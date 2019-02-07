2019-02-07T18:02:25+03:00
Спорт

Этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе, индивидуальная гонка, мужчины. Прямая онлайн-трансляция

Биатлон. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн трансляцию этого события: Кубок мира 2018/2019, этап в Кэнморе (Канада), индивидуальная гонка, мужчины [обновляется]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Лидер сборной России - Александр ЛогиновЛидер сборной России - Александр ЛогиновФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 7 февраля, в канадском Кэнморе стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Это один из двух североамериканских этапов, отсюда спортсмены отправятся в Солт-Лейк-Сити.

В провинции Альберта царит морозная погода. Холода до минус 30 градусов скорректировали расписание и регламент индивидуальных гонок, а так же всего этапа. По правилам, старты могут проводиться при температуре не ниже минус 20.

Первыми 7 февраля на трассу выйдут мужчины. Старт перенесли на два часа, он состоится в 22:00 по московскому времени. Кроме того дистанцию гонки сократили с 20 до 15 километров, а для женщин с 15 до 12,5 километра. При этом штрафное время сократят с 60 до 45 секунд.

В составе мужской сборной России на старт выйдут: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

- Жеребьевка сегодняшних гонок у мужчин была не слишком благосклонной к Евгению Гараничеву, который стартует вторым, и ориентироваться ему придется только на самого себя. Александр Поварницын уйдет на дистанцию 21–ым. Почти следом за ним стартует наш лидер Александр Логинов — 24–й. Сергей Корастылев получил номер на экваторе. Он пятидесятый, а Эдуард Латыпов, который весь сезон стартует в последних номерах переехал ближе к началу, но не намного. Он 76–ой, а Юрий Шопин - 93-й, - сообщают в Союзе биатлонистов России.

Прямая онлайн трансляция состоится на телеканалах Матч! и Eurosport в 21:55.

Этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе, индивидуальная гонка, мужчины. Прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Александра Трусова о возможности переезда заграницу: "Выступать за Россию - это большая честь. Я хотела бы всегда выступать за Россию"
В эксклюзивном интервью «Комсомолке» 14-летняя спортсменка рассказала о своей главной конкурентке, какую страну хотела бы представлять и чего стоит быть не такой, как все.
Барселона - Реал Мадрид 6 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала Испании по футболу
Футбол, матч Барселона - Реал Мадрид. Прямая онлайн-трансляция состоится 6 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала Испании по футболу
Илья Авербух: Не понимаю нападок на Этери Тутберидзе - она подарила нам победы наших девчонок!
Прославленный фигурист рассказал, как продлил жизнь чемпионам, кто будет в ближайшее время защищать честь страны в женском фигурном катании, а также почему не катается на коньках его сын
Новости 24
В Анапе будут судить жителя Омска за смерть собственного сына
В Краснодаре проведут открытый Кубок по волейболу
В 570 сельских школах Кубани к 2024 году обновят оборудование
Краснодарцев приглашают на бесплатную поверку тонометров
В Краснодаре на территории Западного округа отремонтируют 10 улиц
День российской науки объединит детей в «Орлёнке»
В Краснодаре налетчики с пневматическим пистолетом напали на продавщицу
Пьяный водитель в Краснодаре протащил на капоте машины инспектора ДПС
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
Депутат КПРФ принял участие в обсуждении закона об инвалидах
Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко подготовил новую концертную программу
В рамках сочинского форума на стенде Кубани впервые пройдет квест
В Анапе загорелась станция техобслуживания