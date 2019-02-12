2019-02-12T18:14:41+03:00
Экономика

От шума поездов, следующих по Крымскому мосту, жителей Тамани и Керчи защитят экраны

Строители уже начали устанавливать трехметровые панели [видео]
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Установка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мостУстановка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мост
Изменить размер текста:

Стук колес поездов, следующих по Крымскому мосту, не помешает жителям Керчи и Тамани, а также местной фауне. Строители приступили к установке шумозащитных экранов и стоек освещения. Трехметровые панели будут закрывать железную дорогу на участках, примыкающих к берегам.

- Аналогичная работа уже проведена на участках сопряжения моста с железнодорожными подходами. Готовы сплошные шумопоглощающие стенки длиной 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно. Они выполнены из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, - сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

На железнодорожной части Крымского моста устанавливают шумозащитные экраны.

Специалисты провели большую работу, при выборе формы панелей и материалов учли интенсивность движения, параметры движения воздуха и рассеивания звука.

Установка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мост

Установка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мост

Освещение железнодорожной части моста будет состоять из стальных стоек со светодиодными влагостойкими светильниками, которые поставят с шагом в 13-16 метров.

- На железнодорожной части Крымского моста установим около 2,5 тысяч таких стоек со светильниками, у которых высокий показатель освещенности и при этом низкое энергопотребление. Наружное освещение будет включаться и выключаться автоматически, - рассказал руководитель подрядной организации Денис Толмачев.

Установка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мост

Установка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мост

Строительство Крымского моста продолжается по графику, первые поезда по нему проедут в декабре 2019 года. Все сваи и опоры полностью готовы, собраны 95% пролетных строений.

Железнодорожная часть моста будет оснащена 300 деформационными швами, которые обеспечат его подвижность при перепадах температур и возможных землетрясениях. Уже уложено более 13 из 38 км рельсошпальной решетки, 19 из 90 тысяч кубов щебня.

На объекте работают около 5 тысяч строителей, задействовано более 150 основных единиц техники, 9 единиц плавсредств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крымский мост»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Никита Кричевский: Крах клана Арашуковых - это доброе дело Рамзана Кадырова
Известный экономист, профессор - о задержании Арашуковых, о социальной ответственности бизнеса и предложении Президента продлить амнистию капиталов в подкасте «Неделя в цифрах» Радио «Комсомольская правда»
Новости 24
Краснодар представил в Сочи проект «Умного города»
В Краснодаре продлят работу городского общественного транспорта
Кубань представила в Сочи мобильный комплекс по экспресс-тестированию на ВИЧ
«Краснодар Водоканал» реализует производственную программу
Почта России бесплатно доставит портфели участников XVIII Российского инвестиционного форума «Сочи-2019»
Кубань делает ставку на курортную и туристическую сферы
Кубанские вина признаны лучшими экспертами Роскачества
В 2019 году на Кубани продолжат поддерживать семьи с новорожденными
В Краснодаре под суд пойдут недобросовестные застройщики
Дети России учатся управлять государством
В обход Краснодара построят участок дороги
Жителя Якутии будут судить за нападение на кубанского полицейского
В Сочи начал работу «Российский инвестиционный форум»
В Новороссийске будут судить мужчину, убившего знакомую