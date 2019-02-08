На Кубани многодетные родители получили пособия размером... в 27 рублей в месяц

На счета многих многодетных родителей в Краснодарском крае на днях «капнула» странная сумма.

- 27 рублей - что это за деньги на содержание детей?! Смешно! - под скриншотом банковского перевода в одной из соцсетей уже подписались сотни возмущенных сограждан.

На самом деле эта цифра, эквивалентная одной поездке на городском трамвае, - перерасчет столь же мизерного пособия на детей (197 рублей). С февраля 2019 года оно составляет 206 рублей. Просто сначала люди получили привычные 197 рублей, а вдогонку - еще 9.

- 27 рублей - это на троих детей, - пояснили «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого минтруда и соцразвития. - Увеличение пособия составило 9 рублей.

Казалось бы, крошечная сумма, на которую не купишь сейчас и пачки подгузников (про детей, перешагнувших этот «бесштанный» порог, и вовсе молчим!), явно не улучшит материальное положение семей. Но все же за оформлением этого пособия в соцслужбы в прошлом году пришли 233 511 родителей и получили его в расчете на 416 824 ребенка. Более того, эти люди были готовы собирать, как водится, немалый пакет документов.

chp_yug Один житель Краснодара сегодня случайно прочитал смску в телефоне жены . Сказать, что он был шокирован - ничего не сказать! . Не знает даже, кого теперь благодарить и рожать ли второго... , Что у вас с детскими пособиями?

- Во-первых, пособие носит заявительный характер. Это одна из довольно большого перечня региональных льгот. Весь список можно посмотреть на нашем сайте. То есть, вы потребовали - вам дали. Право на данную матпомощь по соответствующему закону Краснодарского края имеют родители, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума в 10 288 рублей, - прокомментировали «Комсомолке» в минтруда.

Но копейка рубль бережет, видимо, подумали и законодатели, ограничивающиеся копеечной индексацией (закону уже 15 лет), и нуждающиеся. Удовлетворения (скорее всего!) оно не приносит ни тем, ни другим. Но из краевого бюджета конкретно на выплату этого пособия ежегодно тратятся колоссальные деньги - 933 млн рублей. То есть почти миллиард!

- А в этом году затраты будут более миллиарда, учитывая индексацию, - пояснили в краевом профильном ведомстве.

Остается только прикидывать, сколько школ, детских садов, поликлиник, так необходимых детям Кубани, можно было бы построить на эти деньги...