2019-02-07T21:27:08+03:00
Происшествия

Контрактник из Краснодарского края погиб при выполнении задания в Сирии

25-летнего Максима Плетнего похоронили в родном Тихорецке
Евгения ОСТРАЯ
Поделиться:
Максим ПлетневМаксим ПлетневФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

25-летний офицер специального подразделения в Сирии Максим Плетнев погиб 31 января.

- Он погиб как герой. Об отваге молодого человека говорит и то, что на похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники парня, - первой трагическую новость о гибели земляка сообщила местная газета "Тихорецкие вести".

Позже соболезнования родственникам появились и на странице администрации городка в несколько десятков километров от кубанской столицы.

Похоронили военнослужащего на местном кладбище 4 февраля.

- Он был хорошим мужем, - рассказала журналистам его супруга Алена Плетнева. - Даже свадьбу мы играли в синем цвете ВДВ. Он стремился быть лучшим в своем деле.

Максим Плетнёв родом из станицы Терновской, учился в местной школе № 13, затем – в гимназии № 8 города Тихорецка, Неклиновской лётной школе в Ростовской области. С 2012 года проходил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, служил в ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Краснодаре сносят очередной самострой
В Краснодаре обсудили развитие сферы дополнительного образования на Кубани
Житель Омска ответит в суде за смерть собственного сына
В Краснодаре проведут открытый Кубок по волейболу
В 570 сельских школах Кубани к 2024 году обновят оборудование
Краснодарцев приглашают на бесплатную поверку тонометров
В Краснодаре на территории Западного округа отремонтируют 10 улиц
День российской науки объединит детей в «Орлёнке»
В Краснодаре налетчики с пневматическим пистолетом напали на продавщицу
Пьяный водитель в Краснодаре протащил на капоте машины инспектора ДПС
ВТБ запускает новый промо-вклад c повышенной доходностью
Депутат КПРФ принял участие в обсуждении закона об инвалидах
Руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко подготовил новую концертную программу
В рамках сочинского форума на стенде Кубани впервые пройдет квест
В Анапе загорелась станция техобслуживания