Этап Кубка мира по биатлону в Кэнморе, индивидуальная гонка, мужчины. Прямая онлайн-трансляция.

В четверг, 7 февраля, в канадском Кэнморе стартует седьмой этап Кубка мира по биатлону. Это один из двух североамериканских этапов, отсюда спортсмены отправятся в Солт-Лейк-Сити.

В провинции Альберта царит морозная погода. Холода до минус 30 градусов скорректировали расписание и регламент индивидуальных гонок, а так же всего этапа. По правилам, старты могут проводиться при температуре не ниже минус 20.

Первыми 7 февраля на трассу выйдут мужчины. Старт перенесли на два часа, он состоится в 22:00 по московскому времени. Кроме того дистанцию гонки сократили с 20 до 15 километров, а для женщин с 15 до 12,5 километра. При этом штрафное время сократят с 60 до 45 секунд.

В составе мужской сборной России на старт выйдут: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Александр Поварницын, Сергей Корастылев, Юрий Шопин.

- Жеребьевка сегодняшних гонок у мужчин была не слишком благосклонной к Евгению Гараничеву, который стартует вторым, и ориентироваться ему придется только на самого себя. Александр Поварницын уйдет на дистанцию 21–ым. Почти следом за ним стартует наш лидер Александр Логинов — 24–й. Сергей Корастылев получил номер на экваторе. Он пятидесятый, а Эдуард Латыпов, который весь сезон стартует в последних номерах переехал ближе к началу, но не намного. Он 76–ой, а Юрий Шопин - 93-й, - сообщают в Союзе биатлонистов России.

Прямая онлайн трансляция состоится на телеканалах Матч! и Eurosport в 21:55.