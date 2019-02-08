Погода на Кубани в выходные, 9-10 февраля: пройдут небольшие дожди и начнется потепление

Метеорологи рассказали, что ждать от погоды в Краснодарском крае в ближайшие выходные. По данным краевого Гидрометцентра, в регионе на выходных будет облачно. Местами пройдут настолько небольшие дожди, что их даже можно на себе и не почувствовать. В целом сохранится пасмурная погода.

Ветер в эти дни стихнет. Если 8 февраля на побережье порывы достигают 17 метров в секунду, то на выходных стихия уйдет в отпуск, ветра практически не будет.

Температура воздуха ночью - 2…+3, днем +3…+8. С 9 февраля практически с каждым днем будет становиться теплее на один градус.

Погода в Краснодаре немного приморозит. Ночью -3, а днем +9 градусов.

На побережье будет намного теплее. Погода в Сочи днем +14, а ночью +9.

В Туапсе и Новороссийске воздух прогрееся днем до +13, а ночью до +5.