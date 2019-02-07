Контрактник из Краснодарского края погиб при выполнении задания в Сирии

25-летний офицер специального подразделения в Сирии Максим Плетнев погиб 31 января.

- Он погиб как герой. Об отваге молодого человека говорит и то, что на похороны прибыло командование бригады, где он служил, и боевые соратники парня, - первой трагическую новость о гибели земляка сообщила местная газета "Тихорецкие вести".

Позже соболезнования родственникам появились и на странице администрации городка в несколько десятков километров от кубанской столицы.

Похоронили военнослужащего на местном кладбище 4 февраля.

- Он был хорошим мужем, - рассказала журналистам его супруга Алена Плетнева. - Даже свадьбу мы играли в синем цвете ВДВ. Он стремился быть лучшим в своем деле.

Максим Плетнёв родом из станицы Терновской, учился в местной школе № 13, затем – в гимназии № 8 города Тихорецка, Неклиновской лётной школе в Ростовской области. С 2012 года проходил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, служил в ВДВ.