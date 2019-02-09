В Новороссийске поставили памятник губернатору, который пытался решить проблему с водой

Администрация города решила увековечить память об именитом управленце, который возродил в городе ярмарки, построил Дом народов, открыл первую газету и пытался решить проблему с питьевой водой. Монумент недавно установили возле площади Героев.

Помогал царю встречаться с Матильдой

Во время правления императора Николая II, Краснодарский край был поделен на две части – Кубанскую область и Черноморскую губернию. Последняя просуществовала 22 года - с 1896 по 1918 год. В ее состав входили Новороссийск, Туапсе и Сочи, а город-герой был административным центром. В 1900 году Евгений Волков уже работал вице-губернатором Черноморской губернии, а год спустя пошел на повышения и стал губернатором. Прослужил на этом посту до 1905 года.

ФОТО: Паблик «Супер Новости Новороссийска»

Новый руководитель был военным из окружения императора, который два раза проходил службу в Гусарском полку, которым и командовал Волков. Еще кавалерист выполнял личные поручения Николая II. Он передавал письма и организовывал тайные встречи царя с артисткой балета Матильдой Кшесинской. Император даже регулярно выдавал себя за гусара, чтобы прислуга фаворитки не узнала, что к ним тайно приходит монарх.

Забетонировал набережную и проложил водопровод

Во время работы Евгения Волкова в городе забетонировали часть набережной от Западного мола до современной улицы Свободы. Губернатор замостил две центральные улицы, сейчас это - Новороссийская Республика и К. Маркса.

С одной вечной проблемой города – водоснабжением, начал бороться не на жизнь, а на смерть. Трудно поверить, что больше 100 лет назад в Новороссийске тоже была беда с водой, но только питьевой… Градоначальник нашел 50 тысяч рублей, чтобы проложить водопровод от Вербовой балки, где сейчас раскинулись два озера возле южного рынка.

30 лет в городе не было ярмарок, Волков возродил. Не было досуга у населения: театров, библиотек, пожалуйста, 17 500 рублей и вот уже красуется Народный дом, аналог современных Домов культуры. Там была сцена, зрительский зал, читальня и даже чайная со столовой.

Хотя население города не превышало тогда 40 тысяч человек, в 1904 году Новороссийск стал одним из деловых центров губернии. Там было 7 банков, 12 страховых обществ и 7 пароходных агентств.

За эти успехи Евгения Волкова повысили до градоначальника Москвы. Когда он покидал свой пост, новороссийцы торжественно присвоили ему звание Почетного гражданина.

И вот теперь еще и того-с решили увековечить в памяти новороссийцев. Поставили ему монумент возле площади Героев.

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