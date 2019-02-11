Многоэтажке в Майкопе присвоили почетное звание

В Адыгею с рабочим визитом прибыл генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин. В ходе поездки он побывал на торжественной церемонии присвоения звания «Дом образцового содержания» одной из майкопских многоэтажек. Участие в мероприятии принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Знака отличия «Дом образцового содержания» удостоен многоквартирный жилой дом в Майкопе по адресу ул. Шоссейная, д.20. Председатель ТСЖ «Феникс» Александр Плющ, под руководством которого был достигнут такой результат, отмечен «Знаком качества ЖКХ» и наградными часами. Награды вручил генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Дом по ул. Шоссейная д. 20 построен в 1990 году. В 2009 году здесь проведён капитальный ремонт за счет средств ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ»: отремонтирована крыша, проведены работы по замене внутридомовых инженерных систем с установкой приборов учета потребления ресурсов, приведены в порядок подвальные помещения, фасады, лифт. В 2018 году в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» совместно с многоквартирными домами по ул. Шоссейная 4 и 6 были выполнены работы по благоустройству дворовой территории на сумму 4,6 млн. руб.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил жильцов, отметив, что этот дом должен стать примером для подражания.

- Хотел бы от всех жителей Адыгеи поблагодарить фонд реформирования ЖКХ, благодаря эффективной работе которого облик республики меняется к лучшему. Для нас очень важны такие позитивные примеры, когда люди стремятся сделать свой дом самым лучшим, привести в порядок свои дворы. Жильцы дома по ул. Шоссейной д. 20 показали, каким может быть результат, когда люди объединяют свои усилия. Огромное спасибо вам всем, за неравнодушие, за ту работу, которую все вы вместе делаете, - сказал Мурат Кумпилов.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Константин Цицин сообщил, что данный дом может стать первым от Адыгеи, участвующим в программе повышения энергоэффективности. На эти цели Фонд готов выделить 5 млн. рублей.

- За счёт этих средств вы сможете применить в своём доме энергоэффективные технологии, что позволит сократить платежи жильцов за коммунальные услуги на 30-40%. Мы обговорили этот вопрос с главой республики. Думаю, уже в текущем году мы заведём сюда эти технологии. Надеюсь, что в следующий наш приезд вы будете жить в ещё более комфортных условиях, - сказал Константин Цицин.

После торжественной части глава Адыгеи Мурат Кумпилов пообщался с жителями микрорайона «Восход». Люди рассказали о волнующих их вопросах. По каждому из обращений были даны соответствующие поручения присутствовавшему мэру Майкопа Андрею Гетманову.

Фото пресс-службы главы Республики Адыгея

Отметим, благодаря тесному взаимодействию с фондом содействия реформированию ЖКХ из 1637 многоквартирных домов, расположенных на территории республики, 830 домов отремонтированы в рамках региональных программ капитального ремонта в период с 2008 по 2016 годы. С учетом софинансирования из бюджетов всех уровней на капитальный ремонт было затрачено 1,5 млрд. рублей.

В период с 2014 по 2018 годы в рамках краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта на 2014-2043 годы было отремонтировано 325 многоквартирных домов на сумму 437,1 млн. рублей, в том числе 378,15 млн. рублей - средства обязательных взносов на капитальный ремонт. На 2019 год запланирован капитальный ремонт 81 многоквартирного дома, за счет средств обязательных взносов в размере 134, 387 млн. рублей.