Подарки на 14 февраля в Краснодаре: где купить и что подарить

До дня святого Валентина осталось совсем немного, уже самое время подумать о том, где купить подарки на 14 февраля в Краснодаре.

Милые подарки, которые дарят друг другу влюбленные, согревают своей теплотой, а романтичные поступки делают этот день особенным и запоминающимся.

Так какие подарки на 14 февраля в Краснодаре можно купить?

Цветы

Начнем с самого простого. Девушки очень любят проявления романтики и ценят такие моменты. Подарите своей возлюбленной оригинально оформленные цветы, необычные конфеты, воздушные шарики, подушку или футболку с ее именем, любые другие вещи с фотографией второй половинки.

Прекрасным подарком станет композиция в стильном деревянном ящичке. Флористы подобрали прекрасное сочетание цветов, которые порадуют любую девушку: гвоздика розовая, эустома, брасика, роза и эвкалипт. Хотя можно выбрать любые цветы. Стоимость такого букета от 2500 рублей. Можно заказать доставку по Краснодару. Обойдется она в 300 рублей.

Можно к цветам добавить немного вкусняшек и подарить коробку с пирожными макаронсами. Это удивительное сочетание никого не оставит равнодушным. Вместе со сладостями цветы обойдутся в 4200 рублей.

Где купить цветы в КраснодареФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Букеты цветов можно заказать по адресу:

- Flowerstudio по улице Фадеева, 108. Телефон: 8 (918) 979-95-22.

- «Море Цветов», улица 1 мая, 388. Телефоны: 8 (918) 967-26-518, (861) 238-84-96.

- Flower Atelier, улица Промышленная, 33. Телефон: 8(989)292-11-37.

-Vanilla, улица Генерала Трошева, 1/12.Телефон: 8 (938) 504-40-43.

- «Цветариум», Восточно-Кругликовская, 6. Телефоны: 8 (861) 944 16-74, 8 (903) 411 77-60.

Шары

В дополнение к любому подарку подойдут шары. Порадовать любимого можно метровым воздушным сердцем. Стоит такое удовольствие вместе с доставкой от 350 рублей. А семь обычных фольгированных красных сердец обойдется 1350 рублей с доставкой.

Можно купить и три необычных черных шарика в виде сердца за 1290 рублей.

Шары. Фото: https://zateya.city

Адреса:

- «Хижина чудес», улица Зиповская 37, цокольный этаж. Телефон: 8 (989) 294-56-12.

- Zateya.city, улица Володи Головатого, 313 (ТРЦ «Галерея», 1 этаж). Телефон: (861) 205-07-13.

- «Воздушный шарик», Восточно-Кругликовская, 67. Телефоны: 8- 900-256-67-00, 8- 989- 822-20-05.

- «Дуремаркет», улица Фурманова, 2/7. Телефоны: 8 (861) 235-77-07, 8 (988) 523-77-07.

- МахDecor, улица Генерала Трошева 1/12. Телефон: 8 (861) 204-24-26.

Подарки с надписями

Еще хорошая идея для подарка для второй половинки – это предметы с надписями. Например, чайный набор, на котором будет написано имя вашей девушки или парня. Ваш возлюбленный будет пить иван-чай с листьями смородины, мятой, с кусочками и листьями вишни, чабрецом и с теплом вспоминать о вас. Набор обойдется в 2300 рублей. Или купить чайные подарки. В коробочку входит: настоящий чай, алтайский мед, дизайнерская валентинка. Стоимость такого подарка 480 рублей.

Набор чая. Фото: https://vk.com/podarok_tea

Как вариант - набор мёда-суфле «12 вкусов». К чаю подойдет отлично.В набор входит 12 баночек меда с разными вкусами: липа, хлопок, кедровый орех, имбирика, малиновый сорбет, смородина, грецкий орех, маргарита с клубникой и другие. Стоимость – 1980 рублей с доставкой.

Подобный вариант можно приобрести в магазинах:

- «Красный куб», улица Красная, 17, Ставропольская, 224, Тургеневское шоссе, 27, СТЦ Мега, Тургенева, 138/6, 2 этаж, Красных Партизан, 173, Дзержинского, 100, 1 этаж; МЦ Красная площадь.

- «Теплый подарок», улица Клары Лучко, 10.

- Интернет-магазин PichShop. Телефоны: 8 (495) 989–20–11, 8 (800) 775–05–26.

Именной халат

Хороший вариант банный халат с именной вышивкой. Обычно стоит такой от 3500 рублей.

- «Красный куб», улица Красная, 17, Ставропольская, 224, Тургеневское шоссе, 27, СТЦ Мега, Тургенева, 138/6, 2 этаж, Красных Партизан, 173, Дзержинского, 100, 1 этаж; МЦ Красная площадь.

- «Кубань-вышивка», улица Селезнева, 140. Телефон: 8 (900) 250 16 37.

- «Вышивка», Старокубанская, 129. Телефон: 8 (900) 231-92-99.

Носки и одежда

Незабываем и про различные рюкзаки, свитшоты, носочки и милую канцелярию, книги. Например, в одном из магазинов можно найти красный рюкзак по скидке - стоит он 999 рублей.

- «Третье Место», Володи Головатого, 313, 1 корпус, 3 этаж. Телефон: 8 (928) 210-77-90

- ModiFunShop по улице Уральская, 2.

