Многоэтажки, где живут пострадавшие от наводнения в Крымске, могут «поплыть»

Шесть девятиэтажек в Крымске - это новый микрорайон, в который переселили пострадавших от наводнения в 2012 году. Семь лет назад вода унесла жизни 117 человек. Без крыши над головой остались сотни людей. Тех, чье жилье невозможно было восстановить, переселили в новые квартиры. Предполагалось, что дома находятся на возвышенности, так что в случае сильных дождей их не затопит. Но если большой воды жильцам многоэтажек уже можно не бояться, то без новых ЧП не обойтись.

Комиссия прошлась по домам и сделает свое заключение. Фото: krymsk-region.ru

2 февраля на территории жилого комплекса сначала неприятно запахло, потом послышались хлопки и дома стали трещать по швам. А во дворе комплекса появился разлом земли.

- По началу мы думали, что это взрывпакетами ребятня балуется, - рассказывает «КП» - Кубань» одна из жительниц микрорайона. - Но когда увидели трещины на доме - испугались.

Сигнал из глубины земли не на шутку встревожил и местные власти. Они огородили разлом яркой лентой и пригласили для оценки масштаба происшествия ученых.

Шлепки грязи вырывались из-под земли. Фото: krymsk-region.ru

- Мы обследовали местность. Здесь произошла активизация оползневых процессов. Связано это с тем, что микрорайон построен на оползневом склоне и сейчас необходимо выполнить целый ряд инженерных мероприятий. Нужно осушить склон, сделать дренажную систему, обследовать фундамент. И свое заключение планируем передать в министерство обороны РФ. Эти дома являются собственностью ведомства, - рассказал «Комсомольской правде» доктор технических наук, директор государственного предприятия «Кубаньгеология» Сергей Величко. - Нужно исключить возможность развития нескрытого грязевого вулкана под домами.

По словам специалистов, изначально строители микрорайона должны были предвидеть такой сценарий.

- Здорово, что в городе, который находится в низине и всегда в зоне риска подтопления, эти дома находятся на возвышенности. Но здесь есть свои риски — отсутствие адекватного дренажа может привести к не менее печальным последствиям, - говорит Сергей Величко.

Кроме того, высотки стоят вблизи оживленной федеральной трассы, а рядом работает канализационно-насосная станция.

Фото: krymsk-region.ru

- То есть любая сотрясаемость земли извне приводит к движению слоев, тем более сырых, - продолжает геолог.

Вместе с группой экспертов они исследовали микротрещины в домах, сделав выводы, что их жильцам сейчас ничего не грозит. Но свои выводы должны сделать еще и строители.

- Недоработки проектных решений или ошибки строителей очевидны, - высказал свою точку зрения Владимир Шереметьев, кандидат геологоминералогических наук, член-корреспондент РАЕН, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.

Фото: krymsk-region.ru

Получается, чтобы дома не «поплыли», местность нужно укрепить. Придется подлатать и сами многоэтажки.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Строитель с 20-летним стажем Евгений Рыков считает, что недоработки при строительстве многоэтажек вполне устранимы.

- Я согласен с мнением геологов по поводу ошибки при проведении проектных работ, - пояснил «Комсомолке» строитель. - Теперь комиссионно нужно проверить несущую способность грунта. И если подтвердится, что он недостаточно устойчив, необходимо провести шунтирование фундамента. Часто эти работы проводятся без расселения жильцов. Но дефекты устранимы — однозначно.

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