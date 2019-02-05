«Ростелеком» в Адыгее организовал мастер-класс с олимпийским чемпионом Арсеном Галстяном

«Ростелеком» провел встречу юных спортсменов с известным дзюдоистом, заслуженным мастером спорта России Арсеном Галстяном в ауле Псейтук Тахтамукайского района республики Адыгея. Возможность пообщаться с олимпийским чемпионом получили около 180 воспитанников целого ряда секций дзюдо и самбо, их родители и болельщики из аула и еще нескольких населенных пунктов района.

Спортсмен поделился секретами профессионального мастерства с юными дзюдоистами, рассказал о качествах характера, необходимых для спортивных побед, научил ребят, как преодолевать слабости, воспитывать терпение и стремление к высокому результату. В завершении мероприятия организаторы провели фото- и автограф-сессию с чемпионом.

Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком»: «Арсен Галстян проделал прекрасную работу, рассказал историю своего успеха, доставив детям и взрослым массу положительных эмоций. Такие встречи являются мощным стимулом, вдохновляют подрастающее поколение целеустремленно заниматься спортом, ставить перед собой амбициозные цели и достигать их. «Ростелеком» как социально-ответственная компания традиционно поддерживает проекты, направленные на продвижение спорта и здорового образа жизни».

Мурат Хизетль, тренер по борьбе дзюдо и самбо спортивной школы «Шапсуг» аула Псейтук: «Встреча со звездой спорта такой величины – значимое событие не только для юных борцов, но и для всего нашего небольшого аула с населением около тысячи человек. Арсена знаю давно, его становление как спортсмена происходило на моих глазах. Я часто привожу его в пример своим воспитанникам как человека, который своим трудолюбием и упорством достиг самых больших вершин в спорте».

«Ростелеком» планирует провести еще ряд аналогичных встреч с именитым спортсменом в республике Адыгея и Краснодарском крае в течение года.

Арсен Галстян завоевал золотую медаль в 2012 году на Летних Олимпийских играх в Лондоне. Он стал первым олимпийским чемпионом в истории российского дзюдо после 1991 года. Также он стал первым российским мастером, победившим в финале японского спортсмена Хироаки Хираоку. С 2004 года Галстян является членом Сборной России по дзюдо. В настоящее время он тренирует юношескую сборную страны.