- Vans, улица Головатого, 313 (ТРЦ «Галерея»)

- «Читай-город» улица Красноармейская, д. 60, Головатого, д. 313, ТЦ «Галерея», цокольный этаж, Красная, д. 83, Горького, д. 103, Уральская, д. 79/1, ТРЦ «СБС Мега Молл», 3 этаж, Ставропольская, д. 218/1, Дзержинского, д. 100, ТРЦ «Красная Площадь», 3 этаж, Тургенева, д. 138/6, ТЦ «Табрис», 2 этаж, Кубанская набережная, д. 25, ТЦ «Тарбис», 2 этаж и другие.

В театр и музей

Всегда можно подарить сертификат на совместный поход в театр, на концерт, просто билеты в кино, фотосессия или подарить любимой/любимому поход на массаж, спа-процедуры. Такой подарок будет всегда нужным и полезным, а главное, не залежится на полке.

Фото: https://vk.com/tebya2_odinteatr

Сходите со второй половинкой на постановку «Тебя 2» в «Одном театре», который находится по адресу: ул.Рашпилевская, 110, 5 этаж. Это сиквел популярнейшей постановки театра, актеры демонстрируют новые грани взаимоотношений мужчины и женщины. На протяжении часа зрителя ждет несколько мини-историй, которые выглядят особенно выразительно в новой пластике, поставленной приглашенным хореографом (имя пока держится в секрете).

Билеты от 450 рублей.

В художественном музее работает выставка «Жемчужины голландской и фламандской живописи XVII века». Она также заслуживает вашего внимания. На ней представлен «золотой» век голландской живописи такими яркими именами, как выдающийся пейзажист Якоб ванРейсдал, представитель тонального пейзажа Ян ванГойен, работавшие в «крестьянском жанре» Адриан ванОстадеи его ученик КорнелисДюсарт.

Выставка проходит в художественном музее имени Коваленко по адресу: Красная, 13, 2-й этаж. Стоимость билетов от 150 рублей.

В SPA-салон

Сходите с любимым в баню. А точнее – на СПА для двоих. В сертификат включено: посещение хамама, распаривание, массаж всего тела (30 мин),релакс в гидромассажном бассейне, шампанское (комплимент от спа-салона). Стоимость – от 5000 рублей.

Спа салонФото: Влад КОМЯКОВ

- Delihara, улица Гаврилова, 1А. Телефон: 8 (861) 217-76-50.

- «Европа-СПА», Парк Европа, Красных партизан, 4/1.

- «Алоэ-спа», Восточно-Кругликовская, 41. Телефоны: 8 (988) 247 41-00, 8 (861) 275 25-46.

- «Райская птица», Суворова, 74. Телефоны: 8 (988) 246 76-06, 8 (988) 247 76-07.

Полет на самолете

Молодому человеку можно подарить полет на двухместном самолете с возможностью управлять самому. Стоимость: 3000 рублей - 10 минут, 3500 - 15 минут, 5000 рублей - 20 минут, 6500 рублей - 30 минут, 12000 рублей - 1 час.

В обучающий полет входит: экскурсия по аэродрому, ознакомительно-обучающий полет на самолёте СП 30 (посадка рядом с пилотом), индивидуальное занятие с пилотом-инструктором, общий инструктаж по безопасности, теоретическая часть по устройству и управлению, практическая часть: взлёт, полет, посадка, контрольная фотосъемка по окончанию полета. Заказать его можно по телефонам: 8 (861) 945-8-945 или 8 (903) 41-28-945.

Со второй половинкой можно отправиться вместе на кулинарный мастер-класс. В него входит приготовление еды, дегустация блюд. Вам расскажут, как правильно открывать вино, сочетать его с едой и многое другое. Стоимость для двоих 6500 рублей.

Запись по телефону: 8 (928) 208-01-00. Адрес кулинарной площадки: Новокузнечная, 84.

- Международная кулинарная школа VIP-Masters, Кожевенная , 24. Телефон: 8 (938) 471-77-17.

- "Карвинг Плюс", бульвар Клары Лучко, 4. Телефон: 8 (918) 490-44-65.

Полезные подарки

Умные часы, аксессуары для смартфонов все, что необходим вашей второй половинке, можно подарить 14 февраля. Этими предметами она будет пользоваться долго, и они не будет лежать без дела.

Умыные часы, или фитнес-трекер, поможет следить за здоровьем и к тому же станет отличным стимулом для спортивных побед. Такой подарок отлично подойдет как девушкам, так и парням. Цены – от 1500 рублей.

- «Эльдорадо», Стасова, д.178, Крылатая, д. 2, Красная, 176, Петра Метальникова, д. 3, Тургеневское шоссе, д. 27, Уральская 98/11.

- «СИТИЛИНК», улица Монтажников, 1/3, Уральская, 102, корпус 1 и проспект Чекистов, 42, корпус1.

В indexIQ, улица Красная, 145, Уральская, 79/1, Стасова, 178, Артюшкова, 2.

Подарок своими руками

Это не только приятно, но и экономия какая!

Например, можно обернуть в газетную бумагу вкусную рыбу и подарить такой «букет». Кстати, в праздничных агентствах за такой презент с вас возьмут больше 2 тысяч рублей! А если сделаете сами – сэкономите в разы.

Для девушки можно сделать фотоколлаж. Распечатать ваши совместные фотографии, наклеить их на ватман, добавить приятные подписи, немного блесток и готово! Добавить букетик цветов и подарок на День влюбленных готов.