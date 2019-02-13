«Хочу увидеть кафедральный собор Краснодара, таких храмов у нас нет»: джазовая певица Нэнси Виейра приедет в кубанcкую столицу на два дня

15 февраля в Краснодаре впервые даст концерт Нэнси Виейра, дива с Островов Зеленого Мыса, которую в Европе уже называют музыкальной наследницей Сезарии Эворы. Столица Кубани станет третьим городом в гастрольном графике исполнительницы. Концерт певицы должен был пройти в зале на Красной, 5, но по независящей от организаторов причине, Нэнси Виейра выступит в Краснодарском академическом театре драмы им. Горького, который находится в Краснодаре на Театральной площади, 2. Время концерта и дата сохраняются - 15 февраля в 19:00. Все места будут соответствовать купленным билетам.

Сама же певица уже подготовила к визиту в столицу Кубани и немного изучила ее историю.

- Я была уверена, что улица Красная так называется из-за цвета зданий. Оказалось, что в данном случае Красная переводится не как vermelha (красный цвет), а как bonita - красивая. Улица Красивая: очень поэтично, - рассказала по телефону «Комсомолке» Нэнси Виейера. - - Я специально попросила организаторов тура дать мне дополнительный день, чтобы погулять по городу. Поэтому проведу в Краснодаре два дня, - рассказала исполнительница. - Я почитала в интернете о Краснодаре, и мне очень хочется увидеть ваш кафедральный собор. Судя по фотографиям, это невероятное здание, таких храмов как в России, нет нигде в мире.

А вот организаторам гастролей в Краснодаре Нэнси Виейра выставила достаточно скромный райдер. Многие звезды требуют, например, автомобили определенного класса, какую-то необычную воду в гримерку…

- Я не звезда и не стремлюсь ею стать, - смеется в трубку Нэнси. - Я просто певица и, надеюсь, разумный человек. Если из аэропорта быстрее добраться на электричке, чем на автомобиле, я поеду на электричке. Если я хочу пить, мне все равно, какой марки будет вода. Она вообще бывает какой-то особой марки? Чистая, теплая, в стакане. В гримерке мне нужны утюг, зеркало и тишина. Понимаете, я не стану петь лучше, если за мной станут бегать няньки с экзотическими фруктами и редкими винами. Я стану петь лучше, когда увижу глаза тех, для кого пою. Вот это по-настоящему важно - чувствовать, что тебя понимают, и что тебе рады.

Сейчас певица еще находится в Лиссабоне, но 14 февраля уже прибудет в Краснодар.

- Мы с музыкантами репетируем, собираем чемоданы и очень ждем встречи с краснодарскими слушателями. Это будет мой дебют в вашем городе, и я испытываю прекрасную смесь волнения и приподнятого ожидания, - сказала Нэнси Виейера.

- О чем волноваться? Это ведь не первые гастроли в России.

- Я приезжаю уже в третий раз, а музыканты - даже и не сосчитать, в какой. Это оркестр Сезарии Эворы, и с ней ребята объездили всю Россию. Но, во-первых, для нас каждый концерт как первый. А во-вторых, Россия настолько огромна, что каждый новый город - это все равно, что другая страна. Хоть и говорят, что люди везде одинаковы, но это неправда. Я уверена, что краснодарская публика сильно отличается от, скажем, московской, - улыбается певица.

-Не хотелось бы, конечно, сравнивать, где лучше, но…

- Сравнивать не стоит, это не вопрос «где люди лучше» - мы просто все разные. Но я могу сказать, что более медленная, спокойная, размеренная жизнь мне ближе, чем сумасшедший ритм мегаполисов. Кабо Верде маленькое островное государство, и мы, островитяне, быстрее находим общий язык с теми, кто на нас похож: кто не бежит круглые сутки за успехом, не помешан на зарабатывании денег, кто ценит друзей и добрых соседей больше чем какие-то социальные успехи.

- Такой же была и Сезария?

- Конечно, иначе она бы не сохранила свой образ жизни даже после того, как стала знаменита на весь мир. Она ведь могла бы выбрать совсем другую жизнь: любую страну, любой город, любой дом. Но она осталась на Кабо Верде, она никогда не запирала двери своего дома, и любой мог зайти, чтобы позвонить по телефону - у нее он был, а у соседей нет. Она не демонстрировала свой успех, не ждала особого к себе отношения, и я думаю, что люди, которые ее любили, чувствовали это в ее музыке. Конечно, у нее был уникальный голос, и она пела прекрасные песни. Но хороших голосов и хороших песен много, но чего они стоят без искренности и простоты?

- В России считается, что успех - это когда ты «покоряешь» Москву, покупаешь там квартиру, вливаешься в тусовку богатых и знаменитых. А если ты продолжаешь жить в своем родном городе, то какой же это успех.

- Это очень грустно. Я сочувствую людям, которые вынуждены уезжать с родной земли. Я их понимаю. Кабо Верде - бедная страна, огромное количество моих соотечественников переехали в другие страны в поисках лучшей жизни. Мы нация эмигрантов. И каждый отъезд, каждая порванная нить - это трагедия. Мы можем быть счастливы в другом месте, но в глубине души каждый из нас все равно будет думать: почему же я не мог быть счастлив там, где родился? Разве это справедливо?

- Знаменитая песня Sodad - она ведь именно об этом?

- Да, она как раз о том, что иногда людям приходится уезжать, оставляя все самое ценное и расставаясь с людьми, которых любишь. Sodad, можно сказать, неофициальный гимн Островов Зеленого Мыса. К счастью, сейчас у нас есть возможность вернуться. Все уже не так необратимо, как в те времена, когда эта песня была написана.

- Много знакомых мелодий будет на концерте в Краснодаре?

- Много классических песен из репертуара Сезарии. Мне несказанно повезло, потому что музыканты и композиторы, создавшие ее репертуар, теперь работают со мной. Сезария выражала дух Кабо Верде, и я пытаюсь делать то же самое.

- Вы поете на креольском языке. Люди, которые придут на концерт, смогут понять?

- Русская публика очень восприимчива, а кроме того, у вас очень богатые музыкальные традиции. Так что я уверена: мы поймем друг друга. Во всяком случае, я сделаю для этого все, что возможно. Ведь главное условие для понимания - чтобы люди встретились. А мы встретимся, и уже совсем скоро.