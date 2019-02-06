2019-02-06T12:00:32+03:00
Общество

«Внук сказал - прожить до ста!»: 101-й летний туапсинец пережил три войны, пленение и спецлагерь

Ради детей Иосиф Михайлович готов и на еще один век замахнуться [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: Анна БУРЛАКОВАФото: Анна БУРЛАКОВА
Изменить размер текста:

Только вдумайтесь - ровесник Октябрьской революции! И живет он в Туапсе - зовут его Иосиф Глыбовский, недавно справивший 101-й день рожденья. Но этот возраст только по паспорту, чувствует себя долгожитель бодрее своих соседей - лет на 60, ни больше.

- Без войн, репрессий и голода готов остаться еще на сто лет! - заявляет Иосиф Михайлович.

Родился он в маленьком хуторе Гомельской области на второй день нового, 1918 года. Тогда шла ожесточенная гражданская война. В это страшное время семья с младенцем на руках спасалась в лесу. В 20-е годы началась коллективизация, вместе с ней на хутор пришел голод. Но Глыбовским удалось выжить - они ели коренья, делали травяные лепешки.

Когда жизнь, казалось, стала налаживаться, на долю Иосифа Михайловича снова выпало испытание - Великая Отечественная война. Служить он отправился в чине лейтенанта, после окончания военного училища. Но на территории Латвии попал в плен. Во время очередной бомбежки каким-то чудом он сбежал, но радушного приема «свои» не оказали, отправили в спецлагерь.

Фото: Анна БУРЛАКОВА

Фото: Анна БУРЛАКОВА

- Родным тогда даже не писал, что жив. Думаю, зачем тревожить? Вдруг сейчас посадят или на расстрел поведут, - вспоминает Иосиф Михайлович.

Но судьба распорядилась иначе - его реабилитировали и отправили на войну с Японией, а позже - в Комсомольск-на-Амуре. В 1950 году Иосиф Михайлович демобилизовался, выучился на курсах бухгалтеров и познакомился со своей будущей супругой Тоней, с которой они перебрались в Туапсе. В небольшой квартире на четвертом этаже дома они живут вот уже 64 счастливых года.

- По сравнению с тем, что пережил, четвертый этаж в сто лет ерунда, поверьте! - улыбается долгожитель.

Сейчас все заботы пары долгожителей - внуки и правнуки.

- У нас три внука, пять правнуков. Какое счастье, что они не слышат бомбежек, не видели разрухи, не знают, что такое голод, - делится Иосиф Михайлович. - Знаете, а я ведь недавно нашел выцветшую открытку с пожеланием от своего внука Коли. Сейчас ему 46, но написал он ее в 1979-м, когда только учился буквы выводить.

Мальчик пожелал деду прожить 100 лет. И Иосиф Михайлович наказ внука, как и полагается, выполняет. Ради детей готов и на еще один век замахнуться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операции [видео, эксклюзив kp.ru]
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
«Ростелеком» в Адыгее организовал мастер-класс с олимпийским чемпионом Арсеном Галстяном
Возможность пообщаться с олимпийским чемпионом получили около 180 воспитанников целого ряда секций дзюдо и самбо, их родители и болельщики из аула и еще нескольких населенных пунктов района
Новости 24
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек
По улице Васнецова в Краснодаре построят новый участок магистрального канализационного коллектора
В Анапе в автобусах вводят безналичную оплату за проезд
Жителя Кубани, который сообщил о бомбе в администрацию президента, будут судить
В 2018 году более 6 тысяч телемедицинских консультаций провели в регионе
На Кубани председательница ЖСК обвиняется в мошенничестве
В Сочи 13 февраля состоится встреча Путина и Лукашенко
В Краснодаре прошло юбилейное заседание Общественной Палаты Кубани
В Новороссийске эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного предмета
В Краснодаре из-за тумана отложено несколько авиарейсов
Анапского экс-депутата осудили за убийство своего крестного отца
В Краснодаре в многоэтажке потушили пожар
В Краснодаре подвели итоги осеннего призыва в армию
На Кубани поддержат предприятия машиностроения
На Кубани в спортшколе платили зарплату несуществующим работникам
Кубанская спортсменка завоевала лицензию на Паралимпийские игры в Токио в 2020 году
В Краснодаре владелец «Нивы», который выбросил мусор на улице Брянской, заплатит штраф
В Северском районе разыскивают 86-летнюю пенсионерку
В Абхазии браконьеры убили леопарда
ВТБ профинансировал строительство тепличного комплекса на Ставрополье
На Кубани туристам не будут запрещать доступ к севшему на мель сухогрузу Rio