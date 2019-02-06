Плотная пелена: В аэропорту Краснодара задержаны 15 рейсов

6 февраля плотный туман вновь внес коррективы в работу краснодарского аэропорта. Видимость на взлетно-посадочной полосе плохая - около 200–500 метров. Из-за этого самолеты не могут ни взлететь, ни приземлиться.

По данным на 10:00, на прилет и вылет из-за тумана задержано 15 авиарейсов.

- Два самолета из Еревана и Москвы находятся на запасных аэродромах в Сочи и Ростове-на-Дону, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе воздушной гавани Краснодара.

Задержаны вылеты в Краснодар девяти рейсов из Москвы, по одному - из Казани, Минска и Санкт-Петербурга. Кроме того, вылетит позже и самолет из Краснодара в Сочи.

- С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, - добавляют в пресс-службе воздушной гавани Краснодара. - Людей обеспечили напитками, питанием, при необходимости предоставили размещение в гостинице.

По данным синоптиков, густой туман сохранится до вечера среды. Затем последует похолодание, а осадки станут более интенсивными.

А тем временем, автомобилистам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и не забывать о включении фар.

ВАЖНО!

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта или в справочной службе по номеру +7 (800) 331-19-91.