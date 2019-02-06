В Краснодаре из-за пневмонии на 10 дней закрыли школу №46

Сегодня, 6 февраля, краснодарскую школу №46, которая находится по улице Гидростроителей, 20, закрыли на 10 дней. В учебном заведении пневмонией заболели десять учеников. В таком случае - это обязательное требование санитарно-эпидемиологических правил.

- Главное для нас, как и для всех родителей – безопасность детей и их здоровье. Решение о приостановке занятий принято незамедлительно после подтверждения 10 случаев заболевания пневмонией. По данным медиков - возбудители, которые привели к воспалению легких, разные. Однако приняты все меры, чтобы прекратить появление новых случаев, – прокомментировал глава Краснодара Евгений Первышов.

Информация о том, что шестеро учащихся старших классов не пришли на занятия из-за заболевания пневмонией, поступила в департамент 5 февраля.

- В школу для проверки прибыли специалисты управления Роспотребнадзора, детского отделения поликлиники № 27. Врачи взяли анализы у всех, кто мог контактировать с заболевшими, а также у их учителей. Обнаружили, что еще у четырех учеников имеются признаки пневмонии,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.