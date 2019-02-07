5 лет спустя. Что стало с Олимпийскими объектами в Сочи

Ровно 5 лет назад в феврале 2014 года внимание всего мира было приковано к Сочи. В Имеретинской низменности вырос, по сути, новый спортивный город, несмотря на сомнения скептиков. Многие беспокоились о его послеолимпийской судьбе. Надо сказать, небезосновательно – фотографии заброшенных объектов из Сараево, Берлина, Пекина и даже Рио-де-Жанейро, где Игры были в 2016-м году, без труда можно отыскать в Сети.

А что же в Сочи? Если коротко, благодаря Играм-2014 страна получила курорт мирового уровня, а в Краснодарском крае продвигают новый вид туризма – олимпийский.

ИНФРАСТРУКТУРА

Спроси у обычного жителя Сочи, что ему дала Олимпиада, он в первую очередь расскажет не о стадионах и горнолыжных склонах, а о дорогах и коммуникациях.

400 километров дорог, 22 тоннеля, 200 километров железнодорожного полотна, 54 моста для поездов и электричек. Сотни километров инженерных сетей и линий электропередач, больницы, детские сады и школы. Все это улучшило жизнь сочинцев и позволило создать новый курорт.

Новый год на набережной в Имеретинской низменностиФото: Сергей КУЛАКОВ

К Олимпиаде в Сочи появились 42 новых отеля на 24 тысячи номеров. Еще 28 отелей были реконструированы. Сегодня они не пустуют даже в межсезонье, потому что появление горнолыжных курортов на Красной Поляне позволило стать Сочи круглогодичным курортом самого высокого уровня.

ПРИБРЕЖНЫЙ КЛАСТЕР

ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК

Центром притяжения болельщиков во время Игр-2014 был Олимпийский парк в Имеретинской низменности. Это – прибрежный кластер, в котором проходили открытие и закрытие Игр, церемонии награждений, там шла битва за медали в хоккее, шорт-треке, фигурном катании, кёрлинге, конькобежном спорте.

Олимпийский паркФото: Сергей КУЛАКОВ

Его главная достопримечательность - фонтан «Чаша Олимпийского огня». Тот самый, над которым горело олимпийское пламя в феврале 2014-го и погасло навсегда.

Сегодня это цветомузыкальный фонтан – 75-метровая чаша и мощные пушки, струи из которых взлетают на высоту до 70 метров под бессмертную музыку. Незабываемое зрелище!

Территория Олимпийского парка стала идеальным местом для строительства здесь трассы «Сочи Автодром». Уже осенью 2014-го года в Сочи прошел первый в истории России этап «Формулы-1». Но и в остальное время трасса не пустует, здесь круглый год проводятся гонки различных классов автомобилей, велогонки, марафоны, благотворительные забеги и даже конкурсы мастерства водителей автобусов.

Ночной Олимпийский паркФото: Сергей КУЛАКОВ

В Олимпийском парке работают музеи, велопрокаты, проводят экскурсии, работают мобильные закусочные, музеи и спортивные площадки. Два года подряд здесь проходит национальное первенство по фейерверкам (да-да, бывает и такое).

СТАДИОН «ФИШТ»

Арена, где проходили церемонии открытия и закрытия Игр, построена в виде снежной шапки одноименной горы. После Олимпиады стадион переделали и он стал футбольным, в 2017-м году здесь прошли матчи Кубка Конфедераций, а в прошлом году 45-тысячная арена принимала игры Чемпионата мира по футболу.

Стадион "Фишт"Фото: Сергей КУЛАКОВ

Здесь забил свой хет-трик Криштиану Роналду, бились немцы, испанцы, шведы, уругвайцы, панамцы и перуанцы, а сборная России под руководством Станислава Черчесова хоть и уступила хорватам в четвертьфинале, но навсегда завоевала сердца болельщиков. Разве можно забыть голы Черышева и Фернандеса? А с августа 2018-го года арена стала домашней и для футбольного клуба «Сочи», который играет в первом дивизионе. Пока.

«БОЛЬШОЙ»

12-тысячный Дворец спорта «Большой», построенный в виде застывшей капли, на Олимпиаде-2014 был главной хоккейной ареной. Сегодня это домашняя арена для хоккейного клуба «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге.

Ледовый дворец "Большой"

Но это не единственная функция одного из самых заметных сооружений Олимпийского парка. Здесь проводился первый баскетбольный Матч звезд Единой лиги, а последние два года на арену с гастролями приезжает легендарный Цирк дю Солей.

«АЙСБЕРГ»

Дворец спорта «Айсберг» легко узнать по голубому, словно ледяному, цвету. На этой арене ковали «золото» российские фигуристы. И сегодня звезд отечественного спорта можно увидеть на этом льду. Здесь проходят тренировки основного и молодежного составов сборных России, соревнования по разным видам спорта – от шорт-трека до слэдж-хоккея.

Вираж около "Айсберга"Фото: Сергей КУЛАКОВ

Летом «Айсберг» становится площадкой для ледовых шоу от Ильи Авербуха и Татьяны Навки. Здесь проходят концерты популярных исполнителей. Сергей Шнуров и его «Ленинград» заставляли дрожать стены арены не хуже, чем российские фигуристы.

На базе тренировочной ледовой арены открыта школа фигурного катания олимпийских чемпионов Сочи Татьяны Волосожар и Максима Транькова. Ежегодно в школе обучаются более 200 спортсменов в возрасте от 6 до 18 лет.

«АДЛЕР-АРЕНА»

Конькобежный центр сменил свой профиль и стал Академией большого и настольного тенниса с двумя грунтовыми кортами и тремя кортами с твердым покрытием. Здесь же разместились центр гимнастики олимпийской чемпионки Юлии Барсуковой, батутный центр, зал каратэ и хоккейно-тренировочный центр.

«ЛЕДЯНОЙ КУБ»

Эта арена принимала соревнования по керлингу. Для сборных России это и сегодня основной тренировочный центр. Здесь проводятся чемпионаты и кубки России, международные, всероссийские и краевые соревнования. В 2016 году в «Ледяном кубе» прошел Кубок и первенство мира по акробатическому рок-н-роллу. Кроме того, в арене расположен тренажерный зал.

«ШАЙБА»

Эта арена принимала хоккейные соревнования женских команд. После Олимпиады здесь поселился всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр, который относится к «Сириусу».

Вид на "Шайбу" и "Большой" с трибун трассы "Формулы-1" в Олимпийском парке СочиФото: Сергей КУЛАКОВ

Именно на стадионе «Шайба» и на малых тренировочных аренах «Льдинка» и «Снежинка» проходят тренировки и выступления юных хоккеистов и фигуристов. А для занятий хореографией специально оборудован один из залов Ледового дворца «Айсберг».

«СИРИУС»

На базе одного из олимпийских отелей появился уникальный образовательный центр «Сириус». Сюда съезжаются одаренные дети со всей страны, проявившие выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Образовательный центр "Сириус"

Центр работает круглый год. Каждый месяц в «Сириус» приезжают 800 детей 10-17 лет из всех регионов России. Их сопровождают более 100 преподавателей и тренеров.

- Обучение проводят ведущие педагоги спортивных, физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели российского искусства в сфере академической музыки, классического балета и изобразительного искусства. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия, - рассказывают в «Сириусе».

Хоккейная арена "Шайба" Фото: ОЦ "Сириус"

Олимпийский Медиацентр превратился в Парк науки и искусств. Здесь располагаются лаборатории для проектной и научно-исследовательской работы, мастерские, экспозиции и выставочные залы, учебные аудитории и классы, в которых работают ученики Центра, проходят фестивали науки и творчества, концерты классической музыки и балета, художественные выставки.

ГОРНЫЙ КЛАСТЕР

Соревнования лыжников, биатлонистов и сноубордистов проходили в горном кластере Олимпиады, созданном на Красной Поляне. Сегодня это три современных горнолыжных курорта, пользующихся огромной популярностью в зимний сезон, но и летом гостиницы не пустуют, благодаря множеству экскурсионных программ для туристов, отдыхающих на море.

Курорты Красной ПоляныФото: Сергей КУЛАКОВ

Горнолыжный центр включает в себя около сотни километров спортивных трасс, в том числе 13 трасс, сертифицированных Международной федерацией лыжного спорта. Это самая большая зона горнолыжного катания в России. В 2016 году центр принял первенство мира по горнолыжному спорту. В марте 2019 года здесь пройдет этап Кубка мира по горным лыжам среди женщин.

Сноуборд-парк и фристайл-центр «Экстрим» включают в себя шесть трасс общей для скоростного спуска и трюкового катания, а также три вспомогательные трассы.

«САНКИ»

Единственная в России санно-бобслейная трасса используется для тренировок и подготовки сборных команд. Есть возможность с ветерком прокатиться по олимпийским виражам и у туристов.

Курорты Красной Поляны принимают сотни тысяч туристовФото: Сергей КУЛАКОВ

А губернатор турецкого Эрзурума, претендующего на Игры-2026, недавно предложил использовать сочинскую трассу на будущей Олимпиаде, разумеется, в случае победы заявки его региона.

«РУССКИЕ ГОРКИ»

Комплекс трамплинов также вошел в состав центра спортивной подготовки. Круглый год здесь проводят соревнования, а два месяца в году тренируется национальная команда. На базе комплекса функционирует муниципальная детско-юношеская спортивная школа.

Трамлин "Русские горки"Фото: Сергей КУЛАКОВ

«ЛАУРА»

Комплекс для лыжных и биатлонных соревнований «Лаура» единственный, расположенный в среднегорье, а потому его регулярно используют для подготовки к соревнованиям наши спортсмены.

Благодаря тому, что часть трасс асфальтированы, тренировки возможны и летом на роликовых лыжах. Кроме того, «Лауру» используют и для беговых тренировок, спортивного ориентирования и велогонок по пересеченной местности.