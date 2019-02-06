«Не выдали кредит»: напавшего с ножом на сотрудницу банка в Сочи задержали врач и проходивший мимо полицейский

Все происходило так быстро, что спасители 27-летней девушки и не успели познакомиться.

В «Сбербанк» на улице Горького в Сочи зашел мужчина, что –то сказал сотруднице за стойкой, а потом достал нож и начала наносить им удары девушке в шею и по голове. Посетители банка кинулись на выход, а двое смелых мужчин схватили налетчика. В эти секунды мимо банка проходил старший оперуполномоченный отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Сочинского линейного управления МВД России на транспорте Станислав Ерохин. Он шел в управление МВД, которое находится рядом.

- Когда люди выбегали и кричали, я забежал в банк, - рассказывает Станислав. – Смотрю, двое парней держат руки мужика, а на полу за стойкой лежит в крови девушка. Я рукой выбил нож у налетчика и попросил у сотрудников банка тряпки – у девушки текла кровь, нужно было ее остановить.

В это время двое посетителей банка удерживали налетчика.

Налет на Сбербанк в Сочи.

- Я врач, иди держи его, а я помогу ей, - обратился к Станиславу один из тех, кто задержал отморозка.

- Пока этот мужчина останавливал кровь девушке, я держал этого жулика,-продолжает Станислав. – Полиция приехала быстро, помог им надеть наручники на налетчика, оставил свой номер телефона и пошел дальше – меня ведь ждали на работе. Правда, как зовут тех двух мужчин, которые первыми задержали отморозка, не спросил. Все было так быстро, что нам совсем не до этого было.

Отморозка увезли в отдел, а девушке вызвали скорую. Сейчас она в больнице с тяжелыми травмами лица и тела.

Как стало известно «КП», на девушку 43-летний мужчина набросился из-за того, что ему отказали в выдачи кредита. Вот он вернулся в банк, чтобы отомстить. Сейчас он дает показания. Сотрудницу Сбербанка прооперировали. Врачи говорят, что сейчас ее жизни уже ничего не угрожает.