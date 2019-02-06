В Сочи школьники разработали протез руки, которым заинтересовался Ростех

В сочинском образовательном центре «Сириус» школьники из Свердловской области разработали прототип протеза за 21 день. Отличается изобретение от аналогов тем, что повторяет естественные движения кисти руки, а не ограничивается несколькими базовыми действиями: сжать, разжать или согнуть пальцы.

- В проекте участвовали школьники от 14 до 16 лет из Свердловской области, - говорит наставник команды проекта, учебный мастер кафедры теоретической механики Уральского федерального университета Всеволод Фомин. – На смене в «Сириусе» детям предложили заняться протезированием. Заранее для этого заказали все материалы, из которых потом начали делать протез. В итоге за 21 день нам удалось соорудить неплохой прототип, надо которым можно работать в дальнейшем.

ФОТО: Образовательный центр «Сириус».

По словам Всеволода Фомина, устройство отличается от аналогов тем, что в нем нет привычных тросов и шарниров. Школьники попробовали сделать прототип на основе искусственных мышц. Для этого подростки использовали нейлоновые нити, которые при нагревании сжимаются, как человеческие мускулы. Работает протез с помощью тепловых импульсов тела.

- Протез содержит микроконтроллер, которым можно управлять нагревом нейлоновых нитей, они и позволяют протезу двигаться, - продолжает Всеволод Фомин. – Фишка изобретения в том, что оно повторяет все естественные движения кисти руки, а не только заставляет сжимать или разжимать пальцы. После окончания смены на проект обратил внимание Ростех, который вот-вот встретится с командой разработчиков. Возможно, в проект инвестируют. Разработка не из дешевых, по предварительным подсчетам будет стоить около тысячи долларов. Мы не берем в расчет, что по такой технологии можно сделать не только протез кисти, но и ноги, да и всю руку можно им заменить.

ФОТО: Образовательный центр «Сириус».

У проекта есть только один недостаток – нейлон при высокой температуре выше 70 градусов высыхает и протез выходит из строя. Пока молодые изобретатели ищут замену такому материалу.

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