В Краснодаре полиция разыскивает хулигана, бросившего в трамвай кирпич

Детская шалость закончилась вызовом полиции. Накануне вечером между остановками «Островского» и «Крупской» неизвестный кинул кусок кирпича (!) в кабину водителя трамвая, который курсировал по маршруту №5.

- Сначала был жуткий гул, затем услышали трамвайный звонок и звук разбившегося стекла, - рассказывает об инциденте пассажирка трамвая №5 Лека Гречанова.

Фото: instagram.com/leka_grechanowa

Испуганная кондуктор побежала к своему коллеге, чтобы узнать, что случилось. Открыв кабину, она обнаружила лежащего на полу водителя. Он был без сознания.

- Я подумала, что у него с сердцем что-то случилось. А оказалось, что осколки разбившегося стекла попали в глаз водителю! От сильного удара водитель потерял сознание и упал. Лицо в крови, - продолжает девушка.

Шокированные пассажиры тут же вызвали скорую и полицию.

- На место приехала следственно-оперативная группа. Установлено, что известный бросил кусок кирпича в двигавшийся в сторону улицы Выставочной трамвай, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. - Водитель получил травму левого глаза.

Сейчас устанавливается личность хулигана, который бросил кирпич.

По результатам обследования врачи сообщили водителю хорошую нвоость - зрение не пострадало.

- Вчера водителя доставили в городскую больницу №3. Порезы на лице, глаз тщательно промыли, к счастью, все в порядке, серьезных травм он не получил. Больше испугался, конечно, - рассказывают «КП» - Кубань» в пресс-службе КТТУ. - Сейчас состояние у водителя хорошее, после случившегося водитель принял решение не брать больничный, сегодня он уже вышел на линию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

ВАЖНО!

Если вы стали очевидцем произошедшего или видели человека, бросившего кирпич в тармвай, звоните по телефону 8 (861) 255-78-66.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Инцидент с трамваем взял под контроль мэр города

Глава кубанской столицы обсудил случившееся с руководством краснодарской полиции

- Это вопиющий случай, которому сложно найти какое-то рациональное объяснение, - сказал Евгений Первышов. - Необходимо максимально быстро и тщательно расследовать это происшествие, найти и привлечь к ответственности виновного.

По его словам, при другом развитии событий могли пострадать пассажиры, находящиеся в салоне.

- Подобные случаи недопустимы, - добавил глава города.