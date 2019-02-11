Французский центровой «Локомотива-Кубани» назвал Краснодар маленьким Парижем

Огромный центровой Мустафа Фалль не так давно переехал из родной Франции в Краснодар, но уже нашел сходства столицы Кубани с Парижем. Об этом он рассказал в интервью официальному YouTube-каналу ПБК «Локомотив-Кубань».

- Мне нравится этот город, как будто маленький Париж, - говорит Фалль словами кубанского классика Виктора Лихоносова, автора романа «Наш маленький Париж». Чем похожи эти города Мустафа не уточнил, но оснований сомневаться в словах француза у нас нет.

– Обычно говорят, что в России люди очень холодные и угрюмые, но это неправда. Да, они не выглядят радостными все время, но стоит только заговорить, то сразу же видишь улыбки, - делится впечатлениями спортсмен.

Зовите меня Мус. Короткое интервью Мустафы Фалля в Лионе.Игрок "Локомотива-Кубани" рассказал о Краснодаре и России

Его рост 218 сантиметров, а вес 127 килограмм. Несмотря на внушительные данные, заниматься баскетболом Фалль начал довольно поздно.

- Мне было 17 лет, и начал играть только потому, что был высоким. Я попробовал, и у меня стало получаться, а теперь я этим наслаждаюсь. Очень рад, что стал заниматься баскетболом, потому что даже не знаю, чем бы я занимался сейчас, - признался Мустафа.

Мустафа Фалль Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

По его словам, ему нравится не только город, но и команда, в которую он попал.

- Я знал, что главная цель «Локомотива-Кубани» выиграть Еврокубок. Это очень важно для меня. У нас хорошая команда, есть «химия», все ребята очень приятные, адаптироваться было просто, - говорит Фалль.

Увидеть центрового в игре можно 11 февраля. «Локомотив-Кубань» на выезде сразится с «Химками». Начало в 20 часов.

А в «Баскет-Холле» «Локо» сыграет в пятницу, 15 февраля против «Нижнего Новгорода». Начало в 20:00. Билеты от 150 рублей можно купить на сайте клуба.

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- Все, в целом, идет по плану, но к замеру роста Муставы медики оказались не готовы (218 сантиметров роста, на секундочку), - сообщается в официальном аккаунте в Твиттер краснодарского баскетбольного клуба. - Пришлось дополнительно прикладывать линейку (читайте далее)