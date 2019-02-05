2019-02-05T18:20:35+03:00
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Голливудский актер Стивен Сигал планирует переехать с семьей в Краснодарский край

Есть информация, что он выбирает между приморским Геленджиком и столичным Краснодаром. Но в мэриях обоих городов ничего об этом не знают
Евгения ОСТРАЯ
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Стивен Сигал якобы собирается переехать на курорт вместе с семьей. Фото: InstagramСтивен Сигал якобы собирается переехать на курорт вместе с семьей. Фото: Instagram
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В бизнес-команде голливудского актера Стивена Сигала появилась информация, что он переезжает в Краснодарский край.

- Нам известно, что Стивен разговаривал с губернатором и попросил предоставить ему жилье, - рассказали журналистам коллеги актера.

Якобы сам Сигал устал от некомфортного для него климата элитного Подмосковья и хочет поселиться в более привычных для себя широтах.

Однако в мэриях обоих городов, которые сейчас в списке новоявленного гражданина Российской Федерации, ничего не знают о готовящемся звездном переезде.

- Да, он был у нас осенью, - пояснила "Комсомольской правде" - Кубань" глава пресс-службы Геленджика Яна Скорикова. - Гулял по нашей набережной. Знаю, что он что-то присматривал для бизнеса, но разговоров о переселении на курорт не было.

Известно, что в Геленджике Стивен Сигал задумал производство вина и напитков. Но все эти идеи пока никто официально не подтверждает.

Напомним, звезда фильмов про "драчки" Стивен Сигал переехал на постоянной основе в Россию пару лет назад. Ему подарили шикарный особняк на Рублевке, куда 66-летний актер перебрался с женой и сыном. В нашей стране он собирался популяризировать боевые искусства, которые прославили его в 90-х, но пока спрос на его школы здесь небольшой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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