019 года в Краснодаре выступит Ани Лорак. Певица везет в столицу Кубани свое шоу «Diva». Его основная тема - женщина и те разные социальные роли, которые она принимает, те обстоятельства, с которыми сталкивается в жизни. И в своем выступлении Ани Лорак раскрывает все противоречивые женские образы. На сцене она будет появляться в прозрачной ванне, в бокале, на летающей люстре и много в чем еще. У каждой песни будут свой номер.

Выступит Ани Лорак 14 февраля 2019 года в Краснодаре в 20:00 в Баскет Холле (ул. Пригородная, 24). Цена билетов: 2 500-10 000 рублей.

Послушать музыку

Насладиться музыкой с любимым или любимой можно 14 февраля 2019 года в Краснодаре в местной филармонии. Здесь пройдет гала-концерт творческих коллективов филармонии им. Г.Ф.Пономаренко. Выступят: хор Краснодарского края, солисты Краснодарского государственного камерного хора, солисты Государственного эстрадно-симфонического оркестра, Государственный балет Кубани.

Гала-концерт пройдет 14 февраля 2019 года в Краснодарской филармонии в 18:30.

В театр

Хотите более бюджетный вариант отдыха 14 февраля 2019 года в Краснодаре? Да еще и посмеяться? Тогда идите в театр. Тем более, что на сцене Драмтеатра поставят спектакль «Хитроумная влюбленная». Это комедия в двух действиях. Так что будьте готовы провести в зрительно зале 2 часа 20 минут.

Автор «Хитроумной влюбленной» - Лопе де Вега. И именно это произведение – одно из лучших творений мастера.

"Хитроумная влюбленная" на сцене Драмтеатра. Фото: Драмтеатр

- Чтобы избежать невеселой участи быть женой старика, кто-то может плакать и умолять и страдать, а кто-то прибегнет к хитрости, проявив смекалку и изобретательность! Фениса выбирает второе, и старику достается то, что ему и положено - милая престарелая толстушка, - рассказывают о сюжете спектакля в Драмтеатре Краснодара. И приглашают влюбленных на его просмотр – зрители точно посмеются от души.

«Хитроумную влюбленную» представят зрителям 14 февраля 2019 года в Краснодаре в 18:30 по адресу: Театральная площадь, 1. Цена билетов - 200-600 рублей.

В картинную галерею

С любимыми – в картинную галерею. Нет ничего более романтичного, чем бродить по залам и смотреть на произведения мастеров. Например, на работы, которые представлены на выставке «Гении русского зарубежья. Возвращение имен». Тут представлены работы десяти российских художников, которых знает весь мир: Кандинского, Шагала, Алексеева, Ланской, Гончарова, Пуни, Грекова, Терешкович, Делоне, Пожидаева.

Эту и другие работы Марка Шагала можно увидеть в музее Коваленко

- Все художники, представленные на выставке, родились в Российской империи, по тем или иным причинам покинули родину, и слава пришла к ним заграницей, - пояснили в художественном музее им. Ф.А.Коваленко. - Кандинский – мэтр авангарда, Алексеев – изобретатель технологии игольчатого экрана, совершивший прорыв в мультипликации, Делоне – автор направления орфизма и первая художница с персональной выставкой в Лувре, Гончарова – один из основателей лучизма, Ланской ввел понятие свето-цвета.

Все работы привезли в Краснодар из Санкт-Петербургской галереи современного искусства. Посмотреть на них можно 14 февраля 2019 года в Краснодаре по адресу: ул. Красная, 13. Цена билетов – 150-200 рублей. Художественный музей в День влюбленных работает до 20:00.

Сводить любимую в галерею

Допоздна 14 февраля 2019 года в Краснодаре работает и Выставочный зал изобразительных искусств. Здесь влюбленным особенно понравятся сразу две выставки – репродукции Фриды Кало и работы Марка Шагала.

- В работах Фриды Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Её творчество насыщено символами и фетишами. Однако в нём заметно и влияние европейской живописи — в ранних работах отчётливо проявилась увлечённость Фриды, например, Боттичелли, - говорят в художественной галерее.

Работы Фриды Кало - в выставочном зале Краснодара

Что до выставки, то ко всем репродукциям есть описание – у каждой картины своя история создания. А еще зрители могут заказать экскурсию по выставке. Дама сердца точно будет в восторге! Понравится выставка и мужчинам.

Рядом зал – с работами Марка Шагала «La Bible». Здесь аж 64 картины мастера.

- Работы сопровождаются библейскими текстами, описывающими каждый конкретный сюжет, что позволит не только получить новые впечатления и эмоции, но также и узнать много нового о творчестве художника и его уникальном восприятии Священного Писания, - пояснили в галерее.

Билеты на выставки стоят 250-300 рублей.