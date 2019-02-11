Трезвая инициатива: На Кубани хотят продлить время продажи алкоголя

С предложением взвесить все «за» и «против» к депутатскому корпусу Законодательного Собрания обратилась администрация Краснодарского края. По их мнению, увеличение времени продажи спиртного на Кубани даст возможность бороться с суррогатом. Но более всего, инициаторы надеются, что изменение графика работы вино-водочных магазинов приведет к росту налоговых и акцизных сборов в бюджет.

- Хочется еще и поддержать таким образом кубанских виноделов, - говорится в предложении.

Сейчас алкоголь можно купить с 11:00 до 22:00 часов. А по новым правилам предлагают торговать им с 08:00 до 23:00.

- У нас пока нет никакого официального законопроекта, о который бы стоило всерьез ломать копья, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в приемной депутата ЗСК Сергея Алтухова. Именно из инстаграма депутата стало известно, над чем работают сейчас в краевой думе. - Но мы, действительно, обсуждаем такую возможность. Изучаем опыт других регионов.

Кстати, на Кубани, говорят депутаты, действует самое жесткое ограничение продажи алкоголя. От таких рамок давно отошли в соседних Ростовской и Волгоградской областях. В Крыму тоже сняли замки с винных магазинов с утра и до позднего вечера.

МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

С одной стороны, полицейская статистика говорит о том, что ограничения продажи алкоголя в регионе стимулирует торговать неликвидом. Административные протоколы, в том числе и по поводу нарушения времени продажи спиртного, исчисляются тысячами. А объем изъятого алкоголя в 2018 году равен 1 млн 153-м тысячам литров.

Но в то же время есть и другая статистика. Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пить россияне стали меньше.

- На 3,5 литра меньше, чем 10 лет назад, - свидетельствуют официальные цифры. Правда, они касаются лишь легального спиртного. Употребленный неликвид подсчитать невозможно.

Что же до рейтингов самых пьющих регионов страны, то Краснодарский край считается «трезвенником».

- На Кубани показатели алкоголизации, алкогольной смертности и преступности, а также объемов продажи водки и пива являются по стране одними из самых низких, - говорят в организации «Трезвая Россия», которая совместно с центром информационных коммуникаций «Рейтинг» составила «Национальный рейтинг трезвости».

И это заслуга в том числе местного антиалкогольного законодательства, говорят эксперты.

Не ухудшит ли рейтинг нововведение, когда купить спиртное можно будет рано утром и поздно вечером? В любом случае, прежде чем принять поправки в закон, депутаты обещают сначала хорошо все обдумать.

КСТАТИ

Против чачи есть приемы

В поддержку продления время торговли спиртным активно выступают кубанские производители. Они просят поддержать «добропорядочных виноделов» и уверены, что необходимо прививать гражданам культуру пития, а не вешать замки на винные магазины.

- К тому же и с так называемым «домашним» вином и чачей, которое булыжат на каждом пляже курортов Краснодарского края, пора уже покончить, - говорят в Ассоциации кубанских производителей вина. - Это же имидж региона, куда съезжаются туристы со всей страны!

И с этим трудно не согласиться.