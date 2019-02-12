2019-02-12T18:14:41+03:00
Происшествия

«Даша пошла на поиски мамы!»: полицейский подхватил у самой земли 6-летнюю девочку, выпавшую со второго этажа

Плачущего ребенка успокаивали всем 10-этажным домом в Армавире и параллельно искали ее мать
Евгения ОСТРАЯ
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У Андрея Геленко тоже двое детейУ Андрея Геленко тоже двое детей
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Как шестилетняя Даша осталась одна за закрытой дверью на втором этаже (и это ее спасло!) одной из высоток поселка Кирпичного в Армавире, сейчас выясняют соответствующие службы. Только надев шапку и куртку, она решила отправиться на поиски мамы...через окно.

- Это был выходной, 3 февраля, - рассказывает «КП» - Кубань» Андрей Геленко. В этот день майор полиции не был на службе, планировал проехаться по магазинам с женой. - Я услышал детские крики о помощи у дома на другой стороне улицы. И побежал туда.

Зацепившись за козырек, на уровне первого этажа, из последних сил висел ребенок. Еще секунда и она полетела вниз.

- Я подхватил ее уже у земли практически, - вспоминает Андрей. - Она плакала и звала маму. Ножки голые, даже без носок... все в ссадинах были от падения на козырек.

По словам Андрея, на крики девочки высыпал почти весь дом. На руках у полицейского Даша назвала свое имя и призналась, что мама пошла в магазин, а она решила отправиться на ее поиски, потому что соскучилась.

- Кто-то принес конфеты, кто-то плед, даже носочки шерстяные ребеночку, - продолжает Андрей Геленко. - Перекисью обработали ее ранки. А молодая пара — парень и девушка — поехали обследовать ближайшие магазины.

Но поиски незадачливой родительницы не увенчались успехом! Никто из посетителей женского пола в близлежащих торговых точках ребенка одного дома не оставлял.

- Они вернулись ни с чем, - говорит полицейский. - Тогда мы спросили у девочки, может, она знает мамин номер телефона. А она назвала...правда, лишь семь цифр, без кода.

Методом исключения соседи дозвонились-таки до матери Даши, сказав, что у нее из квартиры выпал ребенок.

Спустя 10 минут мать девочки была на месте.

- Жильцы дома не преминули, конечно, высказать ей то, что думают по поводу ее поступка, - продолжает Андрей Геленко. - Ну а я передал Дашу маме из рук в руки, как говорится. Мы посоветовали все вместе еще везти девочку в больницу, чтобы исключить ушиб внутренних органов. Все-таки летел ребенок со второго этажа...

В полиции Армавира сейчас проводят проверку по поводу жизненных обстоятельств женщины, побудивших ее оставить ребенка в опасности.

Поступок Андрея Геленко уже отметило руководство. Сам он считает такое поведение мужчины абсолютно естесственным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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