2019-02-06T15:34:32+03:00
Общество

В Сочи школьники разработали протез руки, которым заинтересовался Ростех

Изобретение работает за счет искусственных мышц
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Образовательный центр «Сириус». Со школьниками начал вести переговоры РостехФОТО: Образовательный центр «Сириус». Со школьниками начал вести переговоры Ростех
Изменить размер текста:

В сочинском образовательном центре «Сириус» школьники из Свердловской области разработали прототип протеза за 21 день. Отличается изобретение от аналогов тем, что повторяет естественные движения кисти руки, а не ограничивается несколькими базовыми действиями: сжать, разжать или согнуть пальцы.

- В проекте участвовали школьники от 14 до 16 лет из Свердловской области, - говорит наставник команды проекта, учебный мастер кафедры теоретической механики Уральского федерального университета Всеволод Фомин. – На смене в «Сириусе» детям предложили заняться протезированием. Заранее для этого заказали все материалы, из которых потом начали делать протез. В итоге за 21 день нам удалось соорудить неплохой прототип, надо которым можно работать в дальнейшем.

ФОТО: Образовательный центр «Сириус».

ФОТО: Образовательный центр «Сириус».

По словам Всеволода Фомина, устройство отличается от аналогов тем, что в нем нет привычных тросов и шарниров. Школьники попробовали сделать прототип на основе искусственных мышц. Для этого подростки использовали нейлоновые нити, которые при нагревании сжимаются, как человеческие мускулы. Работает протез с помощью тепловых импульсов тела.

- Протез содержит микроконтроллер, которым можно управлять нагревом нейлоновых нитей, они и позволяют протезу двигаться, - продолжает Всеволод Фомин. – Фишка изобретения в том, что оно повторяет все естественные движения кисти руки, а не только заставляет сжимать или разжимать пальцы. После окончания смены на проект обратил внимание Ростех, который вот-вот встретится с командой разработчиков. Возможно, в проект инвестируют. Разработка не из дешевых, по предварительным подсчетам будет стоить около тысячи долларов. Мы не берем в расчет, что по такой технологии можно сделать не только протез кисти, но и ноги, да и всю руку можно им заменить.

ФОТО: Образовательный центр «Сириус».

ФОТО: Образовательный центр «Сириус».

У проекта есть только один недостаток – нейлон при высокой температуре выше 70 градусов высыхает и протез выходит из строя. Пока молодые изобретатели ищут замену такому материалу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьник из Армавира изобрел интерактивные очки для слепых

Сначала Паша изобрел электрический термометр, потом интерактивную трость. Вместе с разработками парень отправился к руководителю общества слепых. Тот выслушал юного изобретателя и с радостью согласился испытать новинку на себе и своих подопечных. Первым счастливчиком стал товарищ Павла – 22-летний Роман Максименко. Молодой человек с детства страдал плохим зрением, а пять лет назад полностью ослеп. В прошлом году Паша подарил другу интерактивную трость. Еще недавно Рома не мог выйти из дома без помощи близких, а уже сегодня запросто может прогуляться один. Сейчас молодой человек испытывает новое изобретение друга – интерактивные очки. Устройство позволяет незрячему человеку ориентироваться в пространстве по аудиосигналу. Действуют очки довольно-таки просто (читатйте далее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Чтобы не убежал»: Скандально известная судья Краснодарского края отправляет лежачего инвалида на последней стадии рака в изолятор
У Владимира Рудника 4 стадия рака, он практически не ходит, а все его тело в шрамах от многочисленных операций [видео, эксклюзив kp.ru]
Ностальгия по СССР - это троянский конь, на котором коммунисты рассчитывают въехать в Кремль
Наш колумнист Герман Пятов о том, как большевики рассказами о "прекрасной жизни в СССР" подогревают недовольство пострадавших от кризиса россиян, надеясь захватить власть, как в октябре 1917 года
«Ростелеком» в Адыгее организовал мастер-класс с олимпийским чемпионом Арсеном Галстяном
Возможность пообщаться с олимпийским чемпионом получили около 180 воспитанников целого ряда секций дзюдо и самбо, их родители и болельщики из аула и еще нескольких населенных пунктов района
Новости 24
Причиной пожара в Армавире стал телефон
Еще на нескольких улицах Краснодара запретят стоянку машин
Администратор паблика «Жесть Краснодара» устроил ДТП и скрылся с места аварии
В Краснодаре пройдут «Екатерининские музыкальные вечера»
Житель Краснодара жестоко убил бродячего пса
Житель Приморско-Ахтарского района незаконно охотился на пушных животных
В Армавире возбудили уголовное дело в отношении двух чиновников
На РИФ-2019 в Сочи изменится формат презентации проектов
Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме
В Туапсинском районе «газель» сбила пешехода
Вдова Децла поблагодарила художников за граффити в Сочи в память о музыканте
Заключительный этап Кубка мира по санному спорту пройдет в Сочи
На Кубани за кражу более 800 миллионов рублей осудят руководителей банка и застройщиков
ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть
В Сочи откроется выставка картин «Неотчуждаемое»
В Туапсе приезжий украл ростовую фигуру черепашки-ниндзя
Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике гриппа
Экс-главу Березанского сельского поселения подозревают в присвоении бюджетных средств
В Мостовском районе глава и депутат сельского поселения обвиняются в мошенничестве
В центре Новороссийска в ДТП пострадали шесть человек