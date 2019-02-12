Записки донора банка спермы: смогу помочь родить сына или дочь

Храните сперму в банке

Студентом я сдавал один раз кровь. Тогда вдруг едва не потерял сознание, за этот подвиг мне заплатили 500 рублей и напоили чаем с печеньками. На этом я перестал раздавать себя людям. Но однажды опоздал на планерку да еще и без новостей приперся. Начал оправдываться: мол, дело молодое, вот как постарею, так и буду пунктуальным. Редактор приняла на свой счет, и послала куда подальше. Искупать вину…

Первая же попавшаяся в интернете ссылка обнадеживала - криобанки (где хранится то самое, что чуть ли не самое дорогое) платят в три раза больше, чем донору крови – 1500 рублей. Мужчин от 18 до 35 лет заманивают обещаниями обогащаться таким способом каждые три дня. А что? Дело нехитрое. Особых навыков не требует, стаж у любого мужика приличный, хоть о нем никто и спросит (вот всегда бы так работодатели делали!). И барыш вроде забрезжил. Только на сперме можно заработать максимум 160 000 рублей в год.

Словом, получив порцию скабрезных шуточек от коллег, поехал я в один из таких криобанков Краснодара.

Карикатура: foto.meta.ua

Огромный медицинский центр почти в самом центре Краснодара. Идеальная, нет – стерильная чистота, полы блестят как в Эрмитаже при царском режиме, зеркала отполированы до совершенства. Но на ресепшене сидят те же самые тетки, что и в поликлиниках по месту жительства. Разве что халаты чуть моднее и хамство не настолько откровенное. Макияж как у Эльвиры - повелительницы тьмы и список требований – на лист равнодушным голосом.

По наивности думал: приеду, сделаю свое нехитрое дело, получу деньги и пойду кутить. Ни черта подобного! То, что у мужика есть желание, возможность и редакторское благословение, еще не значит, что он может стать донором.

Отбор мне показался очень жестким, и вот почему. Сначала кандидата обследуют вдоль и поперек: проведут анализ спермы, проверят кровь на ВИЧ, гепатит, сифилис и т.д. Затем в дело вступят психологи, психиатры и генетики. Мне на каком-то этапе показалось, что я прохожу лютый кастинг на должность рулевого колесницы какой-нибудь Ольги Бузовой или, на худой конец, буду охранять Президента Всего чего-либо.

Ни пить, ни курить, сексом не заниматься!

Хотя в этих сложностях есть плюсы – все обследования и анализы оплачивает криобанк, сам не тратишь ни копейки. То есть донорство - это эдакий халявный способ как минимум устроить ревизию своему здоровью.

К сдаче спермы начинаю готовиться за пять дней до похода в криобанк. Обязательные условия таковы: бросайте курить и пить (но если не можете, то сделайте паузу для вредных привычек). Не посещайте сауну и не занимайтесь сексом (да-да!). За сутки до сдачи пробы нельзя качаться в зале и вообще подвергать себя физическим нагрузкам – «скачет» тестостерон. Мне специалисты рекомендовали хорошо выспаться и не пить лекарства, кроме жизненно важных.

Чтобы стать донором, наш корреспондент сел на диету и решил подкачатьсяФото: из личного архива героя публикации.

По-моему, доноры спермы – это современные святые угодники, е-богу. Потому что кроме всего прочего ты обязан быть на правильном питании, тьфу, и уделять повышенное внимание своему здоровью. Еще меня попросили на всякий случай исключить жирную и жареную пищу, поменьше пить кофе. Оказывается, что даже приправы негативно влияют на качество спермы. Поэтому, чем здоровее ваш образ жизни, сбалансированнее диета и правильнее подобраны витамины, тем выше шансов стать донором. Короче, жуй лопух и запивай родниковой водицей.

Биоматериал высшего уровня

Пять дней и ночей я боролся с вредными привычками, менял свой образ жизни, не пил кофе, сексом не занимался, скинул один килограмм, который вовсе не казался мне лишним. Кстати, до сих пор не могу понять – что из всего этого было сложнее всего?

В назначенный день пришел в криобанк. Мой персональный куратор донорской программы, которой, кстати, тоже не помешало бы бросить курить, ознакомила меня с договором. Подписал и стали заполнять анкету: рост, вес, профессия, образование. А вот имя и фамилию, адрес, дату рождения называть запрещено.

- Теперь, - будничным голосом, присыщиным от мужского разнообразия, говорит мне кураторша, – давайте запишем на диктофон ваш голос.

- ???

Ладно там телосложение или цвет глаз… А голос- то зачем?

- Молодой человек, наши клиентки обращают внимание в том числе и на речь кандидата в отцы, - нетерпеливо (видимо, не я первый тут этим удивлен) объясняет мне специалистка по сперме. – Ведь голос ребенка может быть похож на голос родителя. Потому женщины обращают внимание и на тембр…

Я под запись кратенько рассказал о себе. Суть моей болтовни была не важна, главное, сам голос! Хоть орфографический словарь зачитывай. Я предпочел закосить под умного. И с выражением продекламировал еще на первом курсе врезавшееся в память «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына»…

Потом меня пригласили на спермограмму – сдачу пробы и ее анализ. Перед этим попросили сходить в туалет. Затем дали баночку для биоматериала и показали, где кабинет для сбора семенной жидкости. Медцентр был практически пустой, лишь только несколько семей сидели на очереди к доктору по поводу ЭКО. Я прошел по прямому длинющему, метров так 100, коридору. Слева и справа - кабинеты, да их дверями - тишина. Тишину нарушал только работающий кондиционер и шоркающая ведром уборщица. Ощущение, что ты попал в такой элитный морг, или тебя вот-вот скрутят и на органы пустят. Был необычайно тихо... А мне еще и загадочно…

И один в поле донор

Перед этим я предусмотрительно прошерстил форумы. На них писали о комнате с журналами для взрослых, о скрытых камерах, о том, что сотрудники криобанков потом собирают эти записи и начинают шантажировать. На самом деле в этих стенах оказываются мужики неробкого десятка, такие сильно не засмущаются. Главное, видео редактору не отправляйте (не переживай, даже папку «спам» проверила, пусто – твой редактор)!

Но тот кабинет (кстати, никаких табличек) меня даже поразил. Он был похож больше на гостиничный номер, в который не успели завести мебель. Небольшая очень светлая комната с высоким потолком. Современный ремонт. Жалюзи хоть и плотно закрывали панорамные окна, но от этого света в помещении меньше не становилось. Слева – кресло, небольшой журнальный столик (журналов с «горяченьким» не было), две фигурные раковины - с гигиеническим душем и без. В углу - вешалка. На столике - обычные и влажные салфетки, несколько больших и маленьких полотенец. И небольшая затонированная форточка, типа как окошко в кассе. Туда предстояло отдать «донорский материал». Стучать для этого не надо было. Как только ты открываешь форточку, биоматериал забирают чуть ли не в этот же момент, как будто там специально для этого стоит часовой. Время пребывания в комнате не ограничивают, но и борзеть тоже не стоит, ведь есть и другие доноры, хотя таких кабинетов в этом богоугодном заведении несколько.

Вот так выглядит кабинет для сдачи спермыФото: из личного архива героя публикации.

В общем, в этом уютном помещении меня оставили наедине с баночкой. Ну как наедине? На стене напротив кресла висела громадная плазма. На ней нон-стоп крутилось кино для взрослых – обычное, даже я бы сказал, заурядное, не российское, словом, без извращений. Пульта не было, никакого выбора донору не предоставляют. Что дают, то и смотришь. До меня там уже шел фильм тоже на медицинскую тему – главная героиня, которая пришла к массажисту… Если отвлечься от главных действующих лиц, то могло показаться, что фильм снимался в тех же самых интерьерах – такие же панорамные окна и белый кожаный диван. Только актриса вот даже отдаленно не напоминала ни одну из увиденных мной сотрудниц медцентра.

Напротив висит плазма. где крутят фильмы для взрослыхФото: из личного архива героя публикации.

После этого, как дело было сделано, меня пригласили к психологу (спасибо, самое время). Специалист показывала мне абстрактные изображения, я должен был разглядеть на них цифры и силуэты. Потом проверяли мой уровень интеллекта, дали тест Айзенка на темперамент. Мой ай-кью 104 балла из 130. Это считается хорошим показателем (окей, учтено - редактор). Оказалось, что мало того, что нездоровые, так еще и неначитанные люди в доноры не годятся. Если ваш ай-кью меньше 70, то давай до свидания донорской программе. С вами разорвут договор, даже если ваша семенная жидкость премиум-качества. Так что читайте книжки и развивайтесь.

Разыскиваются мужчины с большими возможностями

- Анализ спермы - это первый этап, на котором обычно валится большинство кандидатов.

В одном миллилитре семенной жидкости донора должно быть не менее 60 миллионов сперматозоидов. Это очень много. У среднестатистического половозрелого мужчины их обычно в 4 раза меньше - 15 миллионов, - вводят меня в курс дела.

Но сразу успокаивают: такого количества хватит с головой, чтобы стать #яжбать. Но если медики говорят, что вы здоровы как бык, от визитов к венерологу Бог миловал и вообще ведете активный образ жизни, донором все равно можете не стать. Один донор спермы - это четыре вместе взятых здоровых самца человека.

- Дело в том, что каждую соответствующую всем параметрам пробу тут же замораживают. Но при разморозке часть биоматериала всегда гибнет, а если размораживать придется не раз… Поэтому требования к количеству сперматозоидов – самые серьезные, - говорят в центре. Мне сразу как-то стало жаль частичку себя – непростая ее ждет судьбина…

Если после первой пробы выяснится, что сперматозоидов мало, то образец выкидывают, денег не платят и перспектива в старости хвастаться таким подвигом вам больше не светит.

И тем не менее с каждым, всяк сюда входящим, банк спермы подписывает договор. Повторюсь. С каждым! Подходишь – не подходишь, не важно. Подпись будь добр поставь. В договоре говорится, что донор должен сдать определенное количество проб в год. Сколько точно, решает банк. За каждую пробу заплатят примерно 1500 рублей. Эти деньги не облагаются подоходным налогом (п.4 ст. 217 НКРФ).

Первая проба - тестовая, за нее денег не дадут, даже если она прошла все исследования успешно. Потому из бюджета вычеркиваем.

Донор сдает сперму в среднем 2-4 раза в месяц. Так можно заработать около 6000 рублей в месяц. Сдавать чаще реально, но не каждый на такое решится. Причина чисто житейская, о ней чуть ниже.

После сдачи криобанк исследует качество семенной жидкости: подвижность сперматозоидов, количество, строение, сколько из них мертвы, сколько с морфологическими дефектами и т.д. Словом, занятная работенка у девчат-лаборанток. Затем пробу замораживают на несколько месяцев, потом размораживают и снова исследуют — качество вашего семени не должно ухудшиться.

В помещении есть несколько раковин, салфетки и пару полотенецФото: из личного архива героя публикации.

Донор – анонимный, отец – настоящий- В Краснодаре с мужиками просто беда, - проявив чудеса коммуникабельности, которая прилагается к моему уму и сообразительности, мне удалось разговорить одну медсестричку. – Желающих приходит много, но только 3 из 100 человек становятся донорами. Половина всех кандидатов бесплодны и узнают об этом от нас. Кому-то повезло еще меньше – им говорят, что у них ВИЧ.

Проба в баночке отправляется в лабораторию. Дальше ситуация развивается по двум возможным сценариям. Если биоматериал не в норме (то есть на один миллилитр – менее 60 миллионов сперматозоидов), то уничтожают, ничего не выплачивают, прощаются с тобой навсегда.

И вариант два, если ты – тот кто нужен банку спермы! Кандидата начинают обследовать дальше - возьмут кровь на гепатит, ВИЧ и другие вирусы, проведут генетическое исследование. Все процедуры стоят около 30 000 рублей. Донор за них не платит. Результаты обследования выдают на руки. Сперма же отправляется в банк, где хранится до тех пор, пока однажды его порог не переступит женщина, которая выберет в отцы своему будущему ребенку донора с определенным телосложением, цветом глаз, ай-кью и, черт возьми, даже голосом. Она не будет знать его имя, а он не узнает – пригодилась ли его частичка? Никогда.

Что узнал я? Что я – вполне себе среднестатистический мужчина, хоть здоровой, умный и вообще, но в доноры не гожусь (и слава богу,кто б тебя так часто бы с работы отпускал, а?– твой ред.). Что я не настолько нуждаюсь в деньгах, чтоб связывать себя обязательствами с каким бы то ни было учреждением. Что на редакционные планерки надо приходить подготовленным и что мое призвание все же зарабатывать мозгами, потому что не всегда ручной труд приносит быструю и легкую прибыль (см. «Шкурный вопрос»). Самое главное – вскоре после этого эксперимента я встретил прекрасную девушку, спустя год женился, а 6 августа 2018 года стал отцом самой чудесной девочки на свете. Эти две красавицы отныне стали моим главным мотиватором для здорового образа жизни.

ШКУРНЫЙ ВОПРОС

Ручной труд обогащает

С интеллектом в порядке не только у приходящих туда мужчин, но и у руководства медцентра. Гонорар донору платят по хитрой схеме - частями: 50 на 50.

Первую - сразу после каждой сдачи спермы.

Вторую половину кладут на внутренний счет донора, который заводят сразу после успешно пройденного отбора. Кстати, вот тут анонимность заканчивается – ты должен предоставить паспортные данные для договора. Он заключается на год. Центр расписывает тебе график сдачи биоматериала. После каждого визита пол суммы ты получаешь на руки, пол суммы – уходит на счет. Накопительная часть растет по мере увеличения твоих визитов в центр. И хранится там до тех пор, пока не закончится годовой договор. А если ты нарушил график посещения той уютной комнатки с плазмой, то криобанк разрывает с тобой договор. И вся хранящиеся на твоем счету сумма сгорает безвозвратно. Так организация мотивирует доноров сдавать сперму вовремя. А недисциплинированные доноры обязаны компенсировать стоимость всех медобследований.

Сколько возможно заработать? Тут все индивидуально. Если ты готов отказаться от скромных радостей в жизни ради благого дела или стабильного заработка, и приходить в Центр почти как на работу - 2 раза в неделю, то умножаем 3000 (рублей в неделю) на 52 (недель в году) = 156 000 рублей. Вот такая арифметика. Может, и немного, но на спортзал и питание хватит.

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