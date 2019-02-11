В новых скверах Краснодара установят дог-станции

На недавно открытой аллее 80-летия Краснодарского края в Юбилейном микрорайоне Краснодара появились дог-станции. Это специальные металлические ящики, на которых закреплены пакеты для уборки за домашними животными. Как рассказали в администрации краевого центра, с инициативой выступили сами жители района.

- Изначально на новой аллее планировалась установка знаков, запрещающих выгул животных. Но практика показала, что очень многие горожане гуляют здесь со своими четвероногими друзьями. Местные жители предложили установить такие дог-станции и мы поддержали их идею, - рассказывает директор МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Буряк. - Надеемся, что владельцы домашних животных будут активно пользоваться бесплатными пакетами и убирать за своими питомцами. И будут помогать поддерживать чистоту и порядок на территории нового сквера.

Вкладывать пакеты на дог-станции первое время будут инициативные жители Юбилейного, благодаря которым ящики и появились. А коммунальщики внимательно изучат новый для Краснодара опыт и, возможно, будут использовать его повсеместно.

- Мы следим за тем, какой эффект дадут нововведения. Если опыт окажется позитивным, то вполне возможно, что установка таких дог-станций и их обслуживание будет изначально закладываться в проект благоустройства зеленых зон, - говорит Дмитрий Буряк.

Первые дог-станции установили в начале Рождественской набережной и на пресечении с Платановым бульваром.