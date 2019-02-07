2019-02-07T14:11:55+03:00
Происшествия

Под Горячим Ключом обрушилась дорога

Оползень сошел около станицы Бакинской [фото, видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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В момент ЧП на дороге машин не было.В момент ЧП на дороге машин не было.
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ЧП случилось в четверг, 7 февраля, около полудня. В станице Бакинской, что находится неподалеку от Горячего Ключа, сошел оползень.

- Поступила информация об обрушении дороги в результате подмыва реки Псекупс, - говорят в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - На место направлена оперативная группа горячеключевского гарнизона.

Эта дорога вела в хуторы Северный, Малахаткин, на улицы Овражная, Окрайная, Набережная. По данным «КП» - Кубань», пострадавших нет. В момент ЧП машин не было.

Сейчас проезда на дороге нет.

- На месте происшествия выставлено оцепление, работают спасатели и специалисты ЖКХ, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Горячего Ключа.

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок. Специалисты обсуждают, как можно укрепить, поврежденный участок дороги, чтобы по ней мог проехать не только легковой, но и грузовой транспорт.

Сейчас проезда на дороге нет.

Сейчас проезда на дороге нет.

- Альтернативный проезд у местных жителей есть по улице Октябрьской, - прокомментировал глава Горячего Ключа Александр Кильганкин. - Сейчас в оперативном порядке решаем вопрос о грейдировании объездной дороги и введении режима ЧС.

Напомним, в 2017 году из-за оползня в Горячем Ключена на участке краевой дороги на подъезде к селу Фанагорийскому ввели режим локальной ЧС. Из-за оползня одна из полос трассы значительно просела, а другая рухнула в обрыв. Более 1,5 тысяч жителей чуть не остались отрезанными от цивилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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