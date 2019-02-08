На Кубани сбор валежника приравняли к проведению митинга

Новых правил сбора валежника на Кубани ждали многие годы. Особенно это касается горных и предгорных районов, где до сих пор многим жителям приходится топить печи дровами. Если раньше сбор упавших веток считался незаконной заготовкой древесины, то по новому федеральному закону гражданам, наконец, разрешили пользоваться этими ресурсами бесплатно. Но все не так просто. Законодательно собрание и региональное министерство природы ввели особый порядок сбора валежника.

По краевым нормам, вступившим в силу с 1 января 2019 года, чтобы обычному гражданину пойти в лес собирать упавшую древесину, нужно не позднее, чем за 15 дней до предполагаемого похода обратиться в лесничество, сообщить свои паспортные данные, адрес, телефон и место, куда собирается за валежником, цель сбора, а также уточнить каким инструментом и как долго будете орудовать.

На рассмотрение заявки лесникам отведено 10 дней. Отказать могут, если, например, предполагаемый участок входит в особо охраняемую зону.

А после сбора по закону необходимо провести учет валежника лесником, который и выдаст сопроводительный документ. Вот такая замысловатая процедура на свободный и бесплатный сбор упавших веток и деревьев. Местные шутят, что проще в лесу санкционированный митинг организовать – порядок действий примерно тот же.

Зачем нужно было так усложнять сбор палок, объяснил секретарь комитета краевого ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Андрей Булдин.

- Мы этим вопросом занимались несколько лет и готовили свои предложения в Госдуму. Депутаты предлагали закрепить само определение валежника в федеральном законе, внести изменения в другие статьи лесного кодекса, но инициатива не нашла поддержки. В результате возникла правовая неопределенность, - говорит депутат.

Региональные законодатели убеждены, что ничем не регулируемый сбор валежника может привести к уничтожению леса, а потому новые нормы просто необходимы.

- Получается, кто-то может незаконно ночью свалить дерево, а утром я могу его вполне законно и бесплатно забрать как валежник? Вы же понимаете, к чему это может привести – лес просто начнут втихую пилить либо палить и вывозить самосвалами под видом валежника. Этого нельзя допустить, - убежден Андрей Булдин.

С другой стороны, по мнению депутата, установленный порядок позволит защитить граждан от ненужных подозрений, ведь они смогут без труда ответить на вопрос – «откуда дровишки?».

- Представьте, что гражданин собрал прицеп валежника и едет по дороге. Его могут остановить полицейские и попросить предоставить документ на древесину, которого у него нет. А ведь незаконная рубка лесных насаждений – уголовное преступление. Тогда может начаться выяснение обстоятельств, экспертиза древесины и прочие ненужные действия. Подобные примеры, к сожалению, есть. Установленный же порядок позволяет гражданам избежать проблем, - говорит депутат.

Он отметил, что за нарушение порядка не предусмотрена ответственность, но его соблюдение в интересах самих граждан.

Разумеется, охоту на бабушек, которые пошли в лес набрать охапку веток, никто не объявлял, да и вряд ли к ним могут появиться претензии у полицейских.

Закон ориентирован, прежде всего, на тех, кто делает большие заготовки на всю зиму. При этом для граждан никаких ограничений по размерам бревен, породе, объемам валежника нет. По сути, нужно лишь заранее уведомить лесника.

Депутаты говорят, что следят за правоприменительной практикой и о проблемах с получением разрешения никто не сообщал.

А КАК У ДРУГИХ?

В некоторых регионах ограничения оказались еще интереснее. В Пензе собирать валежник позволили только вручную, без пил и сучкорезов. В Твери запретили ходить в лес без линейки, так как определили предельно допустимую длину палок – не больше метра, а в Иркутской области – полтора метра. В Приморском крае и Воронежской области запретили использовать технику – бери столько, сколько в руках унесешь, ну, или, максимум, на саночках.

Кубанские депутаты решения коллег не комментируют, но заверяют, что в нашем регионе и трактор к лесу можно подогнать и бензопилу взять для крупных бревен. Главное сообщить заранее куда следует.

СПРАВКА «КП»

В Краснодарском крае под валежником понимаются только лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучьев, не являющиеся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале.