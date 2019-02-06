2019-02-06T15:34:32+03:00
Общество

Краснодарский альфонс развел на деньги больше 15 женщин

Оказывается, Алексей Якуба давно числится в федеральном розыске по уголовному делу о мошенничестве, но его никак не могут найти
Евгения ОСТРАЯ
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Судя по информации из базы МВД, Алексея Якубу ищет полиция. Фото: из открытых интернет-источниковСудя по информации из базы МВД, Алексея Якубу ищет полиция. Фото: из открытых интернет-источников
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- У меня нет никаких доказательств. Ни расписок, ничего другого. А просто слова ничего не значат. Потерпевшей меня не признают. Смысла влезать в все это не вижу. У меня сейчас семья. Маленький ребенок, - Вера (фамилию называть не будем) была бы уже 16-й в списке обманутых и брошенных женщин 34-летнего краснодарца Алексея Якубы.

А вообще, по числу откликов, которые поступили в специально созданную по такому случаю инициативную группу в соцсетях, краснодаркам пора ставить рекорды.

- Что-то около ста пострадавших ответили на запрос о том, кого обманул Якуба, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» адвокат девушек Андрей Таран. - Но далеко не все сейчас готовы заявлять о своих претензиях к этому человеку.

Альфа-самец Якуба (учитывая количество некогда влюбленных в него дам, наверное, он сам себя таковым и считает) подкатывал к женщинам всегда по-разному. С кем-то знакомился просто на улице, в транспорте, а кого-то настойчиво хомутал в интернете. «Своего» типажа не было. Главным, предполагают жертвы мошенника, для него был их финансовых потенциал.

Только одна из пострадавших женщин согласилась рассказать о своем знакомстве с аферистом. Остальные пока говорят о претензиях к Якубе только через адвоката

Только одна из пострадавших женщин согласилась рассказать о своем знакомстве с аферистом. Остальные пока говорят о претензиях к Якубе только через адвоката

- Я как раз развелась с мужем к тому времени. Не собиралась зацикливаться на себе или браке, - рассказывает «Комсомолке» 33-летняя Эля. - А тут этот смазливый парень. Легкий, веселый...Шутил все-время. Мы долго общались пока я вдруг в какой-то момент не поняла, что уже сижу на этом романе плотно.

Когда дело дошло до денег, вся веселость и легкость нового знакомого молодой женщины улетучилась вмиг.

- Этот урод уговаривал меня заложить мою машину, чтобы спасти его ж...у от ментов, якобы нагрянувших к нему и требующих 300 тысяч за то, что он долго у них не появлялся и не отмечался. Я отделалась легким испугом - 35000 р. Потом послала подальше и игнорировала все его уговоры встретиться, чтобы вроде как отдать долг. Самое печальное что я пробила его через базу МВД и знала о нем ВСЕ. Но на уши он приседать умеет.

Наверное, пробивать через какую-нибудь базу мужчину, с которым знакомишься, надо сделать хорошей традицией. Тем более, если спустя время он начинает просить с тебя денег. В банке, например, без кредитной истории, а попросту рекомендательных писем теперь никуда. Если бы каждая следующая пассия Якубы поинтересовалась его историей, обнулила бы свое в ней участие тот же час.

Краснодарский альфонс отдавал предпочтение женщинам от 25 до 39 лет. Фото: из открытых интернет-источников

Краснодарский альфонс отдавал предпочтение женщинам от 25 до 39 лет. Фото: из открытых интернет-источников

Для нас не составило труда найти целое досье на Алексея Якубу. Он был трижды судим, все «ходки» за мошенничество. Возможно, несколько раз своих возлюбленных он покидал вынужденно — отбывал наказание в местах не столь отдаленных. А сейчас числится в федеральном розыске по очередному уголовному делу.

Тем не менее в рамках того самого уголовного дела, статус которого приостановлен в связи с розыском подозреваемого Якубы,15 обманутых краснодарок собираются настаивать на допросе их в качестве свидетелей.

Женщины пойдут свидетелями по уже имеющемуся уголовному делу о мошенничестве. Фото: из открытых интернет-источников

Женщины пойдут свидетелями по уже имеющемуся уголовному делу о мошенничестве. Фото: из открытых интернет-источников

Им есть что предъявить следствию.

- Суммы, которые они отдавали этому персонаж,у доходили до 1,5 млн рублей, - продолжает адвокат. - И мы собираемся заявлять об этом в полицию.

По словам Андрея Тарана, все 15 женщин впервые познакомились друг с другом в его кабинете. Им от 25 до 39 лет. И сейчас для них, говорит адвокат, наступил не менее тяжелый момент.

- Выясняется же, что этот человек одновременно встречался сразу с несколькими, убеждая каждую по отдельности в чистой и светлой любви.

Самый быстрый роман с Якубой продлился всего 2 месяца, в самом длительном, шестилетнем, родились дети. Ни с кем из своих женщин сексуальный гигант сохранить добрых отношений не смог.

«Комсомолка» следит за развитием ситуации

ИСТОЧНИК KP.RU

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