Краснодарец арендовал на сутки трамвай и возил пассажиров бесплатно

Стоимость проезда в общественном транспорте Краснодара постоянно растет, но 11 февраля жителям города удалось немного сэкономить траты на поездки. Местный предприниматель Иван Калугин арендовал трамвай маршрута №5 на одну смену с 7 утра до полуночи, который возил пассажиров бесплатно.

- Последнее время я начал немного заниматься благотворительностью, - говорит Иван Калугин. – Покупаю продукты пенсионерам или помогаю другим людям оплатить покупки в магазине. Недавно в городе были пробки, и я решил с такси пересесть на трамвай. В нем я увидел много грустных людей. Хотел им поднять настроение и сделать так, чтобы они чаще улыбались, но не знал, как это сделать. В тот момент мне и пришла идея арендовать трамвай, я не понимал, возможно ли это сделать.

Иван Калугин обратился в трамвайно-троллейбусное управление с просьбой арендовать один трамвай. С начала переговоров и до выхода состава на маршрут прошло 2 недели.

- Сотрудники организации опешили, - продолжает Иван. – По их словам, у них это первый такой случай. Нам назначили встречу с директором КТТУ, на ней мы обо всем договорились. Подготовка к выходу состава длилась 2 недели. За это время мы готовили пакет документов на аренду состава и согласовывали макет наклеек с надписями, что проезд бесплатный. Часть краснодарцев обвиняют меня в том, что я сделал рекламу. Хотя в МУП «КТТУ» меня попросили на наклейках упомянуть мой бизнес, ведь им надо было обосновать сдачу трамвая в аренду, поэтому и написали в документах - для рекламной кампании.

Такие объявления развесили в трамвае. ФОТО: Иван Калугин

За день до выхода трамвая на линию Иван разместил наклейки в вагонах. На изображении было написано «Сегодня этот трамвай едет для вас бесплатно», а внизу «Спонсор вашей поездки Иван Калугин». Дальше по просьбе администрации трамвайно-троллейбусного парка разместили ссылку на аккаунт бизнеса предпринимателя в соцсетях.

- Хоть таких случаев у нас не было, но мы отнеслись к нему как обычному заказу, - говорит Олег Бодня, руководитель пресс-службы МУП «КТТУ». – Руководство предприятия пошло на встречу Ивану, сдали в аренду один вагон маршрута №5. Парню ему помогли записать звуковое объявление для пассажиров: «Уважаемые пассажиры, проезд в данном вагоне бесплатный, желаем вам счастливого пути». Нам очень приятно, что такая инициатива от жителей города есть. Мы коммерческое предприятие, если нам кто-то помогает зарабатывать, то это неплохо.

Договор аренды трамвая. ФОТО: Иван Калугин

Представители благотворительных организаций и общественники не совсем обрадовались поступку парня, они по-другому смотрят на эту ситуацию.

- Если и считать данную акцию благотворительной, то назвать ее эффективной и целевой точно нельзя, - говорит Наталья Авилова, директор фонда «Доктор Лиза». - Благотворительность - это оказание бескорыстной, безвозмездной помощи нуждающимся. Тут же вопрос и с бескорыстием, и, самое главное, с нуждающимися, ведь сам Иван Калугин пояснил, что идея проведения мероприятия пришла к нему в голову потому, что однажды в трамвае он увидел много грустных людей и захотел поднять им настроение. Как руководитель фонда, работающего с тяжелобольными и ранеными детьми, людьми, пострадавшими от стихийных бедствий, бездомными, могу предположить, что средства на аренду трамвая можно было бы потратить по-другому. Отдать их нуждающимся людям или нищим. Я не могу критиковать эту акцию. Иван потратил свои средства на то, что считал важным. Акция эта обсуждается, над ней задумываются, она попала на страницы газет. Ее сторонники и критики говорят сейчас о благотворительности и о помощи людям, что уже неплохо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="408" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691328" frameborder="0"></iframe> Краснодарец арендовал трамвай и возил пассажиров бесплатно.Источник: Иван Калугин

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