В 12 садовых товариществах Краснодара тянут газ

На дачах в районе Ростовского шоссе Краснодара уже давно живут люди постоянно, а не только весной и летом. Садовые товарищества стали, считай, жилыми районами. Только вот не во всех из них был газ. Люди были вынуждены отапливать свои дома дровами и углем – и это в 21 веке, и это в крае, где идет активная газификация. И вот пришли хорошие новости - к садовым товариществам на Ростовском шоссе тянут голубое топливо.

- Сейчас реализуется масштабный инвестиционный проект, который позволит обеспечить газом 12 садоводческих некоммерческих товариществ (НСТ»), в которых проживают свыше 20 тысяч человек, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в администрации Краснодара. - В городе более 200 садовых товариществ и большинстве случаев люди в них живут круглый год. И сам механизм – уникален для Краснодарского края. Это первый опыт привлечения инвестора к решению проблемы газификации. И если он будет успешным, используем его для остальных дачных массивов.

На Ростовском шоссе уже строят подводящий газопровод высокого и среднего давления, а также 14 – газорегуляторных пунктов. После чего трубы подведут к домам. 70 процентов всех затрат взяла на себя компания-инвестор. Остальное – деньги города.

А вот уже в сами дома жители будут подводить газ за свой счет. Суммы пока не называются, так как в каждом НСТ будет составлен свой договор, в нем и пропишутся все цены.

Само строительство газопровода разделили на три этапа.

- Первый – строительство. Трубы уже тянут по Ростовскому шоссе и к 20 марта планируют закончить работы. Второй уже начался - на СНТ «Шоссейное» строят газораспределительную станцию. А с 25 марта планируется начало строительства сети газоснабжения СНТ «Механизатор», - прокомментировал представитель компании «Ростовгазстрой» Павел Бандуров. – Завершить все работы планируем к концу года.

Только жители садовых товариществ сейчас волнуются – они не получают никакой информации о строительстве, сроках и ценах. Поэтому решено было создать сайт НП «Партнёр газ», на котором разместят всю информация о строительстве газопровода, контакты председателей, участвующих в газификации, а также о застройщике и инвесторе. Когда его запустят - пока неизвестно.

Где проведут газ:

- СНТ «Ивушка»;

- СНТ «Родник»;

- СНТ «Югтекс»;

- СНТ «Авиатор»;

- СНТ «Механизатор»;

- ДНО «Виктория»;

- СНТ «Орбита»;

- СНТ «Шоссейное»;

- СНТ «Политехник»;

- СНТ «Нектар»;

- СНТ «Подсолнечник»;

- СНТ «Компрессорщик».