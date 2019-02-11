Семья из Краснодара стала участником реалити-шоу «Спаси свою любовь»

В новом телешоу ТНТ участвуют 8 семейных пар со всей страны. Попасть на проект могли только те, кто уже подал заявление или находится на грани развода. В рамках нового шоу организаторы помогают семьям сохранить союз. Участники, которым не удается наладить отношения, поочередно выбывают. Одна из семейных пар - из Краснодара.

Шок от переписок с богатенькими мужчинами

Все началось с того, что Алла не могла долго терпеть постоянные скандалы и ссоры: ее супруг постоянно играл в «Танки», цеплялся по каждому поводу, подтрунивал над ее чрезмерной – как он считал! – заботой о своей внешности. О кастинге Алла узнала из Инстаграма, быстро написала историю своей семьи и отправила организаторам. Муж о таком маневре ничего не знал. И только через некоторое время, когда первичный отбор прошли, девушка рассказала супругу о проекте. Тот согласился участвовать, но с надеждой, что жене все-таки объяснят, как правильно выстраивать отношения с супругом и начать его слышать. Пара воспитывает маленькую дочь Мирославу. Александр и Алла не хотели, чтобы она росла в неполной семье. Если бы не проект, то, скорее всего, семья распалась бы.

- Прошло не так много времени с начала проекта, но я уже сейчас начинаю понимать, что надо уважать супруга, - продолжает Алла. – Раньше правильным было лишь мое мнение, а точка зрения остальных – всегда неправильная. Теперь осознаю, что иногда надо промолчать и не затыкать рот Саше, давать ему слово. Получается, я его гашу своей энергетикой и эмоциями.

ФОТО: Телеканал ТНТ

До проекта Алла работала менеджером по продажам. Вакансию ей нашел будущий супруг. Девушку взяли в компанию, которая проводит косметические процедуры, и у нее стало получаться. Она всегда выполняла свой план продаж и становилась лучшим сотрудником в компании. Вскоре Алла начала зарабатывать в три раза больше супруга.

- Это меня избаловало, запросы выросли, - продолжает девушка. - Тем временем мой муж все больше играл в компьютерные игры и оскорблял меня за мою внешность, мы вообще никуда не ходили. Обстановка накалялась. Видимо, от этого у нас и начались проблемы. Однажды я решила поменять работу, устроилась в самый дорогой ресторан Краснодара официанткой, тамплатят хорошие чаевые. В ресторане обедают высокопоставленные чиновники и крутые бизнесмены. Я видела, как с ними сидят шикарные женщины, которым дарят квартиры, машины, дорогие украшения. И подумала, я ведь тоже этого достойна. Начала общаться с такими людьми, переписываться. Меня даже пару раз пригласили в ресторан. Один из потенциальных ухажеров предложил меня содержать. Но я отказалась, любовь дороже любых денег. Об этом позже рассказала мужу, он был от этого в шоке. Но простил меня.

Муж в танке, жена - в бронепоезде

- Мне кажется, на этом проекте разобраться в семейных отношениях гораздо проще, чем дома, - говорит Алла Пахомова. – У себя во время конфликта ты можешь всегда запереться или уйти в другую комнату, а здесь так не выйдет. Нас с мужем поселили в одну спальню, поэтому от разговоров никто из нас уйти не может. Проблема решается здесь и сейчас. С нами еще работают семейные психологи Влада Попутаровская и Оксана Чернуха. Плюс камеры тоже влияют, под пристальным наблюдением не хочется себя вести неадекватно или по-хамски друг к другу. Есть уже первые результаты: у нас впервые за год с мужем получилось наладить интимную жизнь. После рождения ребенка у нас почти год ничего не было. Пока мы не можем поменяться ролями: по-прежнему, я - главная. Но есть сдвиги в другом. Саша перестал меня оскорблять за внешний вид после того, как психолог подвела его к зеркалу и попросила самому себе говорить гадости. Хочу, чтобы мой муж снова сделал мне предложение, и мы сыграли на проекте свадьбу.

ФОТО: Телеканал ТНТ

По словам Александра Пахомова, Алла всегда жила для себя. Он много раз пытался ей это объяснить. В целом супруг рад, что на проекте жена получает советы от других семейных пар и психологов.

- До проекта разрывался между домом и работой, я обслуживал компьютерные сети в государственной организации, - продолжает Александр Пахомов. - Мы давно женаты, но друг друга толком не знаем. Про кастинг Алла мне вообще ничего не сказала… Видимо, из-за того, что мы такие разные, нас и взяли на проект. Честно, не ожидал, что будет все не по-настоящему. Мы обсуждаем конкретные случаи в наших отношениях. В обычной жизни столько времени не уделяешь разговорам по душам или о своей семье, а тут деваться просто некуда. Хочу, чтобы моя жена поняла, кто есть кто в наших отношениях. Семья - это когда вы решаете вопросы вместе и договариваетесь.

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