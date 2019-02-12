Краснодар – Байер 14 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы

«Краснодар» пробился в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА в третий раз за последние четыре сезона. Важнейший матч против леверкузенского «Байера» станет первой официальной игрой «горожан» в 2019 году.

В межсезонье «Краснодар» исключил из заявки Павла Мамаева, Торнике Окриашвили, Романа Шишкина и Стефана Страндберга. Усилили команду шведский полузащитник Кристоффер Олссон и защитник Иван Таранов.

На групповом этапе российская команда заняла второе место в квартете J, где набрала 12 очков и уступил первую строчку «Севилье» лишь по результату очных встреч. «Байер» же выиграл борьбу в группе А, набрав 13 очков и забив 16 мячей, опередив «Цюрих», АЕК и «Лудогорец».

В 1/16 финала команды сыграют два матча – в Краснодаре и Леверкузене (ответный состоится в Германии 21 февраля). При равенстве по сумме двух игр преимущество получит команда, забившая больше мячей на выезде. В случае равенства и этого показателя по истечении основного времени второй встречи будут сыграны два дополнительных тайма по 15 минут. Если и по их окончании сильнейший не будет выявлен, то его определит серия послематчевых пенальти.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» шесть раз встречался с немецкими клубами, единственная победа состоялась в 2015-м году на стадионе «Кубань» над дортмундской «Боруссией» - 1:0.

На счету «Байера» девять матчей против команд из России. Леверкузенцы не проигрывали в пяти последних таких поединках. На групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА-2016/17 «Байер» дважды поделил очки с ЦСКА - 2:2 дома и 1:1 на выезде.

ФОРМА

Судить о состоянии «Краснодара» довольно сложно – команда Мурада Мусаева свой последний официальный матч провела еще 13 декабря в Севилье, где уступила со счетом 3:0.

После этого футболисты отправились в отпуск, а в январе приступили к сборам, в ходе которых провели шесть контрольных поединков – четыре из них «быки» выиграли, один провели вничью и в одном уступили «Базелю». Последняя встреча 6 февраля против «Локомотива» завершилась победой краснодарцев, единственный гол забил Игнатьев.

«Байер» в декабре отправил в отставку Хайко Херрлиха с должности тренера и назначил Петера Боса. Леверкузенцы занимают шестую строчку в чемпионате Германии, который сейчас в самом разгаре.

В последних трех матчах Бундеслиги «Байер» дома обыграл «Вольфсбург» (3:0), а на выезде мюнхенскую «Баварию» (3:1) и «Майнц» (5:1). Впечатляющая победная серия омрачилась лишь вылетом из 1/8 финала Кубка Германии после поражения от «Хайденхайма» (2:1).

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР - БАЙЕР

Букмекеры считают немецкую команду фаворитом встречи. Коэффициент на победу «Байера» - 2, на победу «Краснодара» - 3,75, на ничью - 3,8.

Предсказать исход матча непросто, но, скорее всего, обе команды смогут забить, а «Байер» не проиграет в Краснодаре.