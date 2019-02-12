От шума поездов, следующих по Крымскому мосту, жителей Тамани и Керчи защитят экраны

Стук колес поездов, следующих по Крымскому мосту, не помешает жителям Керчи и Тамани, а также местной фауне. Строители приступили к установке шумозащитных экранов и стоек освещения. Трехметровые панели будут закрывать железную дорогу на участках, примыкающих к берегам.

- Аналогичная работа уже проведена на участках сопряжения моста с железнодорожными подходами. Готовы сплошные шумопоглощающие стенки длиной 410 и 480 метров со стороны Керчи и Тамани соответственно. Они выполнены из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты, - сообщают в инфоцентре «Крымский мост».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/691341" frameborder="0"></iframe> На железнодорожной части Крымского моста устанавливают шумозащитные экраны.

Специалисты провели большую работу, при выборе формы панелей и материалов учли интенсивность движения, параметры движения воздуха и рассеивания звука.

Установка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мост

Освещение железнодорожной части моста будет состоять из стальных стоек со светодиодными влагостойкими светильниками, которые поставят с шагом в 13-16 метров.

- На железнодорожной части Крымского моста установим около 2,5 тысяч таких стоек со светильниками, у которых высокий показатель освещенности и при этом низкое энергопотребление. Наружное освещение будет включаться и выключаться автоматически, - рассказал руководитель подрядной организации Денис Толмачев.

Установка шумозащитных экранов Фото: Инфоцентр Крымский мост

Строительство Крымского моста продолжается по графику, первые поезда по нему проедут в декабре 2019 года. Все сваи и опоры полностью готовы, собраны 95% пролетных строений.

Железнодорожная часть моста будет оснащена 300 деформационными швами, которые обеспечат его подвижность при перепадах температур и возможных землетрясениях. Уже уложено более 13 из 38 км рельсошпальной решетки, 19 из 90 тысяч кубов щебня.

На объекте работают около 5 тысяч строителей, задействовано более 150 основных единиц техники, 9 единиц плавсредств.