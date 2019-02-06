«Внук сказал - прожить до ста!»: 101-й летний туапсинец пережил три войны, пленение и спецлагерь

Только вдумайтесь - ровесник Октябрьской революции! И живет он в Туапсе - зовут его Иосиф Глыбовский, недавно справивший 101-й день рожденья. Но этот возраст только по паспорту, чувствует себя долгожитель бодрее своих соседей - лет на 60, ни больше.

- Без войн, репрессий и голода готов остаться еще на сто лет! - заявляет Иосиф Михайлович.

Родился он в маленьком хуторе Гомельской области на второй день нового, 1918 года. Тогда шла ожесточенная гражданская война. В это страшное время семья с младенцем на руках спасалась в лесу. В 20-е годы началась коллективизация, вместе с ней на хутор пришел голод. Но Глыбовским удалось выжить - они ели коренья, делали травяные лепешки.

Когда жизнь, казалось, стала налаживаться, на долю Иосифа Михайловича снова выпало испытание - Великая Отечественная война. Служить он отправился в чине лейтенанта, после окончания военного училища. Но на территории Латвии попал в плен. Во время очередной бомбежки каким-то чудом он сбежал, но радушного приема «свои» не оказали, отправили в спецлагерь.

Фото: Анна БУРЛАКОВА

- Родным тогда даже не писал, что жив. Думаю, зачем тревожить? Вдруг сейчас посадят или на расстрел поведут, - вспоминает Иосиф Михайлович.

Но судьба распорядилась иначе - его реабилитировали и отправили на войну с Японией, а позже - в Комсомольск-на-Амуре. В 1950 году Иосиф Михайлович демобилизовался, выучился на курсах бухгалтеров и познакомился со своей будущей супругой Тоней, с которой они перебрались в Туапсе. В небольшой квартире на четвертом этаже дома они живут вот уже 64 счастливых года.

- По сравнению с тем, что пережил, четвертый этаж в сто лет ерунда, поверьте! - улыбается долгожитель.

Сейчас все заботы пары долгожителей - внуки и правнуки.

- У нас три внука, пять правнуков. Какое счастье, что они не слышат бомбежек, не видели разрухи, не знают, что такое голод, - делится Иосиф Михайлович. - Знаете, а я ведь недавно нашел выцветшую открытку с пожеланием от своего внука Коли. Сейчас ему 46, но написал он ее в 1979-м, когда только учился буквы выводить.

Мальчик пожелал деду прожить 100 лет. И Иосиф Михайлович наказ внука, как и полагается, выполняет. Ради детей готов и на еще один век замахнуться